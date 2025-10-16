Advertisement
माइक्रो प्लास्टिक हजम कर जाएगी ये मछली, वैज्ञानिकों ने लैब में कर दिया कारनामा

Micro Plastic Eating Fish: वैज्ञानिकों ने लैब में एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसका सीधा फायदा प्रकृति को मिलेगा जिसमें जीव-जन्तु और मानव शामिल हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 03:41 PM IST
Micro Plastic Eating Fish: दुनिया भर के समुद्रों और महासागरों में तैर रहे माइक्रोप्लास्टिक्स  हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं. ये अरबों कण पानी की बोतलों, कार के टायरों और सिंथेटिक कपड़ों जैसी रोज़मर्रा की बड़ी प्लास्टिक चीज़ों के टूटने से पैदा होते हैं. एक बार जब वे पर्यावरण में फैल जाते हैं, तो उन्हें हटाना लगभग असंभव हो जाता है, और वे हमारे पीने के पानी, खाद्य पदार्थों और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं. इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए, चीन की सिचुआन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक शानदार और अनोखा हल निकाला है और उन्होंने तैयार कर दी है एक छोटी, रोबोट-मछली.

क्या कर सकती है ये रोबो-मछली?
वैज्ञानिकों ने एक नन्ही, ख़ुद चलने वाली रोबो-मछलीडिज़ाइन की है जो पानी में तैरती है और अपने नरम, लचीले और खुद ही ठीक हो जाने वाले शरीर की सतह पर माइक्रोप्लास्टिक्स को चिपका लेती है. यह रोबो-मछली सिर्फ 13 मिलीमीटर लंबी है. यह अपनी पूंछ में लगे एक हल्के लेज़र सिस्टम की मदद से लगभग 30 मिमी प्रति सेकंड की गति से तैरती है, जो पानी में बहने वाले छोटे जीवों की स्पीड जैसी है.

मछली कैसे सोखती है माइक्रोप्लास्टिक्स?
रोबो-मछली को एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो समुद्री तत्वों से प्रेरित है, जैसे कि सीपियों के अंदरूनी खोल पर पाई जाने वाली नाकरे, यह मछली लचीली है, और स्टडी के अनुसार, यह 5 किलोग्राम तक वज़न भी खींच सकती है. सबसे जरूरी बात ये है कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स में मौजूद ऑर्गेनिक डाई, एंटीबायोटिक्स और भारी मेटल इस मछली के मटेरियल के साथ मजबूत रासायनिक बॉन्ड बनाती हैं. इस कारण माइक्रोप्लास्टिक्स इसकी सतह से चिपक जाते हैं.

सेल्फ हीलिंग है ये रोबो-मछली
इस रोबो फिश की सबसे बड़ी खासियत है खुद को ठीक करना. अगर पानी में इसे कोई कट या डैमेज हो जाता है तो ये खुद को हील कर सकती है. अभी ये कॉन्सेप्ट स्टेज में हैं, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पर आने के बाद इस फिश को हमारे महासागरों से माइक्रो प्लास्टिक खत्म करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

