250 किलो वजन और बिजली जैसी फूर्ति! वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला 'सुपर कंगारु', भारी होकर भी...

Ancient Giant Kangaroo: वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक पुराने जमाने के विशाल कंगारू के बारे में एक बड़ी खोज की है. यह कंगारू करीब 50,000 साल पहले पाया जाता था. पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ये प्राचीन कंगारू अपने भारी वजन के वजह से कूद नहीं सकते थे. वे सोचते थे कि ये सिर्फ पैदल चलते होंगे. नई रिपोर्ट के मुताबिक, ये विशालकाय जीव भी आधुनिक कंगारुओं की तरह कूद सकते थे हालांकि वे लंबी छलांग के बजाय छोटी-छोटी छलांग लगाते थे. यह जीव प्लेस्टोसीन युग का है और आज के कंगारुओं की तुलना में काफी बड़ा और भारी था.

पुरानी रिपोर्ट क्या कहती है?

पहले की रीसर्च कहती थी कि जो कंगारू बहुत भारी होते हैं, लगभग 160 किलो से ज्यादा, वे कूद नहीं सकते. वैज्ञानिकों को लगता था कि अगर इतना भारी जीव कूदने की कोशिश करेगा तो उसके पैरों की हड्डियां या एड़ियां फट जाएंगी. ये पुराने कंगारू आज के कंगारुओं से शरीर में बहुत ज्यादा बड़े थे इसलिए वैज्ञानिक सालों से इस बात पर बहस कर रहे थे कि वे आखिर चलते कैसे होंगे.

कैसे हैं आज के कंगारू?

आज के समय के बड़े कंगारू लगभग 90 किलो तक के होते हैं और वे बहुत ऊंची छलांग लगाने के लिए मशहूर हैं. जिस प्राचीन कंगारू (पी. गोलिया) की बात हो रही है उसका वजन 250 किलो तक होता था. यानी यह आज के कंगारुओं से दोगुने से भी ज्यादा भारी था. वैज्ञानिकों का कहना है कि, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पुराने कंगारू आज के जैसे ही दिखते थे.

कैसे की वैज्ञानिकों ने जांच?

वैज्ञानिकों ने 94 आज के कंगारुओं और 40 पुराने कंगारुओं के जीवाश्म और हड्डियों की बारीकी से जांच की. जांच में खास तौर पर कंगारू के पैर की चौथी हड्डी की लंबाई और मोटाई को नापा. यह वहीं हड्डी होती है जिस पर कूदते समय सबसे ज्यादा वजन और दबाव पड़ता है. वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि, ये हड्डियां 250 किलो के कंगारू का वजन झेल सकती हैं.

जांच में क्या सामने आया?

रिसर्च में यह साबित हो गया कि उन विशालकाय कंगारुओं के पैरों की हड्डियां इतनी मजबूत थीं कि वे उनके भारी वजह का दबाव आसानी से झेल सकती थीं. कूदते समय उनकी हड्डियां टूटती नहीं थीं. उनकी एड़ी की हड्डियां काफी बड़ी थींय इससे उनके पैरों की नसों को इतना सहारा मिलता था कि वे बिना किसी दिक्कत के छलांग लगा सकें. यह प्रजाति लगभग 50,000 साल पहले धरती से विलुप्त हो गई थी.