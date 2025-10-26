वैज्ञानिकों ने बताया...जब धरती तबाह होते-होते बची थी, तब कैसे बृहस्पति ग्रह ने की थी मदद

Science News: ये तो सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति(Jupiter). लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि यह धरती बनने के पहले से ही हमारी मदद कर रहा है. राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नए शोध के अनुसार, बृहस्पति के शुरुआती तेज विकास ने सूर्य की ओर बहने वाली गैस और धूल के रास्ते को रोक दिया है. इस रुकावट की वजह से वह सामग्री जिससे धरती, शुक्र और मंगल बने हैं, सूर्य की ओर खिंचने से बच गई. इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि जूपिटर की ग्रैविटी ने अंदरूनी ग्रहों को स्थिर या Stable होने में मदद की.

बृहस्पति ग्रह के ना होने से क्या होता?

बता दें कि इसी ग्रह ने छल्ले(Rings)और अंतराल(Gaps)बनाकर हमारे सौरमंडल के ढांचे को भी आकार दिया जिससे यह तय हुआ कि पत्थर वाले ग्रह कहां, कब और कैसे बनेंगे. राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आंद्रे इजिडोरो के मुताबिक, Jupiter सिर्फ सबसे बड़ा ग्रह नहीं बना बल्कि इसने अंदरूनी सौरमंडल का पूरा ढांचा भी तय किया. बृहस्पति के ना होने से धरती वैसी नहीं होती जैसी हम उसे जानते हैं.

यह भी पढ़ें: गैलेक्सी का हत्यारा है ब्लैक होल, IIA की खोज ने बताया- 'अपने ही घर को उजाड़ रहा है ये राक्षस'

Add Zee News as a Preferred Source

सिमुलेशन से क्या जानकारी मिली?

वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल यह जानने के लिए किया कि जब Jupiter तेजी से बढ़ रहा था तो उसने सूर्य के चारों ओर मौजूद गैस और धूल की डिस्क को कैसे प्रभावित किया. नतीजतन, इस बड़े ग्रह की मजबूत Gravity में डिस्क में लहरें पैदा कीं. इन लहरों ने गैस और बाकी चीजों को अस्त-व्यस्त कर दिया जिससे वहां एक तरह का ब्रह्मांडीय ट्रैफिक जाम(Cosmic Traffic Jam)बन गया.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बताया?

अध्ययन में बता गया कि जैसे-जैसे Jupiter का आकार और वजन बढ़ता गया उसके गैस और धूल की डिस्क में एक बड़ा खाली हिस्सा बना दिया. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि, हमारा मॉडल 2 बातों को एक साथ जोड़ता है जो आपस में मेल नहीं खाती थीं- उल्कापिंडों मे पाए जाने वाले 2 तरह के आइसोटोप फिंगरप्रिंट और ग्रहों के बनने की गति. इस जानकारी से वैज्ञानिकों को समझने में मदद मिली की, सौरमंडल में पहले ठोस पिंड बन जाने के लाखों साल बाद कुछ उल्कापिंड क्यों बने.

यह भी पढ़ें: धरती के लिए बड़ा खतरा! पास आ सकता है 700 मीटर बड़ा एस्टेरॉयड, वैज्ञानिकों की चेतावनी

पूरे मामले में क्या था सबसे बड़ा रहस्य?

इस पूरे मामले में रहस्य यह था कि, इनमें से कुछ उल्कापिंड पहले ठोस पिंडों के बनने के 20 से 30 लाख साल बाद क्यों बनें?. शोध के नतीजे बताते हैं कि, Jupiter ने ही उनके देर से बनने के लिए सही हालात बनाए थे. असल में, बृहस्पति ने अंदरूनी सौरमंडल में चीजों के बहाव को बदलकर कॉन्ड्रिटिक उल्कापिंडों का निर्माण किया. इनमें से कुछ उल्कापिंड आज भी धरती पर गिरते हैं.