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धरती के ऊपर 20 हजार सालों से चल रहा विशालकाय तूफान, 50 साल बाद वैज्ञानिकों को मिली जानकारी; क्या पृथ्वी पर बड़े संकट का है खतरा?

Wind In Milky way: वैज्ञानिकों ने 50 साल की खोज के बाद पता लगाया है कि मिल्की वे गैलक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से हवाएं निकल रही हैं. इन हवाओं को ब्लैक होल विंड्स कहा जाता है. क्या ये हमारी धरती के लिए खतरा है?

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 06, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:26 PM IST
धरती के ऊपर 20 हजार सालों से चल रहा विशालकाय तूफान, 50 साल बाद वैज्ञानिकों को मिली जानकारी; क्या पृथ्वी पर बड़े संकट का है खतरा?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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