आर्कटिक की खामोशी हुई शिकार: सैकड़ों किमी दूर तक गूंज रही मशीनों का शोर, खतरे में समुद्री जीव

Science News: आर्कटिक कभी दुनिया के सबसे शांत इलाकों में से एक था जहां सिर्फ बर्फ के खिसकने या तूफानों की आवाज आती थी. अब वहां मशीनों का शोर बढ़ गया है. जैसे-जैसे बर्फ पिघल रही है समुद्र के नए रास्ते खुल रहे हैं. इस वजह से वहां जहाजों का आना-जाना टूरिज्म और रिसर्च बढ़ गई है. जहाजों और फैक्ट्रियों की आवाजों ने पानी के अंदर शोर की परतें बना दी है. ठंडे पानी में आवाज बहुत दूर तक और साफ सुनाई देती है जिससे यह शोर और भी खतरनाक हो जाता है. समुद्र के जीव एक-दूसरे से बात करने और रास्ता ढूंढने के लिए आवाज का इस्तेमाल करते हैं.

कितनी दूर तक पहुंच रहा है शोर?

वैज्ञानिकों का कहना है कि आर्कटिक का पानी बहुत ठंडा और स्थिर है. ठंडे पानी की खासियत यह है कि इसमें आवाज गर्म पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा दूर तक जाती है. इसलिए, किसी भी जहाज के इंजन या मशीन की आवाज सैकड़ों किमी दूर बैठे जीवों को भी साफ सुनाई देती है और उन्हें परेशान करती है.

रिसर्च में क्या आया सामने?

रिसर्च में बताया गया है कि यह शोर सिर्फ एक चीज से नहीं बल्कि कई चीजों से मिलकर बन रहा है. इनमें सामान ढोने वाले बड़े जहाज, बर्फ काटने वाले आइस-ब्रेकर, तेल की खोज के लिए होने वाली ड्रिलिंग और समुद्र के अंदर किए जाने वाले सर्वे शामिल हैं. पहले ऐसी आवाजें कभी-कभार ही सुनाई देती थीं लेकिन अब यह शोर एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हर वक्त वहां मौजूद रहता है.

इंसानों पर क्या होता है इसका असर?

यह सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए भी बुरी खबर है. वहां के लोग मछली पकड़ने और शिकार करने के लिए जानवरों के आने-जाने के पक्के समय पर निर्भर रहते हैं. शोर की वजह से जब जानवर रास्ता भटक जाते हैं तो लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ जाता है.

यह शोर कब मायने रखता है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में होने वाली हर आवाज नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती. यह इस बात पर निर्भर करता है कि शोर कितना तेज है, कितनी देर तक रहता है और किस समय हो रहा है. कभी-कभी बर्फ के टूटने या पिघलने की आवाज इतनी तेज होती है कि उसके सामने इंसानी मशीनों का शोर बहुत छोटा लगता है.