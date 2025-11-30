सुलझ गई 70 साल पुरानी 'UFO मिस्ट्री'! पालोमर टेलीस्कोप की तस्वीरों में दिखी अजीब चमक

Science News: 70 साल से भी पहले कैलिफोर्निया की पालोमर वेधशाला में वैज्ञानिकों ने कई तारों जैसी चमकों की तस्वीरें ली थीं. ये चमकें एक घंटे के अंदर आईं और चली गईं और यह उस समय की बात है जब पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च भी नहीं हुआ था. अब वैज्ञानिकों ने उन पुरानी तस्वीरों को फिर से देखा है. ये शीत युद्ध के दौरान हुए परमाणु हथियारों के परीक्षणों की तारीखों पर या उसके आस-पास दिखाई दीं. अब सवाल आता है कि क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं.

क्यों खास है ये चमक?

वैसे तो आसमान में ऐसी चमकें कभी-कभी बदलते हुए तारों, उल्काओं या कैमरे/दूरबीन की खराबी जैसी सामान्य चीजों के कारण भी दिखाई दे सकती हैं. पालोमर की कई चमकों की खासियतें अलग हैं. उनमें से कुछ नुकीले बिंदु जैसे आकार की थीं जो सीधी लाइन में लगी हुई दिखाई देती थीं. नए शोध के लेखक कहते हैं कि इन चमकों के ऐसे आकार और विशेषताएं किसी भी ज्ञात प्राकृतिक कारण या दूरबीन की खराबी से मेल नहीं खातीं.

यह भी पढ़ें: धरती का अंत निश्चित! 25 करोड़ साल बाद 'ट्रिपल व्हैमी' करेगा पृथ्वी को खत्म, वैज्ञानिक दंग

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों की इसपर क्या राय है?

इस रिसर्च के सह-लेखक स्टीफन ब्रुहल ने कहा, इसका मतलब है कि हमें कम से कम इस बात पर विचार करना होगा कि ये चमकें कहीं से आई हुई इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें हो सकती हैं. स्वीडन के एक वैज्ञानिक के साथ मिलकर ब्रुहल ने यह रिसर्च की है.

क्यों सहमत नहीं हैं वैज्ञानिक?

सभी वैज्ञानिक इन तस्वीरा की डिटेल्स से सहमत नहीं हैं. कुछ वैज्ञानिकों का कबना है कि, उस समय की तकनीकें बहुत लिमिटेड थीं इसलिए इन पुराने डेटा को पक्के तौर पर समझना बहुत मुश्किल है. ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के माइकल गैरेट ने पुराने डेटा का इस्तेमाल करने के लिए विलारोएल की टीम की तारीफ की. हालांकि, उन्होंने इन नतीजों को बहुत ज्यादा सही मानने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने बताया कि स्पुतनिक से पहले का डेटा अच्छा नहीं था.

यह भी पढ़ें: अंटार्कटिका की गहराई में मिला 6 करोड़ साल पुराना अंडा, दस साल तक पिचका गुब्बारा समझते रहे वैज्ञानिक

क्या आए रिसर्च के नतीजे?

विलारोएल की टीम ने 2,718 दिनों के टेलीस्कोप डेटा की जांच की और उन्हें 310 रातों में आसमान में अजीब घटनाएं मिलीं. इन रातों में एक ही दिन कई जगहों पर कुल 4,528 चमक दिखाई दी. लेकिन ये घटनाओं से ठीक पहले या बाद में ली गई किसी भी तस्वीर में या बाद में किसी भी सर्वेक्षण में दिखाई नहीं दी.