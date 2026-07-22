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मंगल ग्रह पर मिला मैग्मा की नदियों का सबूत, क्या कभी रहने लायक था रेड प्लेनेट? इस नई रिसर्च में हुआ खुलासा

Rivers Of Magma In Mars: वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को लेकर बड़ा खुलासा किया है. रिसर्च के मुताबिक, मंगल ग्रह की सतह के नीचे एक समय पर मैग्मा की नदियां बहती थीं. इस खोज से अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 22, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:28 PM IST
मंगल ग्रह पर मिला मैग्मा की नदियों का सबूत, क्या कभी रहने लायक था रेड प्लेनेट? इस नई रिसर्च में हुआ खुलासा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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