Advertisement
trendingNow12961718
Hindi Newsविज्ञान

जब सौरमंडल में आया था तूफान, थर्रा गया था बृहस्पति, साल 2017 में आखिर क्या हुआ था?

Jupiter: साल 2017 में 2017 में भी सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह पर एक तूफान आया था, जिसने ग्रह को भारी नुकसान पहुंचाया था. इसे लेकर हाल में वैज्ञानिकों ने नई खोज की है. जिसने इन जानकारियों से रूबरू कराया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 14, 2025, 07:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब सौरमंडल में आया था तूफान, थर्रा गया था बृहस्पति, साल 2017 में आखिर क्या हुआ था?

Science News: जैसे पृथ्वी पर हलचल होती है वैसे ही अन्य ग्रहों पर भी समय-समय पर गतिविधियां होती रहती है. साल 2017 में भी सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह पर ऐसी ही हलचल मची थी. यहां पर ऐसी हवा चली थी कि इसने ग्रह को भी तोड़ दिया था. अब रीडिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है. जिससे ये जानकारी मिलती है कि इस घटना की वजह से बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र छोटा हो गया था. इतना ही नहीं इसकी वजह से एक गर्म क्षेत्र भी बन गया था. 

चुनौती देते हैं ये विस्फोट
पहली बार रिपोर्ट की गई इस घटना के परिणामस्वरूप तापमान 500C से अधिक हो गया था जो कि सामान्य पृष्ठभूमि तापमान 350C से काफी अधिक है. इसके बाद जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि इस तरह के सौर विस्फोट संभवतः महीने में दो से तीन बार होते हैं, जो सौर प्रभावों के प्रति बृहस्पति के लचीलेपन के बारे में पिछली धारणाओं को चुनौती देते हैं. हालांकि इसके बाद हुए शोध से पता चला कि एक विशाल अति गर्म क्षेत्र बन गया था.

फैल गई गैस
मीडिया रिपोर्ट केक टेलिस्कोप और नासा के जूनो अंतरिक्ष यान से डेटा को मिलाकर, शोधकर्ताओं ने पाया कि इस घटना ने बृहस्पति के ध्रुवों पर ऑरोरल हीटिंग को और तेज कर दिया, जिससे गर्म गैस भूमध्य रेखा की ओर फैल गई. यह खोज बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह पृथ्वी के समान ही सौर प्रभावों के प्रति पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हैं. बता दें कि बृहस्पति को हमेशा यह समझने के लिए एक "प्रयोगशाला" के रूप में माना जाता रहा है कि सौर तूफान ग्रहों को कैसे प्रभावित करते हैं. जो पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम व्यवधानों के खिलाफ भविष्यवाणियों और सुरक्षा को सूचित कर सकते हैं, जैसे कि जीपीएस और पावर ग्रिड को प्रभावित करना. इस अध्ययन खतरनाक अंतरिक्ष मौसम से पृथ्वी की सुरक्षा के लिए सटीक सौर वायु पूर्वानुमान के महत्व पर भी प्रकाश डालता है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी