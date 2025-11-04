Advertisement
Science news: स्पेस का 'हैवान' ग्रह, खा-खाकर हर दिन बढ़ा रहा शरीर, वैज्ञानिक बोले- ऐसा पहले कभी नहीं हुआ

Science News: लाइव साइंस के मुताबिक, इस ग्रह का नाम है Cha 1107-7626, जो 620 प्रकाश वर्ष दूर है और वह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जूपिटर से भी 5-10 गुना बड़ा है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:08 PM IST
Science news: स्पेस का 'हैवान' ग्रह, खा-खाकर हर दिन बढ़ा रहा शरीर, वैज्ञानिक बोले- ऐसा पहले कभी नहीं हुआ

Rogue Planet in Space: वैज्ञानिकों ने एक हैरतअंगेज खोज की है. स्पेस में एक दुष्ट ग्रह मिला है, जो अपने आसपास के वातावरण से तेजी से गैस निगल रहा है. ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी गई है.

लाइव साइंस के मुताबिक, इस ग्रह का नाम है Cha 1107-7626, जो 620 प्रकाश वर्ष दूर है और वह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जूपिटर से भी 5-10 गुना बड़ा है. 

बेहद तेज रफ्तार से गिर रहीं चीजें

लाइव साइंस ने कहा, 'इस ग्रह के चारों तरफ गैस और धूल की मोटी परत है और यह लगातार तेजी से बढ़ रहा है.' साइंटिस्ट्स ने इसकी सतह पर छह अरब टन प्रति सेकंड की हैरतअंगेज दर से चीजों को गिरते हुए देखा है. पिछले कुछ महीनों में यह दर अचानक बढ़ गई, जिससे एक दुर्लभ विस्फोटक घटना घटी.

ग्रह के बनने की मुश्किल प्रक्रिया का चला पता

साइंस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि मैग्नेटिक एक्टिविटी इस असामान्य रूप से तेज घटना की वजह हो सकती है. इस अवधि के दौरान ग्रह के चारों ओर की डिस्क में बहुत बड़े स्तर पर वाटर वेपर का पता चला. यह ग्रह के कैमिकल एनवायरनमेंट में अहम बदलावों का संकेत देता है और ग्रह के बनने की मुश्किल प्रक्रिया के बारे में बताता है. 

Cha 1107-7626 का अजीबोगरीब बर्ताव सितारों और ग्रहों के बीच भेद को चुनौती दे रहा है. संकेत मिल रहे हैं कि कुछ दुष्ट ग्रह किसी प्लेनेट सिस्टम से निकले गैस दानवों के बजाय तारों के जैसे बन सकते हैं.

टेलीस्कोप ने पकड़ी ग्रह की करतूत

इस दुष्ट ग्रह में यह बड़े स्तर पर बदलाव सबसे पहली बार टेलीस्कोप एक्स-शूटर ने देखा. इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसके डेटा को कन्फर्म किया. विभिन्न उपकरणों से मिली जानकारी को एकजुट करके वैज्ञानिकों ने इस कमाल की घटना की गहराई तक जांच की.

इस भटके हुए ग्रह की यह हिंसक तब्दीली दिखाती है कि ग्रह के बनने की प्रक्रिया पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा अराजक और विस्फोटक हो सकती है. ऐसे तेज विस्फोट ग्रहों के वायुमंडल को प्रभावित कर सकते हैं और यहां तक कि चंद्रमा के बनने की प्रक्रिया को भी बदल सकते हैं. फ्यूचर ऑब्जर्वेशन यह तय करने में मदद करेंगे कि क्या ऐसी घटनाएं आकाशगंगा में आम हैं. 

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

