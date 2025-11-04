Science News: फेल हो गए विज्ञान के नियम, शनि ग्रह पर हुई ऐसी खोज; वैज्ञानिक भी नहीं कर पा रहे यकीन

Saturn Moon: अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है, जिसके बारे में वैज्ञानिक जितना खोज कर रहे हैं, उतने हैरान हो रहे हैं. शनि ग्रह हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है. अब इसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन ने कैमिस्ट्री के बुनियादी नियम भी तोड़ दिए हैं.

नासा और स्वीडन के चाल्मर्स टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाली खोज की है. उन्होंने पाया कि जो पदार्थ आमतौर पर मिक्स नहीं हो सकते, वो टाइटन के बेहद ठंडे वातावरण में मिक्स हो सकते हैं, जैसे तेल और पानी.

वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

साइंस डेली ने चाल्मर्स के डिपार्टमेंट ऑफ कैमिस्ट्री एंड कैमिकल इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर और इस स्टडी के अगुआ मार्टिकल रहम के हवाले से कहा, 'ये बेहद रोमांचक खोजें हैं जो हमें बहुत बड़े पैमाने पर किसी चीज को समझने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि बुध ग्रह जितना बड़ा चंद्रमा.'

PNAS में छपी एक स्टडी से पता चला है कि पोलर और नॉनपोलर मॉलिक्यूल्स आमतौर पर धरती पर 'Like Dissolve Like' सिद्धांत के कारण आपस में नहीं मिलते हैं.

शनि ग्रह पर क्या खोज हुई?

पानी जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्ज का डिस्ट्रिब्यूशन असमान होता है, जबकि तेल जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्ज का डिस्ट्रिब्यूशन बैलेंस होता है. इस अंतर के कारण वे एक-दूसरे को पीछे धकेलते हैं और अलग-अलग परतें बनाते हैं. हालांकि, टाइटन की सतह पर जो वातावरण है, वो धरती से बहुत अलग हैं, जहां तापमान -183 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है.

रहम ने कहा, 'इन पदार्थों के बीच इस हैरतअंगेज इंटरैक्शन की खोज टाइटन के जियोलॉजी और झीलों, समुद्रों और रेत के टीलों जैसे उसके गजब लैंडस्केप को समझने के हमारे तरीके पर असर डाल सकता है.'

'इसके अलावा, हाइड्रोजन साइनाइड जीवन के कई बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे प्रोटीन के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले अमीनो एसिड और जेरेटिक्स कोड के लिए जरूरी न्यूक्लियोबेस के एबायोटिक क्रिएशन में अहम भूमिका निभा सकता है.

इसलिए हमारा काम जीवन के पैदा होने से पहले की कैमिस्ट्री और चरम, विपरीत वातावरण में जीवन कैसे आगे बढ़ सकता है, इस बारे में भी जानकारी देता है.'