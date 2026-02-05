ताइवान में मिला 4 मीटर लंबा प्राचीन अजगर, 8 लाख साल पुराने कंकाल ने उड़ाए वैज्ञानिकों के होश

Giant Python Fossil: ताइवान में वैज्ञानिकों को एक बहुत पुराना जीवाश्म मिला है. इस खोज से पता चला है कि प्राचीन समय में ताइवान के द्वीपों पर बहुत बड़े और विशालकाय अजगर रहा करते थे. यह जानकारी हमें बताती है कि पुराने समय में यह द्वीप खतरनाक और बड़े शिकारियों से भरा हुआ था.
Trending Photos
Science Hindi News: दक्षिण ताइवान में एक सांप की रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा मिला है जो करीब 4 से 8 लाख साल पुराना है. यह हड्डी एक विशाल अजगर की है जो करीब 4 मीटर लंबा रहा होगा. ताइवान में आज के समय में अजगर नहीं पाए जाते. यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों को पक्का सबूत मिला है कि प्राचीन समय में यहां इतने बड़े सांप रहते थे. यह खोज हिस्टोरिकल बायोलॉजी नाम की मैगजीन में छपी है जो बताती है कि पुराने समय में ताइवान का माहौल इन विशाल सांपों के रहने के लिए बिल्कुल सही था.
क्या है ये पुरानी खोज?
ताइनान शहर के पास खुदाई में एक सांप की हड्डी मिली है जो बहुत पुराने समय की है. ताइवान में आज 50 से ज्यादा तरह के सांप मिलते हैं लेकिन उनमें से कोई भी इस प्राचीन अजगर जितना बड़ा नहीं है. ताइवान नेशनल यूनिवर्सिटी की टीम ने साफ किया है कि आज ताइवान के मुख्य द्वीप पर अजगर की एक भी प्रजाति नहीं बची है.
यह भी पढ़ें: एशिया का 'वॉटर टावर' हो रही है खाली...हर साल 24 अरब टन पानी गायब, 4 करोड़ लोगों पर संकट
इस खोज से क्या-क्या जानकारी मिली?
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये विशाल अजगर उस समय ताइवान के सबसे बड़े शिकारियों में से एक थे. इन्होंने वहां के जानवरों की आबादी और खाने-पानी के चक्र को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई. यह खोज दिखाती है कि लाखों साल पहले ताइवान का माहौल बहुत रोमांचक और डरावना था. वहीं ये अजगर अकेले नहीं थे बल्कि नुकीले दांतों वाली बिल्लियां और खतरनाक मगरमच्छी भी रहते थे.
यह भी पढ़ें: NASA लगाएगा चांद पर परमाणु पावर प्लांट, 40 किलोवाट बिजली से रोशन होगी चंद्रमा की पहली कॉलोनी
इनके खत्म होने का बाद क्या हुआ?
ये विशाल अजगर अपने समय के शिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर थे. उनके खत्म होने के बाद द्वीप के फूड चेन में जो जगह खाली हुई उसे आज तक कोई दूसरा जानवर नहीं भर पाया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल पहले हुए जलवायु परिवर्तन या शायद इंसानी गतिविधियों की वजह से ये जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए.