Advertisement
trendingNow13073870
Hindi Newsविज्ञानमंगल ग्रह के पास है धरती का रिमोट कंट्रोल, नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने किया अजीबोगरीब खुलासा

मंगल ग्रह के पास है धरती का रिमोट कंट्रोल, नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने किया अजीबोगरीब खुलासा

Mars Planet: आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मंगल ग्रह पर भला ऐसा क्या है जिसके पीछे वैज्ञानिक लाखों-करोड़ों खर्च कर देते हैं. दरअसल, सच तो यह है कि मंगल ग्रह हमारी धरती के झुकाव को बनाए रखने में मदद करता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल ग्रह के पास है धरती का रिमोट कंट्रोल, नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने किया अजीबोगरीब खुलासा

Science News in Hindi: क्या आप जानते हैं कि अगर मंगल ग्रह ना होता तो धरती पर जीवन की कहानी कुछ और ही होती? ऐसा भी हो सकता है कि आज जिस रूप में हम इंसान और जानवर दिखते हैं वे होते ही नहीं या फिर बिल्कुल अलग दिखाई देते. देखा जाए तो मंगल ग्रह हमारी धरती से आकार में आधा है और वजन में भी काफी हल्का है. लेकिन, एक नई रिसर्च बताती है कि जब मंगल सूरज के चक्कर लगाता है तो वह अपनी ताकत से धरती को थोड़ा खींचता है. इसी खिंचाव की वजह से सूरज के चारों ओर धरती के घूमने का रास्ता बदल जाता है. 

क्या कहती है वैज्ञानिकों की रिपोर्ट?
अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन केन जानना चाहते थे कि, क्या मंगल ग्रह सच में धरती के मौसम को बदल सकता है. कुछ पुरानी रिसर्च कहती हैं कि समुद्र की गहराई में जमी मिट्टी की परतों को देखकर यह पता चलता ह कि मंगल ग्रह के खिंचाव ने धरती के मौसम के चक्र को प्रभावित किया है. 

यह भी पढ़ें: लद्दाख में 5000 मीटर की ऊंचाई पर दिखा शानदार नजारा, वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद की दुर्लभ तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है हिमयुग?
हिमयुग (Ice Age) वह समय होता है जब धरती के बहुत बड़े हिस्से और उसके कोनों पर हमेशा के लिए बर्फ जमी रहती है. हमारी धरती करीब 4.5 अरब साल पुरानी है और अब तक इसमें पांच बड़े हिमयुग आ चुके हैं. आखिरी हिमयुग 26 लाख साल पहले शुरू हुआ था तो तकनीकी रूप से अब भी चल रहा है. 

वैज्ञानिकों ने क्या जांच की?
प्रोफेसर केन यह समझना चाहते थे कि मंगल इन हिमयुगों को कैसे प्रभावित करता है. इसके लिए उन्होंने कंप्यूटर पर एक सौरमंडल बनाकर उसकी जांच की. उन्होंने देखा कि हजारों-लाखों सालों में धरती की स्थिति और उसके झुकने का तरीका कैसे बदलता है जिससे सूर्य की रोशनी धरती पर कम-ज्यादा पहुंचती है. इन बदलावों को मिलानकोविच चक्र कहते हैं. वैज्ञानिक कहते हैं कि, शुक्र और बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों का खिंचाव को प्रभावित करता है. 

ग्रहों का खिंचाव बढ़ने से क्या होता है?
जब गहों का खिंचाव बढ़ता है तो सूरज के चारों ओर धरती के घूमने का रास्ता बदल जाता है. कभी धरती एकदम गोल चक्कर लगाती है तो कभी यह रास्ता अंडे की तरह लंबा हो जाता है. रास्ते के इसी बदलाव से यह तय होता है कि सूरज की कितनी गर्मी धरती तक पहुंचेगी और इसी से तय होता है कि धरती पर बर्फ जमेगी या नहीं.

कितने साल तक चलता है ये चक्र?
प्रोफेसर केन ने कंप्यूटर पर प्रयोग किया और देखा कि शुक्र और बृहस्पति ग्रहों की वजह से जो 4 लाख साल वाला चक्र चलता है वह तो वैसै ही चलता रहा. लेकिन जैसे ही उन्होंने कंप्यूटर मॉडल से मंगल ग्रह को हटाया तो 2 और बहुत जरूरी चक्र पूरी तरह गायब हो गए. केन कहते हैं कि, मंगल ग्रह ही वह कड़ी है जो इन चक्रों को चलाती है. अगर मंगल का वजन बढ़ जाए तो यह असर और भी तेजी से होने लगेगा. 

यह भी पढ़ें: अंधेरे अंतरिक्ष में दिखा रोशनी का जादू...जापानी एस्ट्रोनॉट ने ISS से कैद किया 'ऑरोरा' का रंगीन नजारा

कैसा होगा मंगल के बिना जीवन?
मंगल ग्रह का खिंचाव न सिर्फ धरती के घूमने का रास्ता बदलता है बल्कि यह भी तय करता है कि धरती सूरज के कितना करीब आएगी और अपनी जगह पर झुकी रहेगी. जब धरती का झुकाव बदलता है तो उसे मिलने वाली सूरज की रोशनी भी कम-ज्यादा हो जाती है. इसी वजह से लाखों सालों में मौसम बदलता है और Ice Age शुरू होते हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mars planetHindi Science news

Trending news

त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
Nipah Virus
120 लोगों को घर पर रोका गया, निपाह वायरस ने बढ़ाई देशभर में चिंता
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
dmk stalin
पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं स्टालिन? ट्रिगर हुआ सियासी बवाल
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया