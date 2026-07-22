/मंगल ग्रह पर मिला मैग्मा की नदियों का सबूत, क्या कभी रहने लायक था रेड प्लेनेट? इस नई रिसर्च में हुआ खुलासा

रिसर्च के मुताबिक, ऐसा मैग्मा मकैनिज्म प्लेनेट के टेंपरेचर और जलवायु को बैलेंस रखने में मदद कर सकता था. वहीं, पहले माना जाता था कि केवल प्लेट टेक्टोनिक्स वाले ग्रहों में ही यह क्षमता होती है. अब इस नई स्टडी के बाद उन चट्टानी ग्रहों की भी वापस स्टडी की जाएगी. पहले इन्हें ही जीवन के लिए अनुपयुक्त माना जाता था. इस रिसर्च से स्पेस रिसर्च को नई दिशा मिलने की उम्मीद बढ़ी है. वहीं, भविष्य में भी इससे कई खोजें संभव हो सकती हैं.