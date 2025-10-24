Advertisement
अंटार्कटिका में 17 करोड़ साल से आराम कर रहा है ये 'राक्षस', वैज्ञानिकों के भी छूट गए पसीने!

Science News: पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दबे टाइम कैप्सूल में वैज्ञानिकों ने 100 किमी बड़े राक्षस की खोज की है. इस खोज से वैज्ञानिक बहुत ही हैरान और परेशान हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:59 AM IST
Hidden Giant Beneath Antarctica: पश्चिमी अंटार्कटिका के जमे हुए इलाके के नीचे वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की है. इस खोज से वैज्ञानिकों का तरीका बदल रहा है कि कैसे वे महाद्वीप की अंदरूनी बनावट और भविष्य में समुद्र के जलस्तर के बढ़ने के बीच के संबंध को समझते हैं. पाइन आइलैंड ग्लेशियर के नीचे वैज्ञानिकों ने लगभग 100 किमी चौड़ी और 7 किलोमीटर मोटी एक विशाल ग्रेनाइट चट्टान का पता लगाया है. यह खोज ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण(BAS)की एक टीम ने की है. यह खोज बर्फ के नीचे छिपी धरती की प्राचीन पपड़ी(Crust)की दुर्लभ झलकी देती है.

कहां से आया यहां ग्रेनाइट पत्थर?
Western Antarctica में हडसन पर्वतमाला का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कई सालों से हैरान थे. इस इलाके में चारों तरफ ज्वालामुखी चट्टानें थीं लेकिन उसमें गुलाबी ग्रेनाइट के पत्थर बिखरे हुए थे. ये ग्रेनाइट पत्थर अपने आसपास के माहौल से अलग दिखते थे जैसे बर्फ के नीचे छिपी किसी पुरानी कहानी का सुराग हों. यह ग्रेनाइट लगभग 17.5 करोड़ साल पहले जुरासिक काल के दौरान बना था जब अंटार्कटिका गोंडवाना नाम के विशाल महाद्वीप का हिस्सा था.

समुद्र के स्तर पर इसका क्या होगा?
ग्रेनाइट के पत्थरों को उनकी गहरी जड़ से जोड़कर वैज्ञानिक यह समझ पाए कि समय के साथ अंटार्कटिक की बर्फ की चादर कैसे बनी और बदली. 20,000 साल पहले पाइन आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर की बर्फ बहुत मोटी थी. इस मोटी बर्फ में इतनी ताकत थी कि वह इन ग्रेनाइट पत्थरों को नीचे की मुख्य चट्टान से तोड़कर ऊपर तक ले आई. जैसे-जैसे मौसम गर्म हुआ बर्फ पतली होती गई और पीछे हट गई और ये पत्थर हडसन पर्वतों में ऊंची जगह पर ही अटक कर रह गए. 

इसका भविष्य पर क्या असर होगा?
यह खोज सिर्फ भूविज्ञान(Geology)के लिए नहीं है बल्कि इसके बड़े मायने हैं. यह समझना कि पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर कब और कैसे मोटी या पतली हुई, उन कंप्यूटर मॉडलों को बेहतर बनाने में मदद करता है जो भविष्य में बर्फ के बहाव और समुद्र के जलस्तर के बढ़ने का अनुमान लगाते हैं. यह ग्रेनाइट की चट्टान जमीन पर एक मजबूत आधार का कम करती है. यह इस बात पर असर डालती है कि बर्फ कितनी तेजी से खिसकेगी और टूटेगी.

क्या है चट्टान और समुद्र के खतरे का संबंध
यह खोज दिखाती है कि बर्फ के नीचे की जमीन कैसे आज की बर्फ के पिघलने को प्रभावित करती है. पाइन आइलैंड ग्लेशियर के नीचे जहां अंटार्कटिका में सबसे तेजी से बर्फ पिघलती है वहां यह ग्रनाइट की चट्टान बर्फ के बहाव को नियंत्रित करने में जरूरी भूमिका निभाते हैं. ग्रेनाइट का घनत्व औऱ ग्रमी सोखने की क्षमता अलग होती है इसलिए यह नीचे पिघले पानी के रास्ते बनने और बर्फ की गति को प्रभावित करता है.

इससे क्या पता चलता है?
इन सभी चीदों को समझने से वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि बढ़ते तापमान में बर्फ की चादर कितनी स्थिर रहेगी. इन नए डाटा का इस्तेमाल करके बनाए गए मॉडल समुद्र के जलस्तर की बढ़ोतरी की भविष्यवाणी करने के लिए जरूरी हैं जो दुनिया भर में समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा है. जैसे-जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी अंटार्कटिका एक टाइम कैप्सूल दोनों बना रहेगा.

