Advertisement
trendingNow13066011
Hindi Newsविज्ञानविज्ञान या भगवान...किसने बनाया ब्रह्मांड? स्टीफन हॉकिंग के बयान से फिर छिड़ी बहस

विज्ञान या भगवान...किसने बनाया ब्रह्मांड? स्टीफन हॉकिंग के बयान से फिर छिड़ी बहस

Stephen Hawking: मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का 2010 में आया एक बयान फिर से वायरल हो रहा है. इस बयान की वजह से एक बार फिर विज्ञान बनाम भगवान की बहस शुरू हो गई है. हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड को बनाने के लिए किसी भगवान या बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं थी.  

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विज्ञान या भगवान...किसने बनाया ब्रह्मांड? स्टीफन हॉकिंग के बयान से फिर छिड़ी बहस

Science vs God: वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि ब्रह्मांड के बनने के लिए किसी भी बाहरी शक्ति की जरूरत थी ही नहीं. उनका तर्क था कि ग्रैविटी जैसे विज्ञान नियमों के कारण ब्रह्मांड अपने आप ही शून्य (Zero) से पैदा हो सकता है. इसे लेकर विज्ञान के समर्थकों का कहना है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए तर्क और सबूत काफी हैं. हॉकिंग की बात यह साबित करती है कि हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं. साथ ही, धार्मिक लोगों का सवाल है कि अगर गुरुत्वाकर्षण के नियम से ब्रह्मांड बना को उन नियमों को बनाया किसने? उनका मानना है कि बिनी किसी रचनाकार (बनाने वाला) के नियम खुद मौजूद नहीं हो सकते. 

हाकिंग का इसपर क्या विचार था?
हॉकिंग का कहना था कि Gravity इतनी ताकतवर है कि वे कुछ भी नहीं से भी ब्रह्मांड को पैदा कर सकते हैं. ब्रह्मांड को शुरू करने के लिए किसी ने 'माचिस की तिली' नहीं जलाई थी, यह खुद से बना. लोगों ने पूछा कि दुनिया खाली क्यों नहीं है? इस पर हॉकिंग ने कहा कि, फिजिक्स के नियमों के कारण ही आज ब्रह्मांड अस्तित्व में हैं और हम सब यहां मौजूद हैं. 

यह भी पढ़ें: सूरज पर आए 'शैतानी तुफान' का खुला राज! Solar Orbiter ने 94 दिन बाद दिया रिपोर्ट; वैज्ञानिक बोले...

Add Zee News as a Preferred Source

हॉकिंग की क्या थ्योरी थी?
अक्सर लोग पूछते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था? इस पर हॉकिंग का कहना था कि बिग बैंग से पहले समय जैसी कोई चीज नहीं थी. जब समय ही नहीं था तो पहले जैसा शब्द इस्तेमाल करना गलत है. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि उत्तरी ध्रुव के और उत्तर में क्या है? हॉकिंग ने समझाया कि क्वांटम थ्योरी के हिसाब से 'कुछ नहीं' में से भी चीजें पैदा हो सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने बनाया अद्भुत क्वांटम पदार्थ! दो सेकंड में खुला नया विज्ञान का रहस्य; अब होगा...

धर्म और आस्था का क्या पक्ष है?
धार्मिक लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों से बना है तो उन नियमों को बनाने वाला कौन है? उनका मानना है कि नियम अपने आप नहीं बन सकते और किसी बुद्धिमान शक्ति ने उन्हें बनाया होगा. आस्था रखने वालों के अनुसार यह सब किसी महान कलाकार की सोची-समझी संरचना है. कई जानकार मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी धर्म के खिलाफ नहीं है बस यह वह तरीका था जिससे भगवान ने दुनिया बनाई. Hawkings का यह बयान हालांकि 15 साल पुराना है लेकिन इसका विवाद कभी खत्म नहीं होता. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Stephen Hawkingscience vs god

Trending news

गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला