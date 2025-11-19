Advertisement
अंतरिक्ष में दूसरी धरती की खोज! पृथ्वी के पड़ोस में मिली एक 'सुपर अर्थ', वैज्ञानिकों ने दी पक्की खबर

Super Earth: कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बेहद रोमांचक खोज की है. इससे धरती के बाहरी जीवन को खोजने की नई उम्मीद जग चुकी है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:49 AM IST
Science News: California University के वैज्ञानिकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक स्टडी की है जिसे द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में छापा गया है. उन्होंने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो अपने तारे के जीवन योग्य क्षेत्र में घूम रहा है. यह वह जगह जहां तापमान इतना सही होता है कि तरल पानी वहां रह सकता है. जीवन के लिए पानी जरूरी है इसलिए इस कोज से संभावना बढ़ जाती है कि इस ग्रह पर जीवन के लिए सही माहौल मौजूद हो सकता है. यह नया ग्रह आकाशगंगा के पास ही है जो देखने में चट्टानी लगता है और आकार में पृथ्वी जैसा ही है लेकिन इसका वजन धरती के कई गुना ज्यादा है.

धरती से कितना दूर है?
यूसी इरविन के वैज्ञानिकों और उनके साथियों ने स्टडी द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में छापी है. यूसी इरविन में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर पॉल रॉबर्टसन के मुताबिक, आजकल नए ग्रहों का खोजा जाना आम बात है लेकिन यह ग्रह इसलिए खास है क्योंकि इसका तारा हमसे बहुत करीब है, सिर्फ 18 प्रकाश वर्ष दूर. उन्होंने कहा, अंतरिक्ष की नजर से देखें को यह दूरी लगभग पड़ोस में होने जैसा ही है. 

किसके चक्कर लगाता है ये ग्रह?
यह सुपर अर्थ GJ 251C एक M-बौने तारे के चारों ओर घूमता है. ये तारे आकाशगंगा में सबसे आम और सबसे पुराने तारों में से हैं. ऐसे तारे अक्सर बहुत तेज गतिविधि दिखाते हैं जैसे कि तारा-धब्बे(Star Spots)और तेज लपटों का निकलना. कभी-कभी ये गतिविधियां उन संकेतों से मिलती हैं जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक ग्रहों को खोजने के लिए करते हैं. इसलिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा संकेत असली है और कौन सा गलत.

क्या इसकी तस्वीरें ली जा सकती हैं?
तकनीकी मुश्किलों के बावजूद ग्रह GJ 251C हमसे करीब होने की वजह से भविष्य में इसकी सीधी तस्वीरें लेने के लिए यह एक अच्छी उम्मीद है. California University का थर्टी मीटर टेलीस्कोप(TMT)इतना ताकतवर है कि वह ऐसे धुंधले ग्रहों की साफ तस्वीरें ले सके और वहां पानी होने की संभावना को पक्का कर सके. 

कैसे हुई इस ग्रह की खोज?
इस ग्रह को खोजने के लिए हैबिटेबल-जोन प्लैनेट फाइंडर(HPF)और NEID नाम के डिवाइस के डाटा का इस्तेमाल किया गया. ये उपकरण किसी तारे की रोशनी में आने वाले बहुत ही छोटे बदलावों को पकड़ते हैं जो उसके पास घूम रहे ग्रर के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं. जब ग्रह GJ 251C अपने तारे पर गुरुत्वाकर्षण बल डालता है तो तारे की रोशनी में छोटे बदलाव दिखाई देते हैं.

