/धरती के ऊपर 20 हजार सालों से चल रहा विशालकाय तूफान, 50 साल बाद वैज्ञानिकों को मिली जानकारी; क्या पृथ्वी पर बड़े संकट का है खतरा?

Science News: रहस्यों से भरे हमारे ब्रह्मांड में आए दिन कुछ न कुछ नया खुलासा होते रहता है. वहीं अब 50 सालों की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने हमारी गैलक्सी में स्थित एक विशालकाय ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार (Sgr A*)से निकलने वाली शक्तिशाली हवाओं के प्रमाण खोजे हैं. वैज्ञानिक हमेशा ये कहते आए हैं कि ब्लैक होकर मैटर को कंज्यूम करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे मैटर उनके आसपास के क्षेत्र से दूर धकेला जाता है. इसी प्रक्रिया को ब्लैक होल विंड्स नाम दिया गया है. ये बात सैजिटेरियस ए स्टार पर भी लागू होती है. हालांकि, यह डस्ट और ब्लैक होल गैस को बेहद कम मात्रा में ही निगलता है.