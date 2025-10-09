Advertisement
Hindi Newsविज्ञान

समुद्र के नीचे दबी 'टाइम मशीन'! अटलांटिक महासागर की गहराई में मिली 11 करोड़ साल पुरानी दुनिया

Atlantic Ocean: वैज्ञानिकों को अटलांटिक महासागर के नीचे 11 करोड़ 70 लाख साल पुरानी बहुत बड़ी संरचनाएं मिली हैं. ये संरचना धरती के पुराने और बड़ भूवैज्ञानिक बदलावों को दिखाती हैं.

 

Oct 09, 2025, 07:31 AM IST
Science News: हाल ही में हुई खोजों में वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर के नीचे गहराई में दबी हुई बहुत बड़ी चीजें पाई हैं. इस खोज से पता चलता है कि महासागर कैसे बना और साथ ही यह अध्ययन, जैसा कि हेरियट-वाट यूनिवर्सिटी और साइंस डायरेक्ट की रिपोर्ट में बताया गया है, इस पुराने विचार को सही साबित करती है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक-दूसरे से कैसे अलग हुए थे. साथ ही यह ये भी संकेत देती है कि अटलांटिक महासागर शायद उस समय से पहले बनना शुरू हो गया था.

कैसे और कहां हुई ये खोज?
हेरियट-वाट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक पश्चिमी अफ्रीका के तट पर गिनी-बिसाऊ से लगभग 250 मील दूर 45 साल पहले, 1975 में, ड्रिल करके निकाले गए मिट्टी के टुकड़ों की जांच कर रहे थे. इन टुकड़ों में कीचड़ की लहरों के सबूत मिले जो अटलांटिक महासागर के बनने से समय बनी थीं. बता दें कि ये कीचड़ की लहरें बहुत खास है क्योंकि ये बताती हैं कि दक्षिण अमेरिका के अलग होने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी. 

यह भी पढ़ें: कैमरे में कैद हुआ 40 करोड़ साल पुराना 'समुद्री भूत', वैज्ञानिकों को पानी में छिपा मिला जिंदा जीवाश्म

कैसे बनीं कीचड़ की ये लहरें?
वैज्ञानिकों के अनुसार, ये लहरें इसलिए बनीं क्योंकि दक्षिण अटलांटिक महासागर को बहुत ज्यादा खारा पानी और उत्तरी अटलांटिक महासागर का कम खारा पानी आपस में बड़ी मात्रा में मिल गए. इस तेज मिश्रण या मिक्सिंग की वजह से बहुत ही शक्तिशाली धाराएं बनीं और इन धाराओं ने ही कीचड़ की बड़ी लहरों को जन्म दिया जो अब समुद्र के नीचे दबी हुई हैं.

क्या ये घटना अचानक हुई थी?
Atlantic Ocean का बनना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी बल्कि यह Tectonic Plates की वजह से हुई लंबी प्रक्रिया थी. जैसे-जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक-दूसरे से अलग होते गए उनके बीच की खाली जगह चौड़ी होती गई. यह जगह पानी से भर गई और इसी तरह अटलांटिक महासागर बन गया. माना जाता है कि, कीचड़ की ये लहरें इस अलगाव से आखिरी समय में बनीं जब दौनों महाद्वीपों का आपस में जुड़ाव सबसे कमजोर था.

क्या इसका असर जलवायु पर हुआ होगा?
अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली जगहों में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा थी. जब अटलांटिक महासागर बनना शुरू हुआ तो कार्बन सोखने की क्षमता भी कम हो गई. इस वजह से 11 करोड़ साल पहले के बीच पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का दौर शुरु हुआ होगा. यह गर्मी शायद इसलिए बढ़ी क्योंकि अटलांटिक महासागर बनने की प्रक्रिया ने पहले से जमा हुअ स्थिर कार्बन को वातावरण में छोड़ना शुरू कर दिया था.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
इस स्टडी में शामिल डेबोरा डुआर्टे ने कहा, इससे पता चलता है कि इस बदलाव ने पूरी दुनिया की जलवायु बदलने में वास्तव में बड़ी भूमिका निभाई. उस समय कार्बन उत्सर्जन(Carbon Emission)के बढ़ने से धरती की जलवायु बदल गई होगी जिसकी वजह से आज जो हम वैश्विक परिस्थितियां देख रहे हैं वो बनी होंगी.

यह भी पढ़ें: Shocking News: धरती पर बन रहा है नया महासागर, अफ्रीका के 2 हिस्सों में टूटने से फिर बदलेगा धरती का नक्शा

इस खोज से क्या साबित होता है?
ये लहरें इस बात का सबूत हैं कि Atlantic Ocean के बनने के समय कितनी बड़ी भूवैज्ञानिक शक्तियां काम कर रही थीं. इस जगह से निकाले गए मिट्टी के टुकड़े उस उथल-पुथल भरे समय को दिखाते हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने की जबरदस्त ताकतों से बना था. समय बीतने के साथ इन लहरों पर मिट्टी जम गई और ये समुद्र की पपड़ी की गहराई तक छिप गई.

