3000 साल पुरानी मगरमच्छ ममी का खुला राज, वैज्ञानिकों ने खोला तो अंदर मिली ऐसी चीज जिससे...

Science News in Hindi: एक नई स्टडी डिजिटल एप्लीकेशंस इन आर्कियोलॉजी एंड कल्चरल हेरिटेज नाम की पत्रिका में छपी है. इस स्टडी में प्राचीन मिस्र में मगरमच्छों की ममी बनाने के तरीके के बारे में चौंकाने वाली बात सामने आई है. वैज्ञानिकों ने सबसे नई 3D रेडियोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल करके इन खतरनाक जीवों के जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्यों को खोजा है. प्राचीन मिस्र में मगरमच्छ सिर्फ एक खतरनाक शिकारी नहीं था बल्कि ताकत, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक था. मगरमच्छ को नील नदी के देवता सोबेक का प्रतीक माना जाता है.

इस जांच से क्या पता चला?

ममी बनाए गए मगरमच्छों का अध्ययन जैसे कि 3,000 साल पुराने, बताते हें कि ये बलिदान कैसे दिए जाते थे. वैज्ञानिकों ने नई और बिना नुकसान पहुंचाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इससे वे मगरमच्छों के अवशेषों को बिना नुकसान पहुंचाए उनका अध्ययन कर पाए हैं. इन अध्ययनों से साफ होता है कि मिस्र के समाज में मगरमच्छों की कितनी खास जगह थी.

मगरमच्छ की ममी के अंदर का राज

3D रेडियोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल करना पुरानी चीजों की जांच के तरीकों में एक बड़ा बदलाव लाया है. इसकी मदद से वैज्ञानिक मगरमच्छ की ममी के शरीर के अंदर की चीजों को देख और जांच कर पा रहे हैं. एक्स-रे और सीटी स्कैन से मगरमच्छे के अंदरूनी अंहों की साफ तस्वीरें मिली हैं जो ममी बनाते समय सुरक्षित बच गए थे.

मगरमच्छ में क्या मिला खास?

इंसानों की ममी के उलट मगरमच्छों ने जांच का एक दुर्लभ मौका दिया है. मगरमच्छों के पाचन तंत्र के सुरक्षित रहने से उनके भोजन और उन्हें कैसे पकड़ा गया, इसके बार में कई खास जानकारियां मिलती हैं. यह जानकारी वैज्ञानिकों को पहले नहीं मिल पाती थी. आइए जानते हैं इनके पेट में क्या-क्या मिला.

मगरमच्छ के पेट में क्या मिला?

2005.335 मगरमच्छ ममी की जांच के दौरान एक सबसे मजेदार खोज हुई. मगरमच्छ के पेट में गैस्ट्रोलिथ्स नाम के पत्थर मिले जिसे मगरमच्छ खाना पचाने में मदद के लिए निगल लेते हैं. यह रेंगने वाले जीवों में काफी आम है. लेकिन, सबसे खास बात मगरमच्छ के पेट में फंसा हुआ एक कांसे की मछली पकड़ने वाला कांटा था. इस असामान्य खोज से पता चलता है कि मगरमच्छ को जानबूझकर पकड़ा गया था.