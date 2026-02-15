Advertisement
प्रशांत महासागर की गहराई में जागा 'राक्षस'! 2026 में मचेगी तबाही? वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

Pacific Ocean: प्रशांत महासागर की गहराई में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है. कई महीनों तक ला नीना का असर रहने के बाद अब समुद्र का पानी तेजी से गर्म हो रहा है और वहां चलने वाली हवाएं भी कमजोर पड़ रही हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:28 PM IST
Science News: साल 2026 की शुरुआत में एक बड़ा बदलाव आ रहा है. लंबे समय तक ला नीना रहने के बाद अब समुद्र का ठंडा असर खत्म हो रहा है. वैज्ञानिकों को संकेत मिल रहे हैं कि समुद्र के अंदर गर्मी बढ़ रही है जिससे पूरे इलाके का ढांचा बदल गया है. पिछले कई महीनों से समुद्र का पानी ठंडा था लेकिन अब यह ठंडक धीरे-धीरे कम हो रही है. पिछले साल के आखिरी महीनों से ही यह बदलाव दिखने लगा था. समुद्र के ऊपर चलने वाली तेज हवाएं अब धीमी पड़ गई हैं जिस वजह से गर्म पानी एक जगह रुकने लगा है. 

क्या हो रहा है बदलाव?
समुद्र का जो हिस्सा पहले बहुत ठंडा था उसका तापमान अब सामान्य हो रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि 2026 के आखिरी महीनों में अल नीनो शुरू होने के चांस बढ़ रहे हैं. अल नीनो आने से पहले अगले कुछ महीनों तक मौसम सामान्य बना रह सकता है. मशीनों और पुराने रिकॉर्ड्स से संकेत तो मिल रहे हैं कि तापमान बढ़ेगा लेकिन यह गर्मी कितनी ज्यादा होगी और कितने समय तक टिकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हो रहे हैं बदलाव?
तेज हवाएं गर्म पानी को एक तरफ धकेल देती थीं जिससे दूसरी तरफ का पानी ठंडा रहता था जिसे अल नीना कहते थे. अब ये हवाएं कमजोर पड़ गई हैं जिस वजह से रुकी हुई गर्मी अब वापस समुद्र की सतह पर फैल रही है. अगर समुद्र का तापमान 0.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है और कई महीनों तक बना रहता है तो वैज्ञानिक अल नीनो का ऐलान कर देंगे. 

पूरी दुनिया पर पड़ेगा असर
जब अल नीनो आता है तो अक्सर अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश होती है. वहीं कनाडा में सर्दियां उतनी कड़क नहीं होतीं जितनी आमतौर पर होती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि 2026 में अगर अल नीनो मजबूत हुआ तो आसमान में बहने वाली हवाओं की लहरें अपना रास्ता बदल लेंगी.

कितना खतरनाक होगा अल नीनो?
अभी साल की शुरुआत है और इस समय मौसम के मिजाज को एकदम सटीक तरीके से समझना मुश्किल होता है. अलग-अलग वैज्ञानिक मॉडल्स अलग-अलग संकेत दे रहे हैं. मौसम विभाग अभी कोई पक्का दावा नहीं कर रहा है बल्कि वह संभावना जता रहा है. जैसे-जैसे समुद्र और हवाओं से नई जानकारी मिलेगी वैज्ञानिक हर महीने अपनी रिपोर्ट अपडेट करेंगे जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके. 

