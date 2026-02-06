इंसानों ने बना दिया 'कचरे का ग्रह', दुनिया के सभी जानवरों से भी भारी हुआ प्लास्टिक का वजन

Science Latest News: वैज्ञानिकों की नई स्टडी में सामने आया कि इंसानों ने इतना प्लास्टिक बना लिया है कि उसका वजन दुनिया के सभी जानवरों के कल वजन से भी ज्यादा हो गया है. दुनिया के सभी जानवरों का वजन करीब 4 से 5 अरब टन है लेकिन इंसानों ने अब तक 10 अरब टन प्लास्टिक बना डाला है. यह आंकड़ा दिखाता है कि हम कितनी तेजी से कचरा फैला रहे हैं और हम जिस तरह से चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कूड़ा बना रहे हैं उस पर अब तुरंत रोक लगाने की जरूरत है.

इंसानी सामान vs कुदरत: कौन भारी है?

प्लास्टिक को बने अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं लेकिन इसने करोड़ों सालों से रह रहे दुनिया के सभी जानवरों को वजम के मामले में पीछे छोड़ दिया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों का वजन कुदरती चीजों के बराबर या उनसे भी ज्यादा होता जा रहा है. दुनिया के सभी पेड़ों, झाड़ियों और हरियाली का कुल वजन करीब 900 अरब टन है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

वैज्ञानिक इसे रैखिक अर्थव्यवस्था (Linear Economy) कहते हैं. इसका मतलब है कि सामान बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंक दो. हम चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने ते बार में बहुत ही कम सोचते हैं और इसी वजह से कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है. इस प्लास्टिक और सामान को बनाने के लिए भारी मात्रा में पेट्रोल, कोयले और गैस का इस्तेमाल होता है.

हमारे खाने तक पहुंचा प्लास्टिक

प्लास्टिक का ये कचरा छोटे-छोटे कणों में बदल जाता है जिसे माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं. यह समुद्र के पानी, खेती वाली मिट्टी और यहां तक कि हमारे खाने-पीने के पानी में भी मिल चुका है. वैज्ञानिकों का कहना है कि, पर्यावरण को बचाना सिर्फ सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का काम नहीं है. इसलिए हम सबको मिलकर अपनी आदतें बदलनी होंगी.

क्या है इसका समाधान?

वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक इन तीन चीजों पर काम नहीं करेंगे तब तक हालात नहीं सुधरेंगे. पहला, प्लास्चिक का कोई सुरक्षित विकल्प ढूंढना, कचरे को दोबारा इस्तेमाल करन वाली मशीनों और सिस्टम को बेहतर बनाना और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करना. अगर बड़े बदलाव नहीं किए गए यह कचरा धरती, मौसम को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं.