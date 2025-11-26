Science News: धरती का अकेला फल, जो नीला न होते हुए भी दिखता है 'नीला'; सच्चाई जान हिल जाएगा दिमाग

Reason for Blue Quandong fruit being blue: आपने फल बहुत सारे खाए होंगे. हरेक फल का अपना कोई न कोई रंग जरूर होता है. यह रंग उनके अंदर मौजूद पिगमेंट की वजह से होता है. यानी कि अगर उसमें हरा पिगमेंट होगा तो वह फल हरा दिखेगा और पीला पिगमेंट ज्यादा होता तो पीला नजर आएगा. लेकिन जरा सोचिए, आपको एक ऐसा फल मिले,. जो देखने में चमकता नीला हो लेकिन उसमें नीले रंग का एक भी कण न हो तो कैसा लगेगा. विज्ञान जगत की इस अजीब पहेली पर जहां रिसर्चर उत्साहित हैं, वहीं दुनिया हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है.

फल खुद नीला नहीं, फिर क्यों दिखता है ऐसा?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के घने बारिश वाले जंगलों में मिलने वाले एक पेड़ पर रिसर्च की है. इस पेड़ का नाम Blue Quandong है, जिसे कुछ जगह Blue Marble Tree के नाम से भी जाना जाता है. इस पेड़ पर लगने वाले फल को देखें तो पहली नजर में ऐसा लगता है, जैसे कि किसी धातु पर नीला पेंट चढ़ा दिया गया हो. यानी कि वह असली फल लगता ही नहीं है.

हालांकि यही इस रिसर्च का सबसे रोमांचक हिस्सा है. यह दुनिया में ऐसा फल है, जो नीला तो है, पर उसके भीतर नीला रंग है ही नहीं. वैज्ञानिकों के लिए यह एक पहेली थी, जिसे सुलझाने में महीनों लग गए.

प्रकृति की सबसे बड़ी 'ऑप्टिकल ट्रिक'

रिसर्च में सामने आया कि Blue Quandong फल का रंग पिगमेंट नहीं बल्कि संरचनात्मक रंग की वजह से नीला दिखता है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मोर की गर्दन नीले रंग में चमकती है, तितली के पंख झिलमिलाते हैं और भौंरे पर धातु जैसा रंग दिखाई देता है.

शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस फल की त्वचा में नैनो-स्तर पर बेहद महीन सेलुलोज परतें होती हैं, जो रोशनी को इस तरह मोड़ती हैं कि सिर्फ नीली तरंगें वापस लौटती हैं और बाकी सभी रंग गायब हो जाते हैं. जब वैज्ञानिकों ने इसका पिगमेंट निकालने की कोशिश की तो उसमें प्राप्त सामग्री ग्रे निकली. इससे पुष्टि हो गई कि वह फल नीला दिखता तो है लेकिन उसमें नीला रंग होता नहीं है.

वनस्पति इतिहास में पहली बार दिखा ऐसा नजारा

वनस्पति विज्ञान के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी फल में इतनी गहरी नीली चमक देखी गई हो. दुनिया में अब तक ऐसे कुछ ही उदाहरण मिले हैं. जहां पर Structural Blue नजर आया है. फलों में तो इस तरह की बात लगभग अनसुनी जैसी थी.

पक्षियों के लिए प्रकृति का नीला इशारा?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस फल में गहरा नीला रंग पक्षियों को आकर्षित करने के लिए बना होगा. चूंकि यह फल घने जंगल में उगे पेड़ पर लगता है, जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती है. ऐसे में यह चमकीला नीला फल UV और ब्लू लाइट में दूर से चमक उठता है. जिसकी वजह से पक्षी इसे तुरंत पहचान लेते हैं. वे न केवल इसे खाते हैं बल्कि बीट के रूप में इस फल के बीज दूसरी जगहों पर फैलाते भी हैं. आप इसे पेड़ का प्रचार-प्रसार करने का जीवित विज्ञापन बोर्ड है.