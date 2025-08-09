Heart Attack समझ रहे थे डॉक्टर लेकिन थी ये दुर्लभ बीमारी! मौत की वजह कुछ और, जांच में हुआ खुलासा
Heart Attack समझ रहे थे डॉक्टर लेकिन थी ये दुर्लभ बीमारी! मौत की वजह कुछ और, जांच में हुआ खुलासा

Undiagnosed Heart Condition: 39 साल की कार्ला लोंगशॉ अपने 12 साल के बेटे और एक दोस्त के साथ डोमिनिकन गणराज्य जा रही थीं. रास्त में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी जिसके बाद विमान को प्यूर्टो रिको की तरफ मोड़ दिया गया था. अब इसे लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:20 AM IST
Science News in Hindi: गुरूवार को हुई एक जांच में पता चला कि मैक्लेसफील्ड, चेशायर की रहने वाली कार्ला लोंगशॉ जो एस्ट्रा जेनिका में काम करती थीं, उनके शरीर में पोटेशियम की कमी हो गई थी. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. कार्ला के पिता ने बताया कि पिछले साल 30 सितंबर को काम करते समय उनकी तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें मैक्लेसफील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इलाज के दौरान क्या हुआ?
इसके बाद 2 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई. इस दौरान उन्हें आठ लीटर पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, विटामिन और सलाइन दिया गया था. इसके अलावा उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं भी दी गई थीं. इसके बाद जब वह दोबारा डॉक्टर के पास गईं तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर में पोटेशियम का स्तर अभी भी कम था.

क्या था मौत का असली कारण?
ईस्ट चेशायर एनएचएस ट्रस्ट के डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने चेशायर कोर्ट को बताया कि कार्ला की मौत का कारण कुछ और था. उनके शरीर में जन्म से ऐसी समस्या थी जिसका अभी पता नहीं चल पाया था. डॉक्टर ने कहा कि उनकी दाईं कोरोनरी धमनी में एक अनोखी स्थिति थी जिसे डबल ऑस्टियम कहते हैं. आमतौर पर ये नुकसान नहीं पहुंचाती. 

इसका पता कैसे चलता है?
डॉक्टर ने आगे बताया कि इस समस्या का पता तभी लगाया जा सकता है जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है और डॉक्टर धमनियों में तार(Wire)नहीं डाल पाते. फिलहाल इस बीमारी का पता लगाने का और कोई तरीका नहीं है. ये एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसके साथ ही वह पैदा हुईं थीं. सहायक कोरोनर एलिजाबेथ व्हीलर ने कहा कि, सैंडीफोर्ड की रहने वालीं कार्ला की मौत में डॉक्टरों की कोई भी गलती नहीं थी. उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई हो.

किस दिन हुई थी मौत?
कार्ला मैरी लॉन्गशॉ का निधन पिछले साल Christmas से 2 दिन पहले 23 दिसंबर 2024 को हुआ थी. उनकी मौत का कारण अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई थी जो उनकी दाहिनी कोरोनरी धमनी में डबल ऑस्टियम नामक बीमारी की वजह से हुआ था. अधिकारी के मुताबिक उनकी मौत एक ऐसी दिल की बीमारी से हुई जिसका पता नहीं चल पाया था.

FAQ
1- कार्ला लोंगशॉ की मृत्यु किस वजह से हुई?
Ans: उनकी मौत दिल की अंजान बीमारी डबल ऑस्टियम से हुई.

2- क्या है ये बीमारी?
Ans: यह एक दुर्लभ जन्मजात बीमारी है जिसका पता आसानी से नहीं चलता. 

3- उनकी मौत कब और किस जगह हुई थी?
Ans: कार्ली की मौत 23 दिसंबर 2024 को प्यूर्टो रिको में हुई थी.

About the Author
author img
शुभम पाण्डेय

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

