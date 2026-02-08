अंटार्कटिका में 'पाताल' की खोज? बर्फ के नीचे दिखीं डरावनी आकृतियां, अचानक गायब हो गई सबमरीन

Lost Submarine: जनवरी 2024 में अंटार्कटिका के डॉट्सन आइस शेल्फ के नीचे काम कर रही एक रोबोटिक पनडुब्बी अचानक गायब हो गई. यह पनडुब्बी इस बात की जांच कर रही थी कि बर्फ कैसे पिघल रही है और इससे समुद्र का जलस्तर कैसे बढ़ रहा है. गायब होने से पहले इसने बर्फ के नीचे के कुछ ऐसे नक्शे और तस्वीरें भेजीं जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था. बर्फ के निचले हिस्से पर कुछ ऐसी आकृतियां और पैटर्न मिले हैं जो वैज्ञानिकों के पुरान अंदाजों से बिल्कुल अलग हैं.

सबमरीन ने क्या-क्या देखा?

इस पनडुब्बी ने नीचे करीब 140 वर्ग किमी के इलाके का नक्शा बनाया. सोनार तकनीक की मदद से इसने देखा कि बर्फ के नीचे सब कुछ सपाट नहीं है. वहां सीढ़ीदार चबूतरे, गहरी खाइयां और पानी के बहने वाले रास्ते बने हुए हैं. वैज्ञानिकों को पता चला कि ग्लेशियर के कुछ हिस्सों में बर्फ धीरे-धीरे पिघल रही है जबकि कुछ हिस्सों में पानी के तेज बहाव के कारण बर्फ तेजी से कट रही है.

बर्फ के नीचे के डरावने नजारे

पनडुब्बी रैन ने ग्लेशियर वे बिल्कुल निचले हिस्से में ऐसी दरारें देखीं जो ऊपर से नीचे तक पूरी बर्फ को चीर रही थीं. ये दरारें 1990 के दशक से सैटेलाइट में दिख रही थीं लेकिन अब पता चला कि अंदर से ये बहुत चौड़ी है रही हैं और लगातार पिघल रही हैं. इसके अलावा बर्फ की सतह पर आंसू की बूंदों जैसे लंबे-लंबे निशान मिले हैं जो 20 से 300 मीटर तक गहरे हैं.

कैसे गायब हुई पनडुब्बी?

जनवरी 2024 में सबमरीन को फिर नीचे भेजा गया था. वैज्ञानिकों का मकसद यह देखना था कि पिछले 2 सालों में बर्फ कितनी बदली है. हालांकि, इसे 24 घंटे के लिए बर्फ के नीचे रहना था लेकिन बर्फ मोटी थी तो वैज्ञानिक इसे लाइव ट्रैक नहीं कर पा रहे थे. जब पनडुब्बी के वापस आने का समय हुआ तो उसका कोई सिग्नल नहीं मिला और न ही कोई सुराग मिला है.

ग्लेशियर के पिघलने का सच

वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार साल 2000 के बाद से डॉट्सन ग्लेशियर ने करीब 390 गीगाटन बर्फ खो दी है. वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट और समुद्र में लगे सेंसरों की मदद से इस नुकसान का पता लगाया है. जांच में पाया गया कि पूर्वी हिस्से से गर्म और नमकीन पानी ग्लेशियर के अंदर जा रहा है जो बर्फ के नीचे से पिघला रहा है.