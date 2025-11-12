Advertisement
trendingNow12998525
Hindi Newsविज्ञान

प्रशांत महासागर की गहरी खाई में मिला ऐसा जीव, जिसे देखते ही वैज्ञानिक बोले- 'ये कैसे हो सकता है'

Science News: वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के में मारियाना द्वीप के नीचे एक ऐसी जगह पर मीथेन गैसे बनाने वाले छोटे जीव को फलते-फूलते पाया जाता है जिसे पहले बेजान पाया जाता था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रशांत महासागर की गहरी खाई में मिला ऐसा जीव, जिसे देखते ही वैज्ञानिक बोले- 'ये कैसे हो सकता है'

Life Beneath Pacific Sea: ब्रेमेन यूनिवर्सिटी और WHOI के वैज्ञानिकों ने अजीबोगरीब खोज की है. उन्होंने पाया कि छोटे जीव(Micro organisms)प्रशांत महासागर में ऐसी जगह पर जिंदा है जिसे पहले बेजान माना जाता था. डराने वाली बात यह रही कि वह सूक्ष्मजीव सिर्फ जिंदा ही बल्कि काम भी करते रहते हैं. यह पूरी खोज DNA के माध्यम से नहीं हुई बल्कि वैज्ञानिकों ने लिपिड बायोमार्कर का पता लगाया.  ये निशान बताते हैं कि छोटे जीव वहां एक्टिव हैं जहां जांच के पुराने तरीके काम नहीं करते. 

कहां है ये जगह?
मारियाना समुद्र की सतह के बहुत नीचे ऐसी जगह है जो ज्वालामुखी और गहरी खाई के बीच स्थित है. यह वह क्षेत्र है जहां कीचड़ वाले ज्वालामुखी से ठंडी और खनिजों से भरी चीजें बाहर निकलती हैं. यहां पर सर्पेंटिनाइजेशन जैसे रासायनक एक्टिविटी चट्टानों को ऊर्जा देने वाले खनिजों में बदल देती है. इन सबसे बावजूद इस इलाके में जीवन होने की पक्की पुष्टि नहीं हो पाई थी क्योंकि वहां Cells बहुत कम थे.

यह भी पढ़ें: Lucifer: ऑस्ट्रेलिया में मिली सींग वाली 'शैतानी मधुमक्खी', 20 साल बाद खोजी गई नई प्रजाति

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे मिलती है ऊर्जा?
सर्पेंटिनाइजेशन के दौरान चट्टानों समुद्री पानी से मिलकर हाइड्रोजन और मीथेन गैसें बनाती हैं. ये सूक्ष्मजीव इन गैसों का इंतजार नही करते बल्कि सीधे चट्टान के अंदर जाते हैं और वहां फंसे कच्चे तत्वों को खाकर अपनी ऊर्जा बनाते हैं. छोटे जीवों के छोड़े गए वसा के अवशेष(Fat Residues)से पता चला है कि वहां ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि इतने लंबे समय से हैं कि उन्होंने वहां मजबूत समुदाय बना लिए हैं. 

यह भी पढ़ें: साइबेरिया या अलास्का नहीं...भारत में है दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह, -40 तापमान में जम जाती हैं सांसे

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
वैज्ञानिकों के अनुसार, इन छोटे जीवों का बिना सूरज की रोशनी, गर्मी या ज्यादा कार्बन के जिंदा रहना धरती के शुरुआती दौर के हालातों को दर्शाता है. शोधकर्ता शुबोट्ज कहते हैं कि, ऐसे छोटे जीवों के आवास के बारे में जानकारी मिलना बहुत ही रोमांचक है. उनका मानना है कि यह आज की कोई अजीब चीज नहीं है बल्कि यह धरती के पुराने जीव की एक झलक हो सकती है. अगर ऐसी जगह पर जीवन शुरू हो सकता है तो इससे यह समझने में मदद मिलती है कि जब धरती शुरू में अस्थिर थी तब भी जीवन ने अपनी शुरुआत कैसे की.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Pacific Ocean Depthdeep sea facts

Trending news

डॉक्टर डॉ. शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर डॉ. शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में तबाही मचाने का था प्लान, दो सालों से महिला डॉक्टर शाहीन इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में तबाही मचाने का था प्लान, दो सालों से महिला डॉक्टर शाहीन इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'