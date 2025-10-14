जब सौरमंडल में आया था तूफान, थर्रा गया था बृहस्पति, साल 2017 में आखिर क्या हुआ था?

Science News: जैसे पृथ्वी पर हलचल होती है वैसे ही अन्य ग्रहों पर भी समय-समय पर गतिविधियां होती रहती है. साल 2017 में भी सौरमंडल के बृहस्पति ग्रह पर ऐसी ही हलचल मची थी. यहां पर ऐसी हवा चली थी कि इसने ग्रह को भी तोड़ दिया था. अब रीडिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है. जिससे ये जानकारी मिलती है कि इस घटना की वजह से बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र छोटा हो गया था. इतना ही नहीं इसकी वजह से एक गर्म क्षेत्र भी बन गया था.

चुनौती देते हैं ये विस्फोट

पहली बार रिपोर्ट की गई इस घटना के परिणामस्वरूप तापमान 500C से अधिक हो गया था जो कि सामान्य पृष्ठभूमि तापमान 350C से काफी अधिक है. इसके बाद जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि इस तरह के सौर विस्फोट संभवतः महीने में दो से तीन बार होते हैं, जो सौर प्रभावों के प्रति बृहस्पति के लचीलेपन के बारे में पिछली धारणाओं को चुनौती देते हैं. हालांकि इसके बाद हुए शोध से पता चला कि एक विशाल अति गर्म क्षेत्र बन गया था.

फैल गई गैस

मीडिया रिपोर्ट केक टेलिस्कोप और नासा के जूनो अंतरिक्ष यान से डेटा को मिलाकर, शोधकर्ताओं ने पाया कि इस घटना ने बृहस्पति के ध्रुवों पर ऑरोरल हीटिंग को और तेज कर दिया, जिससे गर्म गैस भूमध्य रेखा की ओर फैल गई. यह खोज बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह पृथ्वी के समान ही सौर प्रभावों के प्रति पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हैं. बता दें कि बृहस्पति को हमेशा यह समझने के लिए एक "प्रयोगशाला" के रूप में माना जाता रहा है कि सौर तूफान ग्रहों को कैसे प्रभावित करते हैं. जो पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम व्यवधानों के खिलाफ भविष्यवाणियों और सुरक्षा को सूचित कर सकते हैं, जैसे कि जीपीएस और पावर ग्रिड को प्रभावित करना. इस अध्ययन खतरनाक अंतरिक्ष मौसम से पृथ्वी की सुरक्षा के लिए सटीक सौर वायु पूर्वानुमान के महत्व पर भी प्रकाश डालता है.