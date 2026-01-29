Advertisement
पिघल रहा है धरती का कूलर...आर्कटिक से निकल रही है हजारों साल पुरानी गैस, ग्लोबल वॉर्मिंग का खतरा डबल

पिघल रहा है 'धरती का कूलर'...आर्कटिक से निकल रही है हजारों साल पुरानी गैस, ग्लोबल वॉर्मिंग का खतरा डबल

Science News: धरती का कूलर कहे जाने वाला आर्कटिक अब तेजी से पिघल रहा है. लेकिन चिंता की बात सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आर्कटिक अब चरम मौसम के एक ऐसे खतरनाक युग में पहुंच गया है जहां अब बर्फबारी की जगह बारिश हो रही है और भीषण गर्मी पड़ रही है.

 

Jan 29, 2026
पिघल रहा है 'धरती का कूलर'...आर्कटिक से निकल रही है हजारों साल पुरानी गैस, ग्लोबल वॉर्मिंग का खतरा डबल

Arctic Extreme Weather: आर्कटिक अपनी कड़ाके की ठंड और बर्फीले हालातों के लिए जाना जाता है. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है. एक नई रिसर्च के मुताबिक आर्कटिक अब भयानक और चरम मौसम (Extreme Weather) के एक नए दौर में एंट्री ले चुका है. हाल ही में साइंस एडवांसेज जर्नल में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि आर्कटिक में तापमान दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है. यहां मौसम की वजह से अब ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था. 

क्या है यह नया युग और इसके खतरे?
शेफील्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक गैरेथ फीनिक्स का कहना है कि, आर्कटिक के लगभग एक-तिहाई हिस्से में अब ऐसी मौसमी घटनाएं हो रही हैं जो इस इलाके के लिए बिल्कुल नई हैं. इसमें बर्फ से ढके रहन वाले इलाकों में अब गर्मी की लहरें चल रही हैं. इसके अलावा, आमतौर पर यहां बर्फ गिरती है लेकिन अब बारिश होने लगी है. बर्फ के ऊपर बारिश गिरने से वह जम कर लोहे जैसी सख्त बर्फ की चादर बना देती है. 

जंगली जानवरों पर बुरा असर
मौसम का यह बदलाव वहां के जानवरों, खासकर रेनडियर के लिए के लिए जानलेवा साबित हो रहा है. रेनडियर जमीन पर जमी बर्फ को हटाकर उसके नीचे दबी घास और लाइकेन खाते हैं. लेकिन जब बारिश की वजह से बर्फ की ऊपरी परत पत्थर जैसी सख्त हो जाती है तो ये जानवर उसे तोड़ नहीं पाते और भूख से मरने लगते हैं.

पूरी दुनिया के लिए क्यों है खतरा?
आर्कटिक को धरती का कूलर कहा जाता है. इसकी सफेद बर्फ सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती है जिससे धरती ठंडी रहती है. लेकिन जैसे-जैसे बर्फ पिघल रही है नीचे का काला समंदर और जमीन बाहर आ रही है. काला रंग गर्मी को सोखता है जीससे समंदर और गर्म हो रहा है. यह एक ऐसा खतरनाक चक्र है जो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है.

जहरीली गैसों का खतरा
एक और बड़ी चिंता परमाफ्रॉस्ट (Permafrost) यानी हजारों सालों से जमी हुई मिट्टी का पिघलना है. इस जमी हुई मिट्टी के अंदर काफी ज्यादा कार्बन और मीथेन दबी हुई है. जैसे-जैसे यह पिघल रही है ये गैसें बाहर निकल रही हैं जो जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को और बढ़ा देंगी. वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 30 सालों में आर्कटिक का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

