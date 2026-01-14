मंगल ग्रह के पास है धरती का रिमोट कंट्रोल, नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने किया अजीबोगरीब खुलासा

Science News in Hindi: क्या आप जानते हैं कि अगर मंगल ग्रह ना होता तो धरती पर जीवन की कहानी कुछ और ही होती? ऐसा भी हो सकता है कि आज जिस रूप में हम इंसान और जानवर दिखते हैं वे होते ही नहीं या फिर बिल्कुल अलग दिखाई देते. देखा जाए तो मंगल ग्रह हमारी धरती से आकार में आधा है और वजन में भी काफी हल्का है. लेकिन, एक नई रिसर्च बताती है कि जब मंगल सूरज के चक्कर लगाता है तो वह अपनी ताकत से धरती को थोड़ा खींचता है. इसी खिंचाव की वजह से सूरज के चारों ओर धरती के घूमने का रास्ता बदल जाता है.

क्या कहती है वैज्ञानिकों की रिपोर्ट?

अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन केन जानना चाहते थे कि, क्या मंगल ग्रह सच में धरती के मौसम को बदल सकता है. कुछ पुरानी रिसर्च कहती हैं कि समुद्र की गहराई में जमी मिट्टी की परतों को देखकर यह पता चलता ह कि मंगल ग्रह के खिंचाव ने धरती के मौसम के चक्र को प्रभावित किया है.

यह भी पढ़ें: लद्दाख में 5000 मीटर की ऊंचाई पर दिखा शानदार नजारा, वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद की दुर्लभ तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है हिमयुग?

हिमयुग (Ice Age) वह समय होता है जब धरती के बहुत बड़े हिस्से और उसके कोनों पर हमेशा के लिए बर्फ जमी रहती है. हमारी धरती करीब 4.5 अरब साल पुरानी है और अब तक इसमें पांच बड़े हिमयुग आ चुके हैं. आखिरी हिमयुग 26 लाख साल पहले शुरू हुआ था तो तकनीकी रूप से अब भी चल रहा है.

वैज्ञानिकों ने क्या जांच की?

प्रोफेसर केन यह समझना चाहते थे कि मंगल इन हिमयुगों को कैसे प्रभावित करता है. इसके लिए उन्होंने कंप्यूटर पर एक सौरमंडल बनाकर उसकी जांच की. उन्होंने देखा कि हजारों-लाखों सालों में धरती की स्थिति और उसके झुकने का तरीका कैसे बदलता है जिससे सूर्य की रोशनी धरती पर कम-ज्यादा पहुंचती है. इन बदलावों को मिलानकोविच चक्र कहते हैं. वैज्ञानिक कहते हैं कि, शुक्र और बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों का खिंचाव को प्रभावित करता है.

ग्रहों का खिंचाव बढ़ने से क्या होता है?

जब गहों का खिंचाव बढ़ता है तो सूरज के चारों ओर धरती के घूमने का रास्ता बदल जाता है. कभी धरती एकदम गोल चक्कर लगाती है तो कभी यह रास्ता अंडे की तरह लंबा हो जाता है. रास्ते के इसी बदलाव से यह तय होता है कि सूरज की कितनी गर्मी धरती तक पहुंचेगी और इसी से तय होता है कि धरती पर बर्फ जमेगी या नहीं.

कितने साल तक चलता है ये चक्र?

प्रोफेसर केन ने कंप्यूटर पर प्रयोग किया और देखा कि शुक्र और बृहस्पति ग्रहों की वजह से जो 4 लाख साल वाला चक्र चलता है वह तो वैसै ही चलता रहा. लेकिन जैसे ही उन्होंने कंप्यूटर मॉडल से मंगल ग्रह को हटाया तो 2 और बहुत जरूरी चक्र पूरी तरह गायब हो गए. केन कहते हैं कि, मंगल ग्रह ही वह कड़ी है जो इन चक्रों को चलाती है. अगर मंगल का वजन बढ़ जाए तो यह असर और भी तेजी से होने लगेगा.

यह भी पढ़ें: अंधेरे अंतरिक्ष में दिखा रोशनी का जादू...जापानी एस्ट्रोनॉट ने ISS से कैद किया 'ऑरोरा' का रंगीन नजारा

कैसा होगा मंगल के बिना जीवन?

मंगल ग्रह का खिंचाव न सिर्फ धरती के घूमने का रास्ता बदलता है बल्कि यह भी तय करता है कि धरती सूरज के कितना करीब आएगी और अपनी जगह पर झुकी रहेगी. जब धरती का झुकाव बदलता है तो उसे मिलने वाली सूरज की रोशनी भी कम-ज्यादा हो जाती है. इसी वजह से लाखों सालों में मौसम बदलता है और Ice Age शुरू होते हैं.