375 साल से छिपा था भारत से भी बड़ा महाद्वीप, वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे खोजा 'जीलैंडिया'

Science News in Hindi: लगभग 400 सालों तक एक बहुत बड़ा डूबा हुआ इलाका जिसे आज जीलैंडिया कहते हैं प्रशांत महासागर के नीचे छिपा रहा. यह डूबा हुआ महाद्वीप लगभग 2 मिलियन वर्ग मील में फैला है और यह भारत से भी बड़ा और ऑस्ट्रेलिया के आकार का करीब दो-तिहाई है. फिर भी हाल तक यह नक्शों से गायब था और किताबों में भी इसका जिक्र नहीं था और वैज्ञानिक भी इस पर सहमत नहीं थे. 2017 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जीलैंडिया को आधिकारिक तौर पर एक महाद्वीप घोषित करके पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया.

क्या है जीलैंडिया?

यह कोई छोटा टुकड़ा या पठार नहीं है बल्कि यह एक पूरा विकसित भूभाग है जिसकी अपनी महाद्वीपीय पपड़ी और गोंडवाना से जुड़ी बनावट है. यह खोज कोई अचानक मिली कामयाबी नहीं थी, इसके लिए दशकों तक सुराग जमा किए जा रहे थे जैसे चट्टानों के नमूने, जमीन की निचली मिट्टी के आंकड़े और गुरुत्वाकर्षण के नक्शे. जीलैंडिया की यह खोज अब सिर्फ भूवैज्ञानिकों की दिलचस्पी से कहीं बढ़कर है और दिखाती है कि गहरे समुद्र की खोज कितनी जरूरी है.

इसे महाद्वीप क्यों माना गया?

साल 2017 में न्यूजीलैंड के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जीएसए टुडे नाम की पत्रिका में एक लेख छापा. इसमें जीलैंडिया के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताई गई थी. इस अध्ययन के मुताबिक, जीलैंडिया एक महाद्वीप कहलाने के लिए जरूरी चार मुख्य शर्तों को पूरा करता है. जैसे- यह अपने आसपास के इलाके से ऊंचा है, इसकी भूवैज्ञानिक बनावट बाकी जगहों से अलग है, इसका एक तय किया हुआ क्षेत्र है और इसकी पपड़ी(Crust)समुद्र तल की पपड़ी से ज्यादा मोटी है.

कैसे डूबा था जीलैंडिया?

जीलैंडिया के नीचे की महाद्वीपीय पपड़ी अजीब तरीके से पतली है और सिर्फ लगभग 20 किमी ही मोटी है. जबकि दूसरे महाद्वीपों की पपड़ी आमतौर पर 30 से 45 किमी मोटी होती है. यह पतलापन इस बात की वजह हो सकता है कि यह जमीन का टुकड़ा लगभग 8.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग होने के बाद समुद्र में क्यों डूब गया.