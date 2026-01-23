Advertisement
trendingNow13083522
Hindi Newsविज्ञानGreenland Shark: 500 साल से समुद्र में जिंदा तैर रहा है यह जीव, न मुगल थे न ताजमहल जब हुआ था इसका जन्म

Greenland Shark: 500 साल से समुद्र में जिंदा तैर रहा है यह जीव, न मुगल थे न ताजमहल जब हुआ था इसका जन्म

Oldest Shark: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के समुद्र में एक ऐसा जीव भी तैर रहा है जिसका जन्म ताजमहल या मुगल साम्राज्य के शुरू होने से पहले हुआ था. हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड शार्क की जो 500 सालों तक जिंदा रह सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Greenland Shark: 500 साल से समुद्र में जिंदा तैर रहा है यह जीव, न मुगल थे न ताजमहल जब हुआ था इसका जन्म

Oldest Alive Shark: जब वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रीनलैंड शार्क धरती पर सबसे लंबे समय तक जीने वाला रीढ़ की हड्डी वाला जीव तो वे झूठ नहीं कह रहे. वैज्ञानिकों ने इस शार्क की आंखों की जांच की तो पता चला कि इनमें से कुछ शार्क 400 से 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं. इसका मतलब यह है कि आज समुद्र में तैर रही सबसे बूढ़ी शार्क उस समय पैदा हुई होगी जब यूरोप में रोमन साम्राज्य का राज था. वे शार्क 1453 में बीजान्टिन साम्राज्य के पतन से भी पहले से समुद्र में मौजूद थीं. या यूं कहें कि, जब इंसान इतिहास की बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे थे तब यह शार्क चुपचाप पानी में तैर रही थी.

इंसानों से कहीं लंबी है उम्र
ग्रीनलैंड शार्क से सामने हम इंसानों की उम्र बहुत छोटी लगती है. जहां हम अपनी उम्र को दशकों में गिनते हैं वहीं ये शार्क अपनी उम्र सदियों में गिनती हैं. धरती पर बहुत ही कम ऐसे जानवर हैं जो इतने लंबे समय तक ही जिंदा रह पाते हैं. इसकी उम्र का पता इसकी आंखों की ऊतकों (Tissues) की जांच से लगाया जाता है. 

यह भी पढ़ें: समुद्र की गहराई में मिला 20,000 साल पुराना मीठा पानी, 'टाइम कैप्सूल' में दफन था पुराना राज

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इनकी लंबी उम्र का राज?
ग्रीनलैंड शार्क मुख्य रूप से आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक के बेहत ठंडे और बर्फीले पानी में रहती हैं. साल 2019 में आई रिसर्च के मुताबिक इनकी लंबी उम्र के पीछे कई वजहें हो सकती हैं. ये शार्क बहुत धीरे-धीरे बड़ी होती है और इनकी लंबाई हर साल सिर्फ एक सेंटीमीटर ही बढ़ती है. मादा शार्क तो करीब 150 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद ही बच्चे पैदा करने के लायक होती हैं. 

जहराली शरीर लेकिन जीने में मददगार
ग्रीनलैंड शार्क का शरीर ठंडे और गहरे पानी में रहने के लिए खास तरीके से बना होता है. इसके शरीर में एक खास केमिकल TMAO होता है जो इसे जमने से बचाता है और गहरे पानी के भारी दबाव को सहने में मदद करता है. ग्रीनलैंड और आइसलैंड के रहने वाले लोग इस शार्क का मांस खाने का तरीके जानते हैं. 

शौक से खाते हैं ग्रीनलैंड शार्क
ग्रीनलैंड और आइसलैंड में जो लोग रहते हैं वो इन्हें अच्छे से खाने का तरीक सीख चुके हैं. वे इसके जहरीले मांस को कई महीनों तक सुखाते या सड़ाते हैं जिससे इसका जहर खत्म हो जाता है. इस पारंपरिक डिश को हाकार्ल (Hakarl) कहा जाता है. वहां के लोग इसे अक्सर खास तरह की शराब से साथ बड़े शौक से खाते हैं. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में थीं सुनीता, धरती से ISS पर गई पीएम मोदी की चिट्ठी...जानें क्या था 'भारत की बेटी' का जवाब

क्यों रहस्यमय है यह शार्क?
ग्रीनलैंड शार्क को समुद्र में जिंदा तैरते हुए देखना बहुत ही मुश्किल है. वे अक्सर तभी दिखाई देती हैं जब ये गलती से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं. इनकी आंखें दूधिया रंग की होती हैं और इनके शरीर पर सदियों पुराने निशान होते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी प्राचीन काल का जीव हों. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

greenland shark

Trending news

बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ हो गया था? बिग बी मिलने गए
Bal Thackeray birthday
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ हो गया था? बिग बी मिलने गए
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
india us tariff war
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
india rain news
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
Subhash chandra bose
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
Asaduddin Owaisi
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
Indian Army
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी