विज्ञान

90% घाव 4 घंटे में हो जाएगा ठीक, वैज्ञानिकों ने तैयार किया चमत्कारी जेल

Hydrogel Technology: इस तकनीक का इस्तेमाल करके गहरे जानलेवा घावों से जूझ रहे मरीजों का इलाज तेजी से किया जा सकेगा और उनकी जान भी बचाई जा सकेगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:25 PM IST
Hydrogel Technology: वैज्ञानिकों ने एक ऐसा विशेष हाइड्रोजेल (Hydrogel) विकसित किया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह गहरे घावों को भी केवल चार घंटों के भीतर 90% तक ठीक कर सकता है. यह खोज चिकित्सा विज्ञान, खासकर आपातकालीन चिकित्सा और ट्रॉमा केयर (Trauma Care) के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है. आमतौर पर, गंभीर चोटों या जलने से होने वाले घावों को भरने में हफ्तों या महीनों लग जाते हैं, लेकिन यह नया जेल इस प्रक्रिया को नाटकीय रूप से तेज़ कर देता है. यह शोध उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो लंबे समय तक घाव भरने की प्रक्रिया से जूझते हैं.

जेल कैसे काम करता है?
यह 'चमत्कारी जेल' सामान्य घाव मरहम से अलग तरीके से काम करता है. यह जेल विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बायोएक्टिव नैनोपार्टिकल्स से बना है. जब इसे घाव पर लगाया जाता है, तो यह तुरंत कोशिकाओं को संदेश भेजना शुरू कर देता है कि वे तेज़ी से कोलेजन (Collagen) का उत्पादन करें और नई त्वचा बनाना शुरू करें. यह जेल एक तरह से घाव के आसपास एक सुरक्षात्मक और सक्रिय जाल (Active Scaffold) बना देता है, जो न केवल संक्रमण को रोकता है, बल्कि कोशिकाओं को संगठित होकर तेज़ी से मरम्मत (Repair) का काम करने के लिए प्रेरित करता है.

टेस्टिंग और रिजल्ट 
वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों में देखा कि यह जेल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त त्वचा पर भी प्रभावी रहा. प्रयोगशाला में किए गए शुरुआती प्रयोगों में, जहाँ सामान्य उपचार में लंबा समय लगता था, वहीं इस जेल के इस्तेमाल से सिर्फ चार घंटे में घाव का लगभग 90% हिस्सा बंद हो गया. इसका मतलब है कि यह घाव के किनारों को बहुत तेज़ी से खींचकर पास लाता है और उपचार प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर देता है. शोधकर्ताओं का मानना है कि इतनी तेज गति से घाव भरने की क्षमता से रक्तस्राव को नियंत्रित करने और गंभीर संक्रमण के खतरे को कम करने में भी मदद मिलेगी.

मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बड़ी खोज 
यदि यह जेल व्यापक उपयोग के लिए सफल हो जाता है, तो इसके कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे. सबसे पहले, यह आपातकालीन स्थितियों और युद्ध क्षेत्रों में घायल हुए लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकता है. दूसरा, यह मधुमेह (Diabetes) से पीड़ित लोगों के लिए वरदान होगा, जिनके घाव बहुत धीरे-धीरे भरते हैं और अक्सर जानलेवा संक्रमण का कारण बनते हैं. यह न केवल अस्पताल में रहने के समय को कम करेगा, बल्कि उपचार की कुल लागत को भी कम करने में मदद कर सकता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

