वायरस बचाएगा इंसान की जान! क्या है वैज्ञानिकों की 100 साल पुरानी 'फेज थेरेपी', सुपरबग्स का इलाज करने में सक्षम

What is Virus Therapy: 100 साल से भी पहले इस्तेमाल किया गया एक इलाज आज एंटीबायोटिक प्रतिरोध(Resistance)के बढ़ते खतरे को खत्म कर सकता है. इस इलाज को फेज थेरेपी कहा जाता है. इसमें खतरनाक बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस का इस्तेमाल होता है. यह थेरेपी 1920 के दशक में बहुत इस्तेमाल होती थी जब तक कि एंटीबायोटिक्स इलाज का मुख्य तरीका नहीं बन गए थे. लेकिन अब बैक्टीरिया खुद को बदलकर पुरानी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति असरहीन होते जा रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिक अब इस पुरानी तकनीक पर फिर से और नए जोश के साथ विचार कर रहे हैं.\

किसने की ये रिसर्च?

जेरूसलम के हिब्रू यूनिवर्सिटी और मेलबर्न विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च की है. सेल रिपोर्ट्स नाम की पत्रिका में छपे इन नजीतों से पता चलता है कि भविष्य के इलाज में फेज थेरेपी एक अहम भूमिका निभा सकती है. इस इलाज में उम्मीदें होने के बावजूद कुछ चुनौतियां भी हैं. जिस तरह बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के सामने खुद को बदल लेते हैं उसी तरह वे फेज के सामने भी प्रतिरोध पैदा कर सकते हैं.

फेज थेरेपी क्या होता है?

शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि अगर इस पर और ज्यादा रिसर्च और काम किया जाए तो फेज थेरेपी आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक से लड़ने के लिए एक बहुत जरूरी हथियार बन सकता है. मेलबर्न विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक देबनाथ घोषाल लिखते हैं कि, 'जब हम फेज और बैक्टीरिया के बीच चल रही लड़ाई को समझेंगे तो इससे न केवल यह पता चलेगा कि बैक्टीरिया अपनी रक्षा कैसे करते हैं, बल्कि यह अगली पीढ़ी के इलाज के रास्ते भी खोल देगा'.

अध्ययन में क्या सामने आया?

वैज्ञानिकों ने बैसिलस सबटिलिस नाम के बैक्टीरिया और उसे निशाना बनाने वाले कई फेजों का बहुत ध्यान से अध्ययन किया. उन्हें पता चला कि YjbH नाम का एक प्रोटीन जो कई बैक्टीरिया में होता है फेज के हमलों से बैक्टीरिया को बचाने में बहुत जरूरी काम करता है. वैज्ञानिक घोषाल का कहना है, हमें उम्मीद है कि फेज थेरेपी को फिर से शुरू करके हम बिना एंटीबायोटिक वाले इलाज में मदद कर सकते हैं. 100 साल बाद जब इतने सारे एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी संक्रमण सामने आ रहे हैं, तो फेज थेरेपी के फायदों पर फिर से विचार करने का समय आ गया है.