इंसानों के लिए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक हैं एस्टरॉइड, वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने उड़ाए होश

Science News: आपने रेबीज की वजह से लोगों को मरते हुए देखा होगा. रेबीज कभी-कभी इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि लोग पागल तक हो जाते हैं लेकिन वैज्ञानिकों ने एक चौकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि क्षुद्रग्रह (एस्टरॉइड) रेबीज से यादा खतरनाक होते हैं. वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कहा आइए जानते हैं.
Science News: अक्सर आप देखते होंगे की गांव-शहर की सड़कों पर आवारा कुत्ते टहलते रहते हैं. ये कुत्ते काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं इनके काटने की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है. कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें देखा गया है कि कुत्ते की वजह से दो गुट आपस में टकरा गया, हालांकि एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने चौकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि किसी व्यक्ति के जीवनकाल में क्षुद्रग्रह (एस्टरॉइड) के टकराने से मरने की संभावना रेबीज से मरने की तुलना में थोड़ी ज्यादा है. इस खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.
वैज्ञानिकों का खुलासा
अमेरिका के ओलिन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की भौतिक विज्ञानी डॉ. कैरी नुगेंट और उनकी टीम ने एक अध्ययन किया और इसमें एस्टरॉइड से होने वाली मौत की तुलना मौत के कई असामान्य कारणों जैसे बिजली गिरने, हाथी के हमले, कुत्ते काटने से की. डॉ. कैरी नुगेंट के नेतृत्व में उनकी टीम ने 140 मीटर से बड़े क्षुद्रग्रहों के डेटा का अध्ययन किया और फिर अनुमान लगाया कि ये पृथ्वी से कितनी बार टकरा सकते हैं. इसकी तुलना उन्होंने कई दुर्लभ कारणों से हुई मौतों से की.
पहले भी सामने आई है रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस अध्ययन के पहले साल 1994 में चैपमैन और मॉरिसन ने एक अध्ययन किया था. जिसमें उन्होंने क्षुद्रग्रह के प्रभाव को हत्या, आतिशबाजी दुर्घटनाओं और बोटुलिज्म जैसे मौत के कारणों में रखा था. हालांकि ये नई स्टडी ये बताती है कि पृथ्वी पर कहीं भी 140 मीटर से बड़े क्षुद्रग्रह के टकराने की संभावना अन्य दुर्लभ घटनाओं की तुलना में कितनी है. इस स्टडी का मकसद लोगों को क्षुद्रग्रह के प्रभाव और उसके जोखिम को बताना है. वैज्ञानिको ने ये भी बताया कि नासा के 2022 के मिशन में एक क्षुद्रग्रह का रास्ता बदल दिया गया था.
कितनी है मरने की संभावना
आखिरी में शोधकर्ताओं ने ये कहा कि क्षुद्रग्रह से होने वाली मौतों की संभावना रेबीज से होने वाली मौतों की तुलना में थोड़ी अधिक है. हालांकि कार दुर्घटना जैसे सामान्य कारण अब भी जोखिम भरे हैं और दुर्लभ होने के बावजूद भी मरने की संभावना अभी भी बहुत कम है.
F&Q
सवाल- रेबीज की वजह से लोगों को की क्या दिक्कते होती हैं?
जवाब- रेबीज पागल कुत्ते की काटने की वजह से होता है. बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक लार, पानी से डर लगने लगता है और लोगों की जान तक चली जाती है.