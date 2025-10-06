Advertisement
trendingNow12950280
Hindi Newsविज्ञान

सूरज अगर 1 करोड़ किलोमीटर खिसक जाए तो धरती पर मचेगा कोहराम, पल में भस्म हो जाएंगे इंसान?

Science News: सूरज और धरती की औसत दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर. यही दूरी पृथ्वी को बाकी प्लेनेट्स की तुलना में इंसानों के लिए रहने लायक बनाती है. लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर सूरज धरती की तरफ ज्यादा नहीं बस 1 करोड़ किलोमीटर खिसक जाए, तो क्या होगा?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूरज अगर 1 करोड़ किलोमीटर खिसक जाए तो धरती पर मचेगा कोहराम, पल में भस्म हो जाएंगे इंसान?

Sun and Earth Distance: सूरज और पृथ्वी की दूरी ही पृथ्वी को रहने लायक जोन बनाती है. ऐसे में अगर अचानक सूर्य को पृथ्वी के 1 करोड़ किलोमीटर करीब ला दिया जाए, तो इसका नतीजा पूरी धरती के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाएगा. यह बदलाव पृथ्वी को रहने लायक जोन से बाहर कर देगा, जिससे भयानक क्लाइमेट चेंज और वार्मिंग का दौर शुरू हो जाएगा. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अगर सूरज और पृथ्वी से 1 करोड़ किलोमीटर नजदीक आ जाए, तो क्या-क्या हो सकता है?

भयानक गर्मी और क्लाइमेट चेंज 
अगर सूरज और पृथ्वी करीब आ जाए, तो धरती पर भयानक गर्मी और क्लाइमेट चेंज शुरू हो जाएगा. पृथ्वी पर सूरज की रोशनी लगभग 15% ज्यादा हो जाएगी. इसका नतीजा ये होगा कि औसत तापमान करीब 9°C (लगभग 16.2°F) तक बढ़ जाएगा. ऐसे में यह इकोसिस्टम को खत्म करने की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 डिग्री तापमान बढ़ने से क्लाइमेट क्राइसिस पैदा हो सकता है. तो 9°C के बढ़ने पर पूरी धरती का वातावरण अस्थिर हो जाएगा. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट
सूरज और पृथ्वी के 1 करोड़ किलोमीटर करीब आने पर पृथ्वी में रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट जैसी हालात पैदा हो जाएगी. टेंपरेचर का बढ़ना पृथ्वी पर एक दुष्चक्र का कारण बन जाएगा. जैसे-जैसे धरती गर्म होती, वैसे-वैसे पोलर आइस कैप्स पिघल जाएंगी और समुद्र का पानी तेजी से भाप बनकर उड़ने लगेगा. वातावरण में फंसी ये भाप और ज्यादा गर्मी बढ़ाएगी. यह तब तक चलता रहेगा, जब तक धरती 'वीनस' की तरह पूरी तरह गर्म और ड्राई न हो जाए, जहां जीवन संभव नहीं है. 

उबलता समुद्र
गर्मी बढ़ने से समुद्र, नदी, जैसे वाटर बॉडी गर्म हो जाए, जिससे समुद्र उबलने लगेगा और समुद्री जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा. हवा में भारी मात्रा में वाटर वेपर होगा, जिससे भारी तूफान, बाढ़ और मूसलाधार बारिश की स्थिति पैदा होगी. 

fallback
 
बड़े पैमाने पर प्रजातियों का अंत
बहुत ज्यादा गर्मी होने से धरती पर बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा. ज्यादातर पेड़-पौधे और जानवर इतनी गर्मी को सह नहीं पाएगा. इससे बहुत सारी प्रजातियां एकमत खत्म हो जाएगी. केवल कुछ माइक्रो-ऑर्गेनिज्म जी पाएंगे, जो इन टेंपरेचर को सह पाएं. इंसानों के साथ ज्यादातर जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा. इससे पृथ्वी पर जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा. 

गुरुत्वाकर्षण और ऑर्बिट चेंज
सूरज के पृथ्वी से नजदीक होने का असर इतना भव्य होगा, कि इसका प्रभाव गुरुत्वाकर्षण और ऑर्बिट चेंज पर भी पड़ सकता है. सूरज के पास आने से सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी. इसका नतीजा ये होगा कि पृथ्वी और ज्यादा तेजी से धूमेगी, जिससे साल के दिन 365 से घटकर लगभग 338 हो जाएंगे. इसके कारण समुद्रों में भयंकर टाइड तबाही मचा सकते हैं. इसके साथ-साथ दूसरे प्लेनेट्स के ऑर्बिट भी बदल जाएंगे.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Science Newssun and earth distance

Trending news

'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
BJP MP Khagen Murmu Attacked
बंगाल में भाजपा सांसद और विधायक पर हमला, सिर में लगी चोट, खून से हुए लथपथ
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
;