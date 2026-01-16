केन्या में मिले 20 लाख साल पुराने कंकाल से उलझे वैज्ञानिक, जांच के बाद बोले- ये लोग तो...

Homo Habilis Skeleton: वैज्ञानिकों ने हाल ही में होमो हैबिलस नाम की एक शुरुआती मानव प्रजाति के कंकाल की जांच की है जो 20 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है. इस खोज ने शुरुआती इंसानों के बारे में हमारी पुरानी सोच के बदल कर रख दिया है.
Science news in Hindi: वैज्ञानिकों को होमो हैबिलिस (Homo Habilis) नाम की प्रजाति का अब तक का सबसे पूरा कंकाल मिला है जिसकी जानकारी द एनाटॉमिकल रिकॉर्ड नाम की पत्रिका में छपी है. यह कंकाल लगभग 20 लाख साल पुराना है जिसे केन्या में 2012 में खोजा गया था और अब मीव लीकी की टीम ने इसकी जांच पूरी कर ली है. यह प्रजाति लूसी जैसे वानर और बाद के विकसित इंसानों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है. ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया के उन पहले पूर्वजों में से जिन्होंने पत्थर के औजार बनाना और इस्तेमाल करना शुरू किया था. इस कंकाल का नाम KNM-ER 64061 रखा गया है.
क्या ये पेड़ों पर चढ़ सकते थे?
वैज्ञानिकों को होमो हैबिलिस की बाहों की हड्डियों में काफी दिलचस्पी है. होमो इरेक्टस का शरीर काफी हद तक आज के इंसानों जैसा था लेकिन होमो हैबिलिस की बाहें लंबी और बहुत मजबूत थीं. इनकी हड्डियों की बनावट ऑस्ट्रालोपिथेकस से मिलती-जुलती थी. अब इससे यह सवाल आता है कि ये जमीन पर चलते थे या पेड़ों पर चढ़ा करते थे.
क्या होमो हैबिलिस हमारी तरह सीधे चलते थे?
इस कंकाल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें पैरों के हिस्से बहुत कम मिले हैं. हाथों की हड्डियों की तो पूरी जानकारी मिल गई है लेकिन पैरों के जीवाश्म न होने की वजह से यह साफ नहीं है कि वे कैसे चलते थे. वैज्ञानिकों को कूल्हे की हड्डियों की तो पूरी जानकारी मिल गई है लेकिन पैरों के जीवाश्म ने होने की वजह से यह साफ नहीं है के वे कैसे चलते थे.
क्या ये पूर्वज पत्थर के औजार बनाने में माहिर थे?
होमो हैबलिस के शरीर के साथ दिमाग को लेकर भी कई बातें सामने आईं हैं. इन्हें दुनिया के सबसे शुरुआती औजार बनाने वालों में से एक माना जाता है जिन्हें पत्थरों को सही आकार देकर उसका इस्तेमाल करने की समझ थी. इनकी बाहों की बनावट ऐसी थी जिससे वे सावधानी और कंट्रोल के साथ औजार बना सकते थे. हालांकि, इनका दिमाग इंसानों जितना बड़ा नहीं था फिर भी ये अपने पुराने पूर्वजों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे.