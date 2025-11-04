समंदर में कैसे फंस जाती हैं व्हेल मछलियां, तट पर आखिर क्यों बनती है ये स्थिति?

Science News: मछलियों को समंदर की रानी कहा जाता है. समंदर में कई तरह की मछलियां पाई जाती है. मछुआरे मछलियों को पकड़ने के लिए समंदर के किनारे भी जाते हैं. आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी कारणवश मछलियां समंदर के किनारों पर आ जाती हैं. कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी हालांकि बहुत सारे लोग इससे अनजान होंगे, आइए हम जानते हैं कि व्हेल मछली समंदर के किनारे क्यों आ जाती है?

देवताओं का उपहार थी मछलियां?

लंबे समय से व्हेल मछलियां समंदर में फंसती आई हैं. इसी साल ऑस्ट्रेलिया में भी ये आलम देखा गया था. बता दें कि अरस्तू के समय से ही व्हेल मछलियों के किनारे पर फंसने की घंटनाएं होती रही हैं. उस समय उन्हें देवताओं का उपहार माना जाता था क्योंकि फंसे हुए व्हेल और डॉल्फिन भोजन और तेल का एक समृद्ध स्रोत थे. हालांकि, विशेषज्ञ ठीक से नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है.

क्या बोले वैज्ञानिक?

2023 में इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में मैक्वेरी विश्वविद्यालय (ऑस्ट्रेलिया) में समुद्री स्तनधारियों में विशेषज्ञता रखने वाली वन्यजीव वैज्ञानिक वैनेसा पिरोटा ने कहा था कि व्हेल के फंसे होने की घटनाएं एक रहस्य हैं. हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है. बड़े पैमाने पर फंसे होने के कई कारण हैं, जिनमें क्षेत्र की स्थलाकृति, बीमारी, मानवीय गतिविधियां और महासागरों में बढ़ता ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं.

कैसे बनती है स्थिति?

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण महासागरों की सेहत लगातार खराब होती जा रही है. इसलिए बड़े पैमाने पर मछलियों का फंसना आम बात हो सकती है. ऐसी घटनाओं का एक मुख्य कारण महासागरों में ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है. जहाजों का शोर भी इन्हें परेशान करता है. इसके अलावा ड्रिलिंग से होने वाला शोर व्हेल और अन्य समुद्री जानवरों की नेविगेट करने, भोजन खोजने और खुद को बचाने के लिए ध्वनि का उपयोग करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है. यह उन्हें बहरा, भ्रमित या डरा सकता है.