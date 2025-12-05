Advertisement
1 लाख साल पुरानी इंसानी आबादी का रहस्य! यहां के इंसानों में मिले अनोखे DNA बदलाव, वैज्ञानिकों ने बताया पूरा सच

African Population Isolated: एक नई रिसर्च में यह पता लगाया है कि दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले कुछ प्राचीन लोग लगभग 1,00,000 सालों तक अकेले रहे. इस दौरान उनके अंदर किस तरह के खास आनुवंशिक लक्षण विकसित हुए. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:42 AM IST
Science News: नेचर नाम की पत्रिका में एक नई रिसर्च छपी है जिसमें वैज्ञानिकों ने साउथ अफ्रीका की पुरानी इंसानी आबादी की पुरानी मानव आबादी के असाधारण आनुवंशिक अंतर (Genetic Difference) को उजागर किया है. इस वजह से उनके अंदर बहुत खास आनुवंशिक लक्षण विकसित हुए. यह हमें होमो सेपियन्स के विकास की जटिलताओं को समझने का मौका देता है. यह नया शोध उन पुरानी बातों को चुनौती देता है जो मानती थी कि पूरे अफ्रीका में इंसानों के जींस आपस में जुड़े हुए थे. यह खोज मानव इतिहास और विकास के बारे में बहुत जरूरी जानकारी देता है. 

क्या है पूरी रिसर्च?
नेचर पत्रिका में छपे ये नतीजे बहुत खास हैं क्योंकि ये बताते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका की पुरानी आबादी में जीन्स का बहुत बड़ा अंतर था. लगभग 1,00,000 सालों तक इस इलाके के लोग बाकी इंसानी समूहों से पूरी तरह अलग रहे. इस वजह से उनकी आनुवंशिक संरचना बाकी इंसानी आबादी से बहुत अलग हो गई. 

रिसर्च में क्या सामने आया?
रिसर्च टीम ने अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अन्य जगहों के आधुनिक DNA की तुलना प्राचीन जीनोम से की. तुलना से पता चला कि दक्षिण अफ्रीकी लोगों की अनोखी आनुवंशिकी (Unique Genetics) आज के इंसानों में दिखने वाली सामान्य विभिन्नता (Normal Variation) से बहुत ज्यादा है. यह आनुवंशिक अंतर उन लोगों में पाया गया जो 10,200 साल से लेकर 1,400 साल पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे. यह लंबे समय तक अलग-थलग रहने का नतीजा था. 

किडनी और दिमाग से जुड़े हैं खास जीन
इस अध्ययन के नतीजों से इन पुराने समूहों की Genetic Variations के बारे में ढेरों जानकारियां मिली हैं. खासकर, शोध में किडनी के काम और दिमाग के विकास से जुड़ी कुछ खास आनुवंशिक निशान (Genetic Markers) सामने लाए हैं. माना जाता है कि इनमें से कुछ आनुवंशिक निशान ने बहुत फायदे दिए. एक तो सूखे माहौल में पानी को बचाकर रखने की क्षमता और दूसरा बढ़ी हुए सोचने-समझने की क्षमता. 

क्या है इस खोज का महत्व?
यह शोध बताता है कि अलग-थलग रही इन आबादियों का अध्ययन करना कितना जरूरी है. ये बता सकती हैं कि मॉडर्न ह्यूमन्स (Homo Sapiens) को बनाने में कौन से आनुवंशिक लक्षण या Genetic Traits सबसे ज्यादा असरदार रहे थे. ये नतीजे मानव विकास के संयोजन मॉडल (Combination Model of Human Evolution) को भी समर्थन देते हैं. इसके मुताबिक, अलग-अलग इलाकों से आई कई तरह की आनुवंशिक विविधताओं में मिलकर आधुनिक मानव को बनाने में योगदान दिया. 

