विज्ञान या भगवान...किसने बनाया ब्रह्मांड? स्टीफन हॉकिंग के बयान से फिर छिड़ी बहस

Science vs God: वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि ब्रह्मांड के बनने के लिए किसी भी बाहरी शक्ति की जरूरत थी ही नहीं. उनका तर्क था कि ग्रैविटी जैसे विज्ञान नियमों के कारण ब्रह्मांड अपने आप ही शून्य (Zero) से पैदा हो सकता है. इसे लेकर विज्ञान के समर्थकों का कहना है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए तर्क और सबूत काफी हैं. हॉकिंग की बात यह साबित करती है कि हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं. साथ ही, धार्मिक लोगों का सवाल है कि अगर गुरुत्वाकर्षण के नियम से ब्रह्मांड बना को उन नियमों को बनाया किसने? उनका मानना है कि बिनी किसी रचनाकार (बनाने वाला) के नियम खुद मौजूद नहीं हो सकते.

हाकिंग का इसपर क्या विचार था?

हॉकिंग का कहना था कि Gravity इतनी ताकतवर है कि वे कुछ भी नहीं से भी ब्रह्मांड को पैदा कर सकते हैं. ब्रह्मांड को शुरू करने के लिए किसी ने 'माचिस की तिली' नहीं जलाई थी, यह खुद से बना. लोगों ने पूछा कि दुनिया खाली क्यों नहीं है? इस पर हॉकिंग ने कहा कि, फिजिक्स के नियमों के कारण ही आज ब्रह्मांड अस्तित्व में हैं और हम सब यहां मौजूद हैं.

हॉकिंग की क्या थ्योरी थी?

अक्सर लोग पूछते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था? इस पर हॉकिंग का कहना था कि बिग बैंग से पहले समय जैसी कोई चीज नहीं थी. जब समय ही नहीं था तो पहले जैसा शब्द इस्तेमाल करना गलत है. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि उत्तरी ध्रुव के और उत्तर में क्या है? हॉकिंग ने समझाया कि क्वांटम थ्योरी के हिसाब से 'कुछ नहीं' में से भी चीजें पैदा हो सकती हैं.

धर्म और आस्था का क्या पक्ष है?

धार्मिक लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों से बना है तो उन नियमों को बनाने वाला कौन है? उनका मानना है कि नियम अपने आप नहीं बन सकते और किसी बुद्धिमान शक्ति ने उन्हें बनाया होगा. आस्था रखने वालों के अनुसार यह सब किसी महान कलाकार की सोची-समझी संरचना है. कई जानकार मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी धर्म के खिलाफ नहीं है बस यह वह तरीका था जिससे भगवान ने दुनिया बनाई. Hawkings का यह बयान हालांकि 15 साल पुराना है लेकिन इसका विवाद कभी खत्म नहीं होता.