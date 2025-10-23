कभी 'भट्टी' की तरह सुलगती थी आर्कटिक की बर्फ, ग्रीनलैंड की 1 करोड़ साल पुरानी गुफा से सनसनीखेज खुलासा

Science News in Hindi: उत्तरी ग्रीनलैंड के बड़े बर्फीले इलाके में वैज्ञानिकों ने बहुत ही बड़ी खोज की है. यह खोज आर्कटिक के पुराने समय पर नई रोशनी डालती है. शोधकर्ताओं को इस बात के सबूत मिले हैं कि पहले यहां की जलवायु आज की जमी हुई बर्फ से बिल्कुल अलग थी. सीधे शब्दों में कहें तो यह जगह कहीं ज्यादा गर्म थी. इस दूर-दराज के इलाके की गुफाओं में दुर्लभ जमाव मिले हैं. ये जमान बताते हैं कि एक समय आर्कटिक का मौसम काफी हल्का और गर्म था और धरती की जलवायु बहुत ही अस्थिर थी जो कहीं ज्यादा बदलने वाली थी.

वैज्ञानिकों ने क्या नया तरीका खोजा है?

सदियों से वैज्ञानिक यह जानने के लिए पुराने समय के सबूत खोज रहे हैं कि जलवायु संकट आने पर पृथ्वी कैसे व्यवहार करेगी. ज्यादातर सबूत समुद्र की तलहटी से ही मिलते हैं. लेकिन, अब वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नया तरीका खोजा है, ग्रीनलैंड की ऊंची आर्कटिक गुफाएं. इंस्ब्रुक यूनिवर्सटी के भूवैज्ञानिकों ने यह शोध किया है जो नेचर जियोसाइंस पत्रिका में छपी है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को बड़ा झटका, 44 लाख साल पुरानी इस खोपड़ी ने बदली मानव विकास की थ्योरी

Add Zee News as a Preferred Source

इस शोध से क्या पता चला?

यह शोध बताता है कि यह पुरानी गुफाएं बिल्कुल टाइम कैप्सूल की तरह हैं. ये कैप्सूलना केवल धरती के गर्म होने का इतिहास बचाकर रखते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि तापमान और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के बीच क्या रिश्ता है.टीम को उत्तरी ग्रीनलैंड के दूर-दराज के तट पर कोव गुफा नाम की जगह पर कैल्साइट के भंडार मिले हैं. कैल्साइट तभी बनता है जब जमीन पर जमी हुई बर्फ ना हो और आसानी से बह रहा हो. इससे पता चलता है कि, ग्रीनलैंड कभी बर्फ की चादर से मुक्त था.

कब शुरू हुआ था ये काल?

लगभग 1.1 करोड़ साल पहले शुरु हुआ लेट मियोसीन काल इस रिसर्च का मेन सब्जेक्ट है. यह समय इसलिए जरूरी था क्योंकि उस समय धरती पर जमीन और समुद्र लगभग आज की तरह बंटे हुए थे औप हवा में CO2 का स्तर भी उतना ही था जितना इस सदी के अंत तक होने का अंदाजा था. शोध से पता चला कि लेट मियोसीन काल में उत्तरी ग्रीनलैंज का औसत तापमान आज से लगभग 14 डिग्री ज्यादा था.

कैसा था ये पूरा इलाका?

यह इलाका ना केवल जमी हुई बर्फ से मुक्त था बल्कि अधिक नमी वाला था. यहां बारिश होती थी जो आज की ठंडी जलवायु में संभव नहीं है. गुफा के कैल्साइट भंडारों की जांच से पता चला है कि लेट मियोसीन काल के दौरान कई गर्म समय आए थे. इन गर्म समय के बाद छोटे-छोटे बर्फीले दौर भी आए. इससे पता चलता है कि, हवा की स्थिति में छोटा बदलाव भी आर्कटिक के माहौल में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

इससे क्या जानकारी मिलती है?

इस अध्ययन से जो भी सबसे खास बात सामने आई वो ये है कि Arctic की जलवायु हवा में CO2 बढ़ने के प्रति कितनी ज्यादा संवेदनशील थी, भले ही CO2 का स्तर थोड़ा ही बढ़ा हो. आज हम जिस वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि का सामना कर रहे वह उस समस के कहीं अधिक है. फिर भी यह स्टडी एक समानता दिखाता है, अतीत और वर्तमान दोनों की जलवायु बताती है कि CO2 की मात्रा में हल्के बदलाव पर भी Arctic तेजी से प्रतिक्रिया करता है.

यह भी पढ़ें: साइबेरिया में बर्फ के नीचे मिला 46,000 साल से सोता 'राक्षस', वैज्ञानिकों ने बजा दी खतरे की घंटी

इस स्टडी से क्या फायदा होगा?

आर्कटिक को खास बनाने वाली बात है इसका तेजी से बदलना. दुनिया के दूसरे हिस्सों से अलग Arctic तापमान और हवा की बनावट में होने वाले बदलावों के लिए बहुत संवेदनशील है. यह अध्ययन सिर्फ पुराने मौसम का रिकॉर्ड नहीं है बल्कि हमारे भविष्य के लिए चेतावनी भी है.