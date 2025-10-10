लाल सागर के नीचे मिले पुराने 'टाइम कैप्सूल'! गहरे समुद्र में वैज्ञानिकों ने खोजा 60 लाख साल पुराना सबूत

Rea Sea was Once Desert: विज्ञान के पास एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमय कहानी है, वो भी आज से 62 लाख साल पहले की. वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 62 लाख साल पहले लाल सागर पूरी तरह से सूखकर खत्म हो गया था. लेकिन, कुछ हजार सालों के बाद यह सूखा हुआ समुद्र का तल एक भयानक बाढ़ की वजह से फिर से पानी से भर गया. इस बाढ़ से लाल सागर के नीचे लगभग 320 किमी लंबी गहरी घाटी बना दी. किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक तिहाना पेंसा ने कहा कि, लाल सागर का सूख जाना और 62 लाख साल पहले अचानक बढ़ जाना धरती पर हुई सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है.

कब बना था लाल सागर?

लाल सागर का बनना लगभग 3 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था. यह तब हुआ जब अफ्रीका और अरब की खाड़ी की बड़ी जमीन की प्लेटें एक-दूसरे से अलग होने लगीं या उनमें दरारें पड़ गईं. शुरूआत में यह झीलों से भरी घाटी जैसा था लेकिन 2.3 करोड़ साल पहले भूमध्य सागर के पानी ने इसे बाढ़ में डुबो दिया. लेकिन, 60 लाख साल पहले लाल सागर में 6 लाख 40 हजार साल तक एक नमक का संकट बढ़ गया. इससे कुछ जगहों पर 1.2 मील गहराई तक नमक जमा जिसने समुद्री जीवन को खत्म कर दिया.

यह भी पढ़ें: समुद्र के नीचे दबी 'टाइम मशीन'! अटलांटिक महासागर की गहराई में मिली 11 करोड़ साल पुरानी दुनिया

Add Zee News as a Preferred Source

खोज में क्या पता चला?

समुद्र तल पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि, नमक संकट के समय लाल सागक पूरी तरह सूख गया था और सूखे नमकीन रेगिस्तान में बदल गया था. वैज्ञानिक पेंसा और उनकी टीम 9 अगस्त को कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट पत्रिका में अपना अध्ययन छापा. उन्होंने बताया कि, यह सूखा तब खत्म हुआ जब हिंद महासागर में आई बाढ़ ने उस ज्वालामुखी पर्वत श्रंखला को तोड़ दिया जो Red Sea को अदन की खाड़ी से अलग करती थी.

कैसे की गई ये खोज?

शोधकर्ताओं ने लाल सागर के नीचे की चट्टानी परतों की जानकारी भूकंपीय डाटा के साथ मिलाया. यह डाटा समुद्र के इतिहास में जमा हुई तलछट और नमक की परतों को अलग-अलग दिखा सकता है. उन्हें पूरे समुद्र तल में एक अजीब चीज मिली, वह थी पुरानी, झुकी हुई तलछट की परतें अचनाक एक सपाट चट्टान की परत से ढक गई थीं. इस सपाट परत का एक जैसा होना बताता है कि, इस समय के दौरान पूरा समुद्र सूख गया था.

यह भी पढ़ें: Devil Money: नीदरलैंड में मिला 1300 साल पुराना 'शैतान का खजाना', रात के अंधेरे में चमकने लगे सोने-चांदी के सिक्के

किस तकनीक की ली गई मदद?

घटनाओं की सही तारीख पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी स्ट्रोंटियम नाम के तत्व में आए बदलावों की जांच की. यह तत्व समुद्रों में एक खास रफ्तार से बदलता रहता है. उन्होंने सूक्ष्म जीवाश्मों का भी अध्ययन किया. ये जीवाश्म 1.4 करोड़ से 62 लाख साल पहले जब लाल सागर बहुत नमकीन था या तो पूरी तरह सूखा था, तब लगभग गायब थे.