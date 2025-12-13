Science News: 'लाल राक्षसों' ने घेरा आसमान! बिजली के बाद दिखे रहस्यमयी ‘रेड स्प्राइट्स’, वैज्ञानिक हैरान

Lightning Latest News: दुनिया में बहुत सारी अजब-गजब घटनाएं होती रहती हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं. इन घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड करना तो और भी मुश्किल काम होता है. लेकिन इटली के एक फोटोग्राफर ने ऐसे ही एक दुरुह काम को कर दिखाया है. उन्होंने अपने हाई रिजॉल्यूशन वाले कैमरे से बिजली गिरने की दो ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड की हैं. जिनसे पैदा हुई तेज रोशनी और करंट सैकड़ों किमी तक वायुमंडल में फैल गया. इन फोटोज के सामने आने के बाद अब आकाशीय बिजली पर और रिसर्च होने का रास्ता साफ हो गया है.

वायुमंडल में सैकड़ों किमी तक फैला करंट

सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ सप्ताह पहले इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच एड्रियाटिक सागर के ऊपर असाधारण रूप से शक्तिशाली बिजली गिरी थी. इससे पैदा हुआ करंट वायुमंडल में सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गया. इटली के फोटोग्राफर वाल्टर बिनोट्टो ने इस अद्भुत और दुर्लभ घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, ऊपरी वायुमंडल में हुई इस विद्युत घटनाओं से रेड स्प्राइट और ELVE बने, जो कैमरे में कैप्चर हो गए. वैज्ञानिकों के मुताबिक, ELVE तब बनती है, जब जबरदस्त तेजी और प्रकाश के साथ बिजली गिरती है. इस वजह से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होता है. जब ऐसी बिजली गिरती है तो वह ऊपरी आयनमंडल में दिखाई देने वाली पतली चमकती डिस्क की तरह नजर आती है.

क्या होती है रेड स्प्राइट?

रेड स्प्राइट एक क्षणिक चमकदार घटना होती है, जो तूफानों के ऊपर होती है. यह शक्तिशाली बिजली गिरने के बाद पैदा होती है. इसे नीचे की ओर फैली हुई लकीरों के साथ एक लाल चमक की तरह देखा जा सकता है, जो अक्सर आकाश में तैरती हुई जेलीफिश की तरह नजर आती है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दोनों आकाशीय घटनाएं दुर्लभ होती हैं. जिनके समय के बारे में पहले से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता. यही वजह है कि उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करना भी लगभग नामुमकिन माना जाता है. इसके बावजूद इटली के फोटोग्राफर वाल्टर बिनोट्टो ने अपने जुनून की वजह से इस असंभव काम को संभव कर दिखाया.

फोटोग्राफर ने कैसे पाई ये कामयाबी?

वाल्टर बिनोट्टो बताते हैं, 'मैंने दस साल पहले फोटोग्राफी शुरू की थी. उसके बाद से मैं स्प्राइट्स की सैकड़ों और एलव्स की 3 तस्वीरें खींच चुका हूं. चूंकि एल्व्स बहुत दुर्लभ घटना है. इसलिए उसकी तस्वीरें खींचना बहुत मुश्किल रहा है.'

वे बताते हैं कि इस तरह की वायुमंडलीय घटनाओं के फोटो खींचने के लिए 300 मिमी तक के टेलीफोटो लेंस, 1.3 के अपर्चर, हाई फ्रेम रेट और ट्राइपॉड वाले कैमरे की जरूरत होती है. इस तरह की फोटोग्राफी बहुत ज्यादा धैर्य और समर्पण मांगती है. बताते चलें कि वाल्टर बिनोट्टो पुरस्कार विजेता वन्यजीव फोटोग्राफर हैं. हालांकि उन्हें वायुमंडलीय घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड करना ज्यादा पसंद रहा है.