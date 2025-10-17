Advertisement
मिस्र के पिरामिड से भी पुराना! इस देश में मिला 'द्वारका' जैसा समुद्री शहर, क्या है 50,000 साल पुरानी सभ्यता का राज

Underwater Lost City: समुद्र की गहराई में सोनार(Sonar)पर रहस्यमयी पत्थर की इमारतों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क दिखाई दिया. ये इमारतें पूरी तरह से एक लाइन में थीं और ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें जानबूझकर अपनाया गया हो. साथ ही ये वैज्ञानिकों की उम्मीद से ज्यादा पुरानी थीं.

 

Oct 17, 2025
City Older Than Pyramid: 2001 में क्यूबा के पश्चिमी तट पर सोनार से रोजाना मैपिंग कर रही एक कनाडा की शोध टीम ने कुछ ऐसी चीज देख जिसकी उम्मीद नहीं थी. कैरिबियन सागर में 2,000 फीट नीचे उनके डिवाइस ने पत्थर की सममित(Symmetrical)संरचनाओं की तस्वीरें दिखाईं जो सीधी लाइनें, गोल पैटर्न और पिरामिड जैसी आकृतियां थीं और समुद्र के तल पर फैली थीं. पहली नजर में ये किसी प्राचीन शहर की योजना जैसी लग रही थीं जैसी कि किताबों में होती हैं या पुरानी कहानियों में सोची जाती हैं. अब इसे लेकर तरह-तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि यह क्या हो सकता है.

अब तक इसपर क्या खोज हुई?
20 साल से भी ज्यादा समय के बाद इस जगह पर किसी भी गंभीर वैज्ञानिक स्तर पर जांच नहीं हुई है. हवाना की एक कंपनी जिसने सरकार के साथ मिलकर काम किया था, पहले अभियन में शुरुआती वीडियो और सोनार डाटा इकट्ठा किया था. लेकिन फिर पैसे की कमी से दिलचस्पी कम हो गई. लेकिन पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फिर से दिखाई दे रही है और डिजिटल डॉक्यूमेंट्री में पुराने सिद्धांत सामने आ रहे हैं तो लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ रही है. 

केसे हुई थी इसकी खोज?
2001 के अभियान में साइड-स्कैन सोनार का इस्तेमाल किया गया था. यह समुद्र तल का नक्शा बनाने का आम तरीका है. सोनार के इस्तेमाल के दौरान कई वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ऐसी इमारतें मिलीं जो सीधी लाइन में लगी थीं. एक रिमोट से चलने वाले वाहन(ROV)से मिले शुरुआती वीडियो में दिखा कि कुछ विशाल पत्थर के टुकड़े चिकनी सतह और तेज किनारों वाले थे. कुछ तो ऐसे थे जैसे उभरे हुए सीढ़ीदार पिरामिड हों.

शोधकर्ताओं ने इसके बारे में क्या कहा?
रूसी मूल की इंजीनियर और ADC की सह-संस्थापक पॉलिना जेलिट्स्की ने उस समय BBC न्यूज को बताया था, यह बहुत ही अद्भुत बनावट है जो देखने में ऐसी लगती है जैसै यह कोई बड़ा शहर रहा हो. लेकिन उन्होंने सावधानी बरतने को भी कहा और बोला था कि, 'जब तक हमारे पास पक्के सबूत ना हों यह कहना पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना होगा कि यह क्या था.

कितना गहरा और कितना पुराना?
ये इमारतें समुद्र तल से लगभग 650 मीटर(2,133 फीट)नीचे हैं. क्यूबा के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के पूर्व मुख्य भूविज्ञानी डॉ. मैनुअल इटुराल्डे के मुताबिक, किसी इंसान द्वारा बनाई गई बस्ती को इतनी गहराई तक डूबने के लिए कम से कम 50,000 साल पुराना होना चाहिए. यह किसी भी ज्ञात सभ्यता से हजारों साल पुराना है. इटुराल्डे ने 2002 में नेशनल ज्योग्राफिक को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, पिछले 6,000 सालों में समुद्र का स्तर नहीं बढ़ा कि कोई चीज इतनी गहराई में डूब जाए.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

