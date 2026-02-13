Advertisement
66 साल बाद बर्फ से निकला वैज्ञानिक का शव! अंटार्कटिका में हुए थे लापता, अब जाकर मिली डेड बॉडी

Scientist Dead Body: 66 सालों के लंबे इंतजार के बाद अंटार्कटिका में लापता हुए ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक डेनिस टिंक बेल का शरीर मिल गया है. वे मौसम की जानकारी देने वाले एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो अंटार्कटिका में काम करने के दौरान बर्फ की गहरी दरार में गिरकर लापता हो गए थे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:53 AM IST
Science News: जनवरी 2025 में पोलैंड के वैज्ञानिकों की एक टीम को डेनिस बेल का शव मिला. यह शव किंग जॉर्ज द्वीप पर पिघलते हुए ग्लेशियरों के बीच से निकाला गया था. बात साल 1959 की है जब डेनिस बेल सिर्फ 25 साल के थे. वे ब्रिटिश अंटार्कटिक टीम के साथ वहां काम कर रहे थे और एक दिन अपने साथी जेफ स्टोक्स के साथ सर्वे करते समय डेनिस अचानक बर्फ की एक बहुत गहरी और खतरनाक दरार में गिर गए. उनके साथी ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन रस्सी टूट गई वह कहीं खो गए. 

कैसे हुआ था हादसा?
डेनिस बेल 1958 में एक वैज्ञानिक टीम के साथ अंटार्कटिका गए थे. उनका काम किंग जॉर्ज द्वीप की उन जगहों का नक्शा बनाना और सर्वे करना था जहां पहले कोई नहीं गया था. 26 जुलाई 1959 को डेनिस और उनके साथी स्टोक्स ग्लेशियर का जायजा लेने निकले. वे अपनी टीम के बाकी लोगों से काफी आगे निकल चुके थे. रास्ते में बर्फ के बीच छिपी गहरी दरार थी जो धंस गई और वे उसमें गिर गए. 

क्या की गई बचाने की कोशिश?
ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्व के रिकॉर्ड के मुताबिक, जब डेनिस बर्फ की दरार में गिरे तो उनके साथी स्टोक्स ने तुरंत रस्सी नीचे फेंकी जिसे डेनिस ने पकड़ भी लिया था. जैसे ही उन्हें ऊपर खींचा जा रहा था उनकी बेल्ट अचानक टूट गई और वह दोबारा गहराई में गिर गए और इस बार उन्होंने कोई आवाज नहीं दी. 

बर्फ के नीचे दबा मिला शरीर
जनवरी 2025 में पोलैंड के वैज्ञानिकों की एक टीम अंटार्कटिका के इकोलॉजी ग्लेशियर पर रिसर्च कर रही थी. इसी दौरान उन्हें वहां एक इंसान की डेड बॉडी मिली जिसकी जांच करने पर पता चला कि डेनिस बेल का ही है. डेनिस के शरीर के साथ वैज्ञानिकों को उनकी 200 से ज्यादा चीजें भी मिलीं जो 66 साल से बर्फ में दबी हुई थी.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

