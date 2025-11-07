Proto Earth: इस 4 अरब साल पुरानी चट्टान में छिपा था धरती का 'ब्लूप्रिंट', जो चांद से भी पुराना है

Proto Earth Proof: ग्रीनलैंड, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के दूर-दराज के इलाकों में कुछ बहुत पुरानी चट्टानें मिली हैं जो 4 अरब साल पुरानी हैं. इन पत्थरों में एक खास रासायनिक गुण हैं जो धरती पर किसी और चीज से मेल नहीं खाता. इनमें पोटैशियम-40 नाम के तत्व की मात्रा कम पाई गई है. यह तत्व ग्रहों के बनने के इतिहास को जानने के लिए बहुत जरूरी है. आम सिद्धांत यह है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले थिया(मंगल ग्रह के आकार का पिंड)नई बन रही पृथ्वी से टकराया था.

कैसे बने धरती और चंद्रमा?

इस टक्कर से दोनों के पदार्थ आपस में मिल गए जिससे चांद बना और धरती के मूल तत्व बदल गए. हालांकि यह सिद्धांत दशकों से है लेकिन अभी तक प्रोटो-पृथ्वी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला था. पहले सिर्फ सिमुलेशन सिद्धांत और उल्कापिंडों से तुलनाएं ही थीं. यह खोज पहली बार Proto Earth का भौतिक निशान पेश करती है.

क्या है खोज का सबसे जरूरी हिस्सा?

इस खोज का सबसे जरूरी हिस्सा पोटैशियम-40(40K)है. यह एक ऐसा तत्व है जो धीरे-धीरे कम होता जाता है इसलिए यह ग्रहों की चीजों की उम्र नापने के लिए एक प्राकृतिक घड़ी का काम करता है. अर्थ डॉट कॉम के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी के गहरे अंदरूनी हिस्से की चट्टानों में आजकल की ज्वालामुखीय चट्टानों की तुलना में 65 भाग प्रति मिलियन कम पोटैशियम-40 मिला.

चट्टानें क्यों अलग हैं?

इन पुरानी चट्टानों में पोटैशियम तत्वों का रेशियो अब तक जांचे गए किसी भी दूसरे धरती या अंतरिक्ष की चीज से बहुत कम था. यहीं वजह है कि ये चट्टानें रासायनिक रूप से सबसे अलग हैं और शायद पृथ्वी की मूल पपड़ी का सबसे पुराना बिना बदला हुआ हिस्सा हैं. इन नतीजों को पक्का करने के लिए वैज्ञानिकों ने थर्मल आयनीकरण मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम की एक खास मशीन का इस्तेमाल किया. उन्होंने चट्टानों को घोलकर उनमें मौजूद प्राकृतिक पोटैशियम तत्वों के बीच के अनुपात को जांचा.

कैसे हुई ये खोज?

यह नई खोज पहले किए गए एक शोध पर आधारित है जिसे ग्रह वैज्ञानिक निकोल एक्स.नी और उनके साथियों ने किया था. उन्होंने 2023 में सौर मंडल के अलग-अलग हिस्सों से आए 32 उल्कापिंडों में पोटैशियम तत्वों की जांच की थी. उन्हें पता चला कि सौरमंडल के अंदरूनी हिस्सों से आए उल्कापिंडों के रासायनिक संकेत पृथ्वी जैसे ही थे. लेकिन बाहरी सौर मंडल से आए उल्कापिंडों में बहुत बड़ा अंतर दिखा उनमें पोटैशियम-40 की मात्रा कम या ज्यादा थी. इससे पता चला कि वे बहुत अलग माहौल में बने थे.

इस खोज से क्या पता चलता है?

वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी मुश्किल यह थी कि उन्हें यह साबित करना था कि चट्टानों में पोटैशियम की यह कमी सिर्फ अरबों सालों में हुए भूवैज्ञानिक बदलावों के कारण नहीं हुई है. इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल का इस्तेमाल किया. उन्होंने पृथ्वी के बदलाव को प्रोटो-पृथ्वी बनने से लेकर थिया के टकराने और आज के समय तक के हिसाब से बनाया.

क्या है सिमुलेशन की नतीजा?

किसी भी सिमुलेशन में जो टक्कर के बाद की प्रक्रियाओं पर आधारित थे वे पुरानी चट्टानों में पाए गए कम पोटैशियम-40 के स्तर को दोबारा नहीं बना पाए. इस नतीजे ने इस बात को मजबूती दी कि इन पत्थरों में चांद बनने की घटना से पहले की चीजें बची हुई हैं. टीम के मॉडल के अनुसार प्रोटो-पृथ्वी खुद ही कम पोटैशियम-40 वाले पदार्थ से बनी थी. जब थिया की टक्कर हुई तो पृथ्वी की बाहरी परत का ज्यादातर हिस्सा बदल गया या मिल गया. ये चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के नीचे दबी रहीं और सुरक्षित रहीं जो बाद में ग्रीनलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी जगहों पर ऊपर आ गईं.