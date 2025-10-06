सूरज अगर 1 करोड़ किलोमीटर खिसक जाए तो धरती पर मचेगा कोहराम, पल में भस्म हो जाएंगे इंसान?

Sun and Earth Distance: सूरज और पृथ्वी की दूरी ही पृथ्वी को रहने लायक जोन बनाती है. ऐसे में अगर अचानक सूर्य को पृथ्वी के 1 करोड़ किलोमीटर करीब ला दिया जाए, तो इसका नतीजा पूरी धरती के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाएगा. यह बदलाव पृथ्वी को रहने लायक जोन से बाहर कर देगा, जिससे भयानक क्लाइमेट चेंज और वार्मिंग का दौर शुरू हो जाएगा. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अगर सूरज और पृथ्वी से 1 करोड़ किलोमीटर नजदीक आ जाए, तो क्या-क्या हो सकता है?

भयानक गर्मी और क्लाइमेट चेंज

अगर सूरज और पृथ्वी करीब आ जाए, तो धरती पर भयानक गर्मी और क्लाइमेट चेंज शुरू हो जाएगा. पृथ्वी पर सूरज की रोशनी लगभग 15% ज्यादा हो जाएगी. इसका नतीजा ये होगा कि औसत तापमान करीब 9°C (लगभग 16.2°F) तक बढ़ जाएगा. ऐसे में यह इकोसिस्टम को खत्म करने की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 डिग्री तापमान बढ़ने से क्लाइमेट क्राइसिस पैदा हो सकता है. तो 9°C के बढ़ने पर पूरी धरती का वातावरण अस्थिर हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट

सूरज और पृथ्वी के 1 करोड़ किलोमीटर करीब आने पर पृथ्वी में रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट जैसी हालात पैदा हो जाएगी. टेंपरेचर का बढ़ना पृथ्वी पर एक दुष्चक्र का कारण बन जाएगा. जैसे-जैसे धरती गर्म होती, वैसे-वैसे पोलर आइस कैप्स पिघल जाएंगी और समुद्र का पानी तेजी से भाप बनकर उड़ने लगेगा. वातावरण में फंसी ये भाप और ज्यादा गर्मी बढ़ाएगी. यह तब तक चलता रहेगा, जब तक धरती 'वीनस' की तरह पूरी तरह गर्म और ड्राई न हो जाए, जहां जीवन संभव नहीं है.

उबलता समुद्र

गर्मी बढ़ने से समुद्र, नदी, जैसे वाटर बॉडी गर्म हो जाए, जिससे समुद्र उबलने लगेगा और समुद्री जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा. हवा में भारी मात्रा में वाटर वेपर होगा, जिससे भारी तूफान, बाढ़ और मूसलाधार बारिश की स्थिति पैदा होगी.





बड़े पैमाने पर प्रजातियों का अंत

बहुत ज्यादा गर्मी होने से धरती पर बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा. ज्यादातर पेड़-पौधे और जानवर इतनी गर्मी को सह नहीं पाएगा. इससे बहुत सारी प्रजातियां एकमत खत्म हो जाएगी. केवल कुछ माइक्रो-ऑर्गेनिज्म जी पाएंगे, जो इन टेंपरेचर को सह पाएं. इंसानों के साथ ज्यादातर जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा. इससे पृथ्वी पर जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा.

गुरुत्वाकर्षण और ऑर्बिट चेंज

सूरज के पृथ्वी से नजदीक होने का असर इतना भव्य होगा, कि इसका प्रभाव गुरुत्वाकर्षण और ऑर्बिट चेंज पर भी पड़ सकता है. सूरज के पास आने से सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी. इसका नतीजा ये होगा कि पृथ्वी और ज्यादा तेजी से धूमेगी, जिससे साल के दिन 365 से घटकर लगभग 338 हो जाएंगे. इसके कारण समुद्रों में भयंकर टाइड तबाही मचा सकते हैं. इसके साथ-साथ दूसरे प्लेनेट्स के ऑर्बिट भी बदल जाएंगे.