Advertisement
trendingNow13036624
Hindi Newsविज्ञानधरती के नीचे मिला 1,70,000 साल तक चलने वाला सोना, सदियों तक जरूरतों को करेगा पूरा

धरती के नीचे मिला 1,70,000 साल तक चलने वाला 'सोना', सदियों तक जरूरतों को करेगा पूरा

Hydrogen Beneath Earth: नई खोजों से पता चला है कि जमीन के नीचे प्राकृतिक हाइड्रोजन गैस का बहुत ही बड़ा भंडार मौजूद है. यह हाइड्रोजन आने वाले कई 100 सालों तक हमें लगातार प्रदूषण मुक्त और टिकाऊ ऊर्जा दे सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती के नीचे मिला 1,70,000 साल तक चलने वाला 'सोना', सदियों तक जरूरतों को करेगा पूरा

Science News: वैज्ञानिकों ने यह बड़ी खबर दी है कि हमारी धरती की ऊपरी परत में प्राकृतिक हाइड्रोजन गैस का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है. यह हाइड्रोजन इतना ज्यादा है कि यह संभावित रूप से हजारों सालों तक पूरी दुनिया को ऊर्जा दे सकता है. यह खोज स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा के लिए बहुत ही शानदार मौके खोलती है. हाइड्रोजन को हमेशा से एक बेहतरीन साफ ऊर्जा सोर्स माना जाता रहा है जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन सालों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि जमीन के नीचे इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन जमा नहीं हो सकती. 

एक घटना ने सब कुछ बदल दिया
यह पुरानी सोच 1987 में माली में हुए एक हैरान कर देने वाली घटना के बाद बदल गई. वहां एक कर्मचारी ने गलती से पानी के कुएं में आग लगा दी जिससे एक विस्फोट हो गया क्योंकि उस कुएं में ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस मौजूद थी. इस घटना से दुनिया का पहला प्राकृतिक हाइड्रोजन कुआं मिला. 

यह भी पढ़ें: मिस्र की 4600 साल पुरानी मिस्ट्री सॉल्व! वैज्ञानिकों ने खोजा वो तरीका जिसने बनाए विशाल पिरामिड

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है गोल्ड हाइड्रोजन?
प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली इस हाइड्रोजन को अब अक्सर सोना हाइड्रोजन (Gold Hydrogen) कहा जाता है. इस विचार को अभ दुनिया भर के वैज्ञानिक बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक जेफ्री एलिस ने कहा है कि, जैसे-जेसे हम इसकी खोज कर रहे हैं हमें यह और भी ज्यादा मात्रा में मिलता जा रहा है. 

क्यों खास है हाइड्रोजन?
यह खोज इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि प्राकृतिक हाइड्रोजन पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है. जब उद्योग जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्राकृतिक हाइड्रोजन उनके लिए साफ-सुथरा और लंबे समय तक चलने वाला ऑप्शन बन सकता है. 

यहां कितना हाइड्रोजन मौजूद है?
वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि धरती की जमीन में इतनी हाइड्रोजन मौजूद हो सकती है जो हमारी आज की ऊर्जा जरूरतों को 1,70,000 सालों से भी ज्यादा समय तक पूरा कर सकती है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस बैलेन्टाइन और उनकी टीम के एक नए अध्ययन ने इस खोज के महत्व को और भी बढ़ा दिया है. 

प्राकृतिक हाइड्रोजन क्यों इतना खास है?
इसे सबसे खास इसलिए माना जाता है क्योंकि Natural Hydrogen ना सिर्फ साफ है बल्कि इस स्टोर करने की क्षमता भी इसके अंदर ही मौजूद है. कारखानों में बनने वाली ग्रे हाइड्रोजन को बड़े-बड़े टैंकों में रखने की जरूरत होती है और उसे बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. इसके उलट यह प्राकृकित हाइड्रोजन पहले से ही धरती की परत में जमा है और बस निकालने के लिए तैयार है. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को समंदर के 274 मीटर नीचे मिला कुछ 'डरावना', नीचे सिंकहोल में जो दिखा उसने सबके...

कहां मिल सकता है गोल्ड हाइड्रोजन?
वैज्ञानिक अब ग्रैविटी और चुंबकीय डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अमेरिका के निचले 48 राज्यों में उन जगहों की पहचान की जा सके जहां हाइड्रोजन बड़ी मात्रा में मौजूद हो सकता है. इसके भंडार का पता लगाने के लिए यह समझना जरूरी है कि उसे जमा होने के लिए कैसी जमीनी स्थितियां चाहिए होती हैं. 

कैसे पता करें कहां है हाइड्रोजन?
1- इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन बनने की जगह- जिन क्षेत्रों में लोहा या यूरेनियम ज्यादा होता है वहां जमीन के पानी के साथ प्राकृतिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है.

2- हाइड्रोजन फंसने की जगह- भंडार बनने के लिए हाइड्रोजन को छिद्र वाली चट्टानों (Porous Rocks) में फंसना जरूरी है जैसे कि बलुआ पत्थर. 

3- सुरक्षित सील- जेफ्री एलिस बताते हैं कि गैस को हवा में फैलने से रोकने के लिए इन चट्टानों के ऊपर अभेद्द परत होनी चाहिए.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

gold hydrogenHindi Science news

Trending news

ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार