Science News: अंधेरे में आते ही ऐसा हो जाता है इंसान का दिमाग, करने लगता है अजीबोगरीब हरकतें, साइंटिस्ट ने खोले राज

Science News: कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में क्लिनिकल आई साइंस के प्रोफेसर डॉ. स्कॉट ई. ब्रॉडी के मुताबिक, ये संवेदनाएं इस बात से पैदा होती हैं कि विजुअल सिस्टम अंधेरे को लेकर किस प्रकार का रिएक्शन देता है. कम विजिबिलिटी, ज्यादा अवेयरनेस और एक्टिव मिकैनिज्म के कॉम्बिनेशन की वजह से डर जैसा महसूस होता है. 

Oct 31, 2025
Brain Works in Dark: जब अंधेरा होता है या कम रोशनी होती है तो हमारा दिमाग भ्रम पैदा करने की साजिशें रचता है जैसे रफ्तार की झलक, धुंधला रंग और परछाई वाली फोटोज जो नजरों से परे छिपी हुई लगती हैं. 

कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में क्लिनिकल आई साइंस के प्रोफेसर डॉ. स्कॉट ई. ब्रॉडी के मुताबिक, ये संवेदनाएं इस बात से पैदा होती हैं कि विजुअल सिस्टम अंधेरे को लेकर किस प्रकार का रिएक्शन देता है. कम विजिबिलिटी, ज्यादा अवेयरनेस और एक्टिव मिकैनिज्म के कॉम्बिनेशन की वजह से डर जैसा महसूस होता है. 

जो देखते हैं वो सच नहीं होता

हमें लगता है कि जो हम देखते हैं, वही सच होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. डॉ ब्रॉडी के मुताबिक, हमारे देखने के सिस्टम को न्यूरोलॉजिकल और बायोकैमिकल प्रोसेस धोखा दे सकते हैं.  ऑप्टिकल इल्यूजन इसे साफ तौर पर बताता है. यह बताता है कि दिमाग कितनी आसानी से विजुअल सिग्नल्स को गलत तरीके से दिखा सकता है. 

जर्मनी के विजन साइंटिस्ट माइकल बाख ने ऐसे कई तरह के भ्रमों के बारे में बताया है. जैसे किस तरह की धारणा ऐसी इमेज को तोड़-मोड़ और गढ़ सकती है, जो आमतौर पर सच नहीं होती.

इसको देखने का क्या है तरीका?

इस तोड़-मरोड़ को देखने का एक आसान तरीका है. अपनी बंद आंख के ऊपरी हिस्से पर हल्के से दबाएं. जैसे ही आप अपनी उंगली हिलाएंगे, आपको एक चमकीले किनारे वाला काला घेरा दिखाई देगा जो दूसरी दिशा में जाता हुआ महसूस होगा. इसमें कोई बाहरी रोशनी शामिल नहीं होती. यह प्रभाव रेटिना के मिकैनिकल स्टिम्युलेशन से पैदा होता है, जिससे नर्व सेल एक्टिव होती हैं और दिमाग एक विजुअल इमेज पैदा करता है.

जब आप पूरी तरह से अंधेरे में होते हैं तो आंखें बेहद एक्टिव होती हैं. ब्रॉडी ने कहा कि अंधेरे में रेटिना की गतिविधि तेजी रोशनी की तरह ही होती है. हालाँकि यह मुख्य रूप से ऑन कोशिकाओं के बजाय ऑफ कोशिकाओं से चलत हैं. इन संकेतों में छोटे-छोटे उतार-चढ़ाव रेटिना सर्किट को एक्टिव कर सकते हैं, जिससे रोशनी के बिना भी देखने का भ्रम पैदा हो सकता है.

 

