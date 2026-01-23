Greenland Shark: 500 साल से समुद्र में जिंदा तैर रहा है यह जीव, न मुगल थे न ताजमहल जब हुआ था इसका जन्म

Oldest Alive Shark: जब वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रीनलैंड शार्क धरती पर सबसे लंबे समय तक जीने वाला रीढ़ की हड्डी वाला जीव तो वे झूठ नहीं कह रहे. वैज्ञानिकों ने इस शार्क की आंखों की जांच की तो पता चला कि इनमें से कुछ शार्क 400 से 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं. इसका मतलब यह है कि आज समुद्र में तैर रही सबसे बूढ़ी शार्क उस समय पैदा हुई होगी जब यूरोप में रोमन साम्राज्य का राज था. वे शार्क 1453 में बीजान्टिन साम्राज्य के पतन से भी पहले से समुद्र में मौजूद थीं. या यूं कहें कि, जब इंसान इतिहास की बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे थे तब यह शार्क चुपचाप पानी में तैर रही थी.

इंसानों से कहीं लंबी है उम्र

ग्रीनलैंड शार्क से सामने हम इंसानों की उम्र बहुत छोटी लगती है. जहां हम अपनी उम्र को दशकों में गिनते हैं वहीं ये शार्क अपनी उम्र सदियों में गिनती हैं. धरती पर बहुत ही कम ऐसे जानवर हैं जो इतने लंबे समय तक ही जिंदा रह पाते हैं. इसकी उम्र का पता इसकी आंखों की ऊतकों (Tissues) की जांच से लगाया जाता है.

क्या है इनकी लंबी उम्र का राज?

ग्रीनलैंड शार्क मुख्य रूप से आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक के बेहत ठंडे और बर्फीले पानी में रहती हैं. साल 2019 में आई रिसर्च के मुताबिक इनकी लंबी उम्र के पीछे कई वजहें हो सकती हैं. ये शार्क बहुत धीरे-धीरे बड़ी होती है और इनकी लंबाई हर साल सिर्फ एक सेंटीमीटर ही बढ़ती है. मादा शार्क तो करीब 150 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद ही बच्चे पैदा करने के लायक होती हैं.

जहराली शरीर लेकिन जीने में मददगार

ग्रीनलैंड शार्क का शरीर ठंडे और गहरे पानी में रहने के लिए खास तरीके से बना होता है. इसके शरीर में एक खास केमिकल TMAO होता है जो इसे जमने से बचाता है और गहरे पानी के भारी दबाव को सहने में मदद करता है. ग्रीनलैंड और आइसलैंड के रहने वाले लोग इस शार्क का मांस खाने का तरीके जानते हैं.

शौक से खाते हैं ग्रीनलैंड शार्क

ग्रीनलैंड और आइसलैंड में जो लोग रहते हैं वो इन्हें अच्छे से खाने का तरीक सीख चुके हैं. वे इसके जहरीले मांस को कई महीनों तक सुखाते या सड़ाते हैं जिससे इसका जहर खत्म हो जाता है. इस पारंपरिक डिश को हाकार्ल (Hakarl) कहा जाता है. वहां के लोग इसे अक्सर खास तरह की शराब से साथ बड़े शौक से खाते हैं.

क्यों रहस्यमय है यह शार्क?

ग्रीनलैंड शार्क को समुद्र में जिंदा तैरते हुए देखना बहुत ही मुश्किल है. वे अक्सर तभी दिखाई देती हैं जब ये गलती से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं. इनकी आंखें दूधिया रंग की होती हैं और इनके शरीर पर सदियों पुराने निशान होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी प्राचीन काल का जीव हों.