प्रशांत महासागर की गहरी खाई में मिला ऐसा जीव, जिसे देखते ही वैज्ञानिक बोले- 'ये कैसे हो सकता है'

Life Beneath Pacific Sea: ब्रेमेन यूनिवर्सिटी और WHOI के वैज्ञानिकों ने अजीबोगरीब खोज की है. उन्होंने पाया कि छोटे जीव(Micro organisms)प्रशांत महासागर में ऐसी जगह पर जिंदा है जिसे पहले बेजान माना जाता था. डराने वाली बात यह रही कि वह सूक्ष्मजीव सिर्फ जिंदा ही बल्कि काम भी करते रहते हैं. यह पूरी खोज DNA के माध्यम से नहीं हुई बल्कि वैज्ञानिकों ने लिपिड बायोमार्कर का पता लगाया. ये निशान बताते हैं कि छोटे जीव वहां एक्टिव हैं जहां जांच के पुराने तरीके काम नहीं करते.

कहां है ये जगह?

मारियाना समुद्र की सतह के बहुत नीचे ऐसी जगह है जो ज्वालामुखी और गहरी खाई के बीच स्थित है. यह वह क्षेत्र है जहां कीचड़ वाले ज्वालामुखी से ठंडी और खनिजों से भरी चीजें बाहर निकलती हैं. यहां पर सर्पेंटिनाइजेशन जैसे रासायनक एक्टिविटी चट्टानों को ऊर्जा देने वाले खनिजों में बदल देती है. इन सबसे बावजूद इस इलाके में जीवन होने की पक्की पुष्टि नहीं हो पाई थी क्योंकि वहां Cells बहुत कम थे.

कैसे मिलती है ऊर्जा?

सर्पेंटिनाइजेशन के दौरान चट्टानों समुद्री पानी से मिलकर हाइड्रोजन और मीथेन गैसें बनाती हैं. ये सूक्ष्मजीव इन गैसों का इंतजार नही करते बल्कि सीधे चट्टान के अंदर जाते हैं और वहां फंसे कच्चे तत्वों को खाकर अपनी ऊर्जा बनाते हैं. छोटे जीवों के छोड़े गए वसा के अवशेष(Fat Residues)से पता चला है कि वहां ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि इतने लंबे समय से हैं कि उन्होंने वहां मजबूत समुदाय बना लिए हैं.

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?

वैज्ञानिकों के अनुसार, इन छोटे जीवों का बिना सूरज की रोशनी, गर्मी या ज्यादा कार्बन के जिंदा रहना धरती के शुरुआती दौर के हालातों को दर्शाता है. शोधकर्ता शुबोट्ज कहते हैं कि, ऐसे छोटे जीवों के आवास के बारे में जानकारी मिलना बहुत ही रोमांचक है. उनका मानना है कि यह आज की कोई अजीब चीज नहीं है बल्कि यह धरती के पुराने जीव की एक झलक हो सकती है. अगर ऐसी जगह पर जीवन शुरू हो सकता है तो इससे यह समझने में मदद मिलती है कि जब धरती शुरू में अस्थिर थी तब भी जीवन ने अपनी शुरुआत कैसे की.