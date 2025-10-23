Advertisement
trendingNow12972088
Hindi Newsविज्ञान

शिकार, बीमारी या कुछ और...समंदर से क्यों बाहर आती हैं मछलियां, हैरान कर देगी वजह

Science News: समंदर में मछलियां काफी ज्यादा उछल-कूद करती हैं. मछलियां समंदर की जान भी होती हैं. हालांकि कई बार होता है कि मछलियां समंदर से निकलकर बाहर आ जाती हैं. इसके पीछे की क्या वजह है जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 23, 2025, 10:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शिकार, बीमारी या कुछ और...समंदर से क्यों बाहर आती हैं मछलियां, हैरान कर देगी वजह

Science News: समंदर का किनारा किसी के लिए काफी अच्छा होता है तो किसी एक लिए खतरनाक, गांव या शहरों में रहने वाले लोग अक्सर समंदर के किनारे रूमानियत का मजा लेने के लिए जाते हैं, समंदर में काफी संख्या में मछलियां भी रहती हैं, जो अपनी गतिविधियों से सैलानियों का मनोरंजन करती हैं, हालांकि कभी - कभी ये मछलियां पानी से बाहर आ जाती हैं, पानी से बाहर आने की तमाम वजहें हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में.

मछलियों के समंदर से बाहर आने की कई वजहें हो सकती हैं, हालांकि हम तीन उन कारणों पर फोकस करेंगे जिसकी वजह से मछलियां समन्दर से बाहर आती हैं.

खराब पानी की वजह से
मछलियां अपने घर यानी कि पानी से बाहर बहुत मजबूरी होने पर ही निकलती हैं, इसमें एक बड़ी मजबूरी होती है खराब पानी की, खराब पानी की वजह से भी बाहर आती हैं, जब समंदर में अमोनिया जैसे प्रदूषक बढ़ जाते हैं तो मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऐसे में वो बाहर आकर सांस लेने की कोशिश करती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शिकारी से बचने के लिए
मछलियों के समंदर से बाहर आने की प्रमुख वजहों में से एक है शिकारी से बचने या फिर भोजन की तलाश करने के लिए ये बाहर आती हैं, जब भी कोई शिकारी समंदर में इनका पीछा करता है तो ये इनसे बचने की कोशिश करती हैं और किनारे पर पहुंचकर अपने जीवन की रक्षा करती हैं.

बीमारी की वजह से
मछलियां बीमारी की वजह से भी बाहर आती हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मछली सतह पर तब आती है जब वह रास्ता भटक जाती है या फिर बीमार हो जाती है. समंदर से बाहर आने की वजह से ये दम तोड़ देती है. जब ये बाहर आती हैं तो कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं, साथ ही किसी अनहोनी की आशंका जताते हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
ASEAN Conference
मलेशिया नहीं जाएंगे PM Modi...अब वर्चुअली होंगे शामिल, ट्रंप ने फिर किया झूठा दावा
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
शेर का बेटा कौन? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के कलावे पर किसने जताई आपत्ति
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?