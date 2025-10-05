Advertisement
अटलांटिक महासागर से मैक्सिको तक दिखा 8850 किमी लंबा 'भूरा अजगर', समंदर में ये किसने डाला डेरा?

Science News: वैज्ञानिकों के समंदर में एक बार फिर हैरान करने वाली चीज दिखी है. समंदर में एक शैवाल पट्टी बढ़ रही है. ये अंतरिक्ष से देखने पर ये अफ्रीका के पश्चिमी तट को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाले एक विशाल भूरे 'रिबन' जैसी दिखती है.

Oct 05, 2025
Science News: वैज्ञानिक अपनी खोजों से हर किसी को हैरान करते रहते हैं, अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि बीते 15 सालों से समुद्र में शैवालों की एक पट्टी बढ़ रही है. ये अंतरिक्ष से देखने पर ये अफ्रीका के पश्चिमी तट को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाले एक विशाल भूरे 'रिबन' जैसी दिखती है. इसे ग्रेट अटलांटिक सार्गासम बेल्ट (GASB) कहते हैं. पहले ये सार्गासो सागर तक सीमित थी लेकिन अब लगातार बढ़ रही है. इसकी वजह से वैज्ञानिक भी चिंतित हो गए हैं. 

बढ़ रही है  'रिबन'
WION की रिपोर्ट के मुताबिक ये रस्सी 2011 से लगातार बढ़ रही है और अब यह 8850 किमी लंबी हो गई है, इसका वजन भी 37.5 मिलियन टन हो गया है. साथ ही बता दें कि इसकी चौड़ाई अमेरिका महाद्वीप से दोगुना हो गया है. सार्गासम आमतौर पर सार्गासो सागर के गर्म और खारे पानी में पाया जाता है. हालांकि अब ये ऐसे पानी में फैल रहा है जो पोषक तत्वों से भरपूर हों. अब खेतों का गंदा पानी, अपशिष्ट जल और हवा से पोषक तत्व समंदर से जा रहे हैं, अमेजन नदियों के माध्यम से भी पोषक तत्व नदी में आ रहे हैं. इसके अलावा अलावा समुद्री धाराएं भी इसे पूरे इलाके में फैला रही है. 

क्यों बढ़ रही शैवाल?
इसे लेकर फ्लोरिडा अटलांटिक विश्वविद्यालय के हार्बर ब्रांच ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए हानिकारक शैवाल नामक एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि 1980 और 2020 के बीच, सार्गासम ऊतक में नाइट्रोजन की मात्रा 55 प्रतिशत और नाइट्रोजन-फॉस्फोरस अनुपात में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई. अमेजन नदी विशेष रूप से पोषक तत्वों को बढ़ाने में योगदान दे रही है. ग्लूफ़ धारा और लूप धारा जैसी प्राकृतिक समुद्री धाराएं शैवाल को पूरे महाद्वीप में पहुंचाती हैं.

वैज्ञानिकों को क्यों सता रहा है डर
इसके तेजी से बढ़ने की वजह से वैज्ञानिक काफी ज्यादा चिंतित हैं. क्योंकि ये प्रवाल भित्तियां सूर्य की रोशनी को रोक सकती हैं, इसकी वजह से पौधे मर सकते हैं. इतना ही नहीं अगर ये तटो में जम जाते हैं तो समुद्र तट खराब होते हैं, ऐसे में पर्यटन के साथ-साथ मछली पकड़ने वालों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि ये पर्यावरण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी खतरे में डाल सकता है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

