Advertisement
trendingNow13039767
Hindi Newsविज्ञानScience News: लाल राक्षसों ने घेरा आसमान! बिजली के बाद दिखे रहस्यमयी ‘रेड स्प्राइट्स’, वैज्ञानिक हैरान

Science News: 'लाल राक्षसों' ने घेरा आसमान! बिजली के बाद दिखे रहस्यमयी ‘रेड स्प्राइट्स’, वैज्ञानिक हैरान

Science News in Hindi: आसमान में अगर आपको अचानक लाल राक्षस नजर आ जाएं तो आपका रिस्पॉंस क्या होगा. आप डर और रोमांच से जड़ बनकर रह जाएंगे. इटली के एक फोटोग्राफर ने ऐसा ही दिलचस्प नजारा अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है. जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 13, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Science News: 'लाल राक्षसों' ने घेरा आसमान! बिजली के बाद दिखे रहस्यमयी ‘रेड स्प्राइट्स’, वैज्ञानिक हैरान

Lightning Latest News: दुनिया में बहुत सारी अजब-गजब घटनाएं होती रहती हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं. इन घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड करना तो और भी मुश्किल काम होता है. लेकिन इटली के एक फोटोग्राफर ने ऐसे ही एक दुरुह काम को कर दिखाया है. उन्होंने अपने हाई रिजॉल्यूशन वाले कैमरे से बिजली गिरने की दो ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड की हैं. जिनसे पैदा हुई तेज रोशनी और करंट सैकड़ों किमी तक वायुमंडल में फैल गया. इन फोटोज के सामने आने के बाद अब आकाशीय बिजली पर और रिसर्च होने का रास्ता साफ हो गया है. 

वायुमंडल में सैकड़ों किमी तक फैला करंट

सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ सप्ताह पहले इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच एड्रियाटिक सागर के ऊपर असाधारण रूप से शक्तिशाली बिजली गिरी थी. इससे पैदा हुआ करंट वायुमंडल में सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गया. इटली के फोटोग्राफर वाल्टर बिनोट्टो ने इस अद्भुत और दुर्लभ घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक, ऊपरी वायुमंडल में हुई इस विद्युत घटनाओं से रेड स्प्राइट और ELVE बने, जो कैमरे में कैप्चर हो गए. वैज्ञानिकों के मुताबिक, ELVE तब बनती है, जब जबरदस्त तेजी और प्रकाश के साथ बिजली गिरती है. इस वजह से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होता है. जब ऐसी बिजली गिरती है तो वह ऊपरी आयनमंडल में दिखाई देने वाली पतली चमकती डिस्क की तरह नजर आती है. 

क्या होती है रेड स्प्राइट?

रेड स्प्राइट एक क्षणिक चमकदार घटना होती है, जो तूफानों के ऊपर होती है. यह शक्तिशाली बिजली गिरने के बाद पैदा होती है. इसे नीचे की ओर फैली हुई लकीरों के साथ एक लाल चमक की तरह देखा जा सकता है, जो अक्सर आकाश में तैरती हुई जेलीफिश की तरह नजर आती है. 

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दोनों आकाशीय घटनाएं दुर्लभ होती हैं. जिनके समय के बारे में पहले से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता. यही वजह है कि उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करना भी लगभग नामुमकिन माना जाता है. इसके बावजूद  इटली के फोटोग्राफर वाल्टर बिनोट्टो ने अपने जुनून की वजह से इस असंभव काम को संभव कर दिखाया.

फोटोग्राफर ने कैसे पाई ये कामयाबी?

वाल्टर बिनोट्टो बताते हैं, 'मैंने दस साल पहले फोटोग्राफी शुरू की थी. उसके बाद से मैं स्प्राइट्स की सैकड़ों और एलव्स की 3 तस्वीरें खींच चुका हूं. चूंकि एल्व्स बहुत दुर्लभ घटना है. इसलिए उसकी तस्वीरें खींचना बहुत मुश्किल रहा है.' 

वे बताते हैं कि इस तरह की वायुमंडलीय घटनाओं के फोटो खींचने के लिए 300 मिमी तक के टेलीफोटो लेंस, 1.3 के अपर्चर, हाई फ्रेम रेट और ट्राइपॉड वाले कैमरे की जरूरत होती है. इस तरह की फोटोग्राफी बहुत ज्यादा धैर्य और समर्पण मांगती है. बताते चलें कि वाल्टर बिनोट्टो पुरस्कार विजेता वन्यजीव फोटोग्राफर हैं. हालांकि उन्हें वायुमंडलीय घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड करना ज्यादा पसंद रहा है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Science news in Hindi

Trending news

दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
Lionel Messi in India
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
Kerala Local Body Election
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया