शिकार, बीमारी या कुछ और...समंदर से क्यों बाहर आती हैं मछलियां, हैरान कर देगी वजह

Science News: समंदर का किनारा किसी के लिए काफी अच्छा होता है तो किसी एक लिए खतरनाक, गांव या शहरों में रहने वाले लोग अक्सर समंदर के किनारे रूमानियत का मजा लेने के लिए जाते हैं, समंदर में काफी संख्या में मछलियां भी रहती हैं, जो अपनी गतिविधियों से सैलानियों का मनोरंजन करती हैं, हालांकि कभी - कभी ये मछलियां पानी से बाहर आ जाती हैं, पानी से बाहर आने की तमाम वजहें हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में.

मछलियों के समंदर से बाहर आने की कई वजहें हो सकती हैं, हालांकि हम तीन उन कारणों पर फोकस करेंगे जिसकी वजह से मछलियां समन्दर से बाहर आती हैं.

खराब पानी की वजह से

मछलियां अपने घर यानी कि पानी से बाहर बहुत मजबूरी होने पर ही निकलती हैं, इसमें एक बड़ी मजबूरी होती है खराब पानी की, खराब पानी की वजह से भी बाहर आती हैं, जब समंदर में अमोनिया जैसे प्रदूषक बढ़ जाते हैं तो मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऐसे में वो बाहर आकर सांस लेने की कोशिश करती हैं.

शिकारी से बचने के लिए

मछलियों के समंदर से बाहर आने की प्रमुख वजहों में से एक है शिकारी से बचने या फिर भोजन की तलाश करने के लिए ये बाहर आती हैं, जब भी कोई शिकारी समंदर में इनका पीछा करता है तो ये इनसे बचने की कोशिश करती हैं और किनारे पर पहुंचकर अपने जीवन की रक्षा करती हैं.

बीमारी की वजह से

मछलियां बीमारी की वजह से भी बाहर आती हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मछली सतह पर तब आती है जब वह रास्ता भटक जाती है या फिर बीमार हो जाती है. समंदर से बाहर आने की वजह से ये दम तोड़ देती है. जब ये बाहर आती हैं तो कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं, साथ ही किसी अनहोनी की आशंका जताते हैं.