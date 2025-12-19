समंदर के बीच 'मौत का कुआं'...पानी में बनी 130 फीट ऊंची लहर, देखने वाले ने कहा- 'गिरे तो मौत पक्की'

Secret Location on Earth: ऑस्ट्रेलिया के सर्फर्स की एक टीम ने समुद्र की सबसे अनोखी और अजीब लहर खोज निकाली है. समुद्र के बीच एक ऐसी जगह है जहां पानी पहले एक भंवर की तरह गोल-दोल घूमकर नीचे की तरफ इकट्ठा होता है. गोल घूमने के बाद वह पानी अचानक पूरी ताकत के साथ ऊपर की ओर उछलता है. इससे समुद्र के बीच खारे पानी का एक 130 फुट ऊंचा खंभा सा बन जाता है. क्रिस व्हाइट और बेन एलन नाम के 2 फिल्म बनाने वालों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया.

क्या इसे पहले भी देखा गया है?

व्हाइट और एलन ने अभी तक उस सीक्रेट लोकेशन का नाम नहीं बताया है जहां यह अजीब घटना अक्सर होती है. व्हाइट ने इस अनोखी लहर को सबसे पहले लगभग 10 साल पहले देखा था. वो नजारा इतना हैरान करने वाला थी व्हाइट कभी इसे भूल ही नहीं पाए. 10 साल बाद उन्हें जब ये नजारा दोबारा दिखा तो वह हैरान रह गए.

समंदर में फिर दिखा वहीं नजारा

हाल ही में जब वे अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने फैसला लिया कि क्यों ना उस जगह पर एक बार फिर जाया जाए और वहीं जाने का फैसला किया जहां पानी के ये गोल भंवर बनते हैं. वहां उन्हें निराशा का सामना नहीं करना पड़ा और समंदर में ठीक वैसा ही नजारा दिखा और पानी गोल घूमकर फिर से से ऊपर की तरफ उछलने लगा.

व्हाइट ने क्यों कहा..मौत पक्की?

इस घटना के बारे में व्हाइट ने बताया कि यह जगह बेहद खतरनार है और अगर कोई इस लहर के बीच गिर जाए तो मौत पक्की है. इसे समझने के लिए उन्होंने एक इंजीनियर से मदद मांगी लेकिन वह भी इसे देख दंग रह गया. आमतौर पर लहरे एक तरफ से आती हैं लेकिन यहां पानी चारों तरफ से एक साथ बीच में अजीब ढंग से उछलता है. उनका मानना था कि ऐसी लहर दोबारा नहीं बनेगा लेकिन एलन और व्हाइट ने इसे बार-बार होते हुए कैमरे में कैद किया जिससे वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए हैं.