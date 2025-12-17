Advertisement
trendingNow13043802
Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों की चेतावनी...हर साल गायब होंगे 4000 ग्लेशियर, ग्लोबल वॉर्मिंग ने खड़ा किया नया संकट

वैज्ञानिकों की चेतावनी...हर साल गायब होंगे 4000 ग्लेशियर, ग्लोबल वॉर्मिंग ने खड़ा किया नया संकट

Glaciers Melting: पूरी दुनिया ग्लेशियर के विलुप्ति की तरफ बढ़ रही है. एक नए शोध के मुताबिक अगर प्रदूषण ऐसे ही रहा तो 2050 तक हर साल 4,000 ग्लेशियर गायब हो सकते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों की चेतावनी...हर साल गायब होंगे 4000 ग्लेशियर, ग्लोबल वॉर्मिंग ने खड़ा किया नया संकट

Global Warming: 2019 में स्विट्जरलैंड में 700 साले पुराने ग्लेशियर को विदा करने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए थे जो बहुत चिंता से भरा समय था.  जलवायु परिवर्तन के कारण पिजोल अब सिर्फ बर्फ के कुछ बिखरे हुए ग्लेशियर के टुकड़ों में बदल गया है. यह पहला मामला नहीं है, पिछले कुछ दशकों में हजारों ग्लेशियर गायब हो चुके हैं और अब यह दर बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है. नेचर क्लाइमेट चेंज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर प्रदूषण फैलना ऐसे ही जारी रहता है तो सदी के मध्य तक ग्लेशियरों के गायब होने की दर अपने चरम पर होगी. 

तापमान का खतरनाक असर
अगर ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता रहा तो हर साल दुनिया भर से 4,000 तक ग्लेशियरों की संख्या कम हो सकती है. यह संख्या यूरोप से आल्प्स पर्वतमाला के सभी ग्लेशियरों के एक साल में खत्म हो जाने के बराबर है. वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ग्लेशियर किस साल सबसे ज्यादा तेजी से गायब होंगे जिसे उन्होंने ग्लेशियर विलुप्ति का चरम (Peak Glacier Extinction) का नाम दिया है. 

यह भी पढ़ें: चीनी वैज्ञानिकों ने खोजा 'चमत्कारी बाम', ढूंढ निकाला स्पर्म बढ़ाने वाला पहला इलाज

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक कितने ग्लेशियर होंगे खत्म?
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्लेशियरों का पिघलना Global Warming के स्तर पर निर्भर करता है. अगर तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री होती है तो लगभग 2041 तक दो हजार ग्लेशियर गायब होंगे. अगर तापमान 2.7 डिग्री बढ़ता है तो 2040 से 2060 के बीच लगभग 3000 ग्लेशियर और 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 2050 के दशक के मध्य तक लगभग 4,000 ग्लेशियर गायब होंगे. 

किन इलाकों पर ज्यादा असर होगा?
छोटे ग्लेशियर वाले इलाके जैसे यूरोपीय आल्प्स और उत्तरी एशिया में अगले 2 दशकों में आधे से ज्यादा ग्लेशियर गायब हो सकते हैं और 2040 तक ही विलुप्ति का चरम आ जाएगा. इसके अलावा बड़े ग्लेशियर वाले क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड और रूसी आर्कटिक में Peak Extinction सदी के अंत में देरी से देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: आइंस्टीन की मौत के बाद डॉक्टर ने चुराया दिमाग...चोरी-छिपे किए 240 टुकड़े, लेकिन क्यों?

क्यों होगा बड़ा नुकसान?
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लेशियर अब सिर्फ पिघल नहीं रहे बल्कि पूरी तरह से विलुप्त हो रहे हैं. 2100 तक अगर 2.7 डिग्री वॉर्मिंग हुई तो केवल 20% ग्लेशियर बचेंगे जबकि 4 डिग्री पर ग्लेशियर लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. ग्लेशियर कई समुदायों के लिए पानी का महत्वपूर्ण सोर्स हैं और साथ ही उनका सांस्तिक महत्व है और वे पर्यटन को भी आकर्षित करते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

cause of global warming

Trending news

ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
Arun Krishnamurthy
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी