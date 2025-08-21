अमेरिका ने दुनिया से छिपा रखे हैं एलियंस से जुड़े राज, वैज्ञानिक ने राज से उठाया पर्दा! क्यों चौंक गए लोग?

Aliens: एलियन और यूएफओ को लेकर अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि एलियन अब भी हैं, कई बारे ऐसे आश्चर्यजनक दावे किए जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि एलियन जैसी कोई चीज अब भी है. एलियंस और यूएफओ को लेकर साइंटिस्ट बॉब लाजर कई विस्फोटक खुलासे कर चुके हैं. उन्होंने दावा किया था कि वह एरिया 51 के पास S-4 नामक एक गुप्त जगह पर काम करते थे. वहां पर एलियन तकनीक पर काम हो रहा था. उनके दावे ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी, यहां जानिए उनके विस्फोटक दावों के बारे में.

छिपाए थे यान

बॉब लाजर ने विस्फोटक दावे करते हुए आरोप लगाया था कि अमेरिकी सरकार ग्रूम झील के पास एक पहाड़ में खोदे गए भूमिगत हैंगर में नौ एलियन अंतरिक्ष यान छिपा रही थी. ये यान बिल्कुल ठीक हालत में थे और इंसानों के बनाए हुए नहीं, बल्कि एलियंस के थे. उन्हें S-4 ले जाया गया, ये तकनीक काफी ज्यादा अलौकिक थी.

खास पदार्थ

आगे बोलते हुए उन्होंने बताया था कि इन यानों को चलाने के लिए तत्व 115 नाम का एक खास पदार्थ इस्तेमाल होता था. इस पदार्थ से साइंस भी पूरी तरह से अनभिज्ञ था. यह पदार्थ भारी ऊर्जा बनाता था साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करता था. बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तत्व को मोस्कोवियम कहा जाता है यह केवल अस्थिर रूपों में था जो एक सेकंड के अंशों तक रहता था. उनका ये दावा भी काफी विवादित था लेकिन काफी हलचल मचाया था था.

मुड़ जाता था समय

इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि इन यानों को रॉकेट या जेट नहीं, बल्कि एक ऐसी तकनीक थी जो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करती थी. उन्होंने एक 'गुरुत्वाकर्षण ड्राइव' का वर्णन किया था जो यान के चारों ओर अंतरिक्ष-समय को मोड़ देता था, यान तेजी से और असंभव-सी गति में हिल-डुल सकता था. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अमेरिकी सरकार ने बहुत कुछ छिपाने की और एस-4 के वैज्ञानिकों को एक-दूसरे से अलग- अलग रखा जाता था ताकि किसी को पूरी जानकारी हासिल न हो सके. Wion की रिपोर्ट के मुताबिक 1989 में जब उन्होंने ये दावा किया तो इसके बाद उन्हें धमकियां दी गई और उनकी काफी ज्यादा बदनामी की गई.