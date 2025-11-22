Advertisement
नेपच्यून से भी दूर अंधेरे में छिपा 'आंतरिक कर्नेल', क्या ये हमारे ग्रहों का शुरुआती कब्रिस्तान है?

Neptune Cosmic Puzzle: वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल के सबसे दूर कोने में एक पुरानी संरचना मिली है. उनका मानना है कि इससे अंतरिक्ष के 2 बातों पर खोज की जा सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:53 AM IST
नेपच्यून से भी दूर अंधेरे में छिपा 'आंतरिक कर्नेल', क्या ये हमारे ग्रहों का शुरुआती कब्रिस्तान है?

Science News: हमारा सौरमंडल बहुत बड़े ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है फिर भी इसमें कई ऐसी चीजें है जिनकी खोज अभी बाकी है. अब खगोलविदों को लगता है कि उन्हें एक ऐसी चीज मिली है जो अब तक रहस्य बनी हुई थी. यह संरचना हमारे सौरमंडल के एक किनारे पर मौजूद है यानी Kuiper Belt से भी आगे. कूपर बेल्ट नेपच्यून ग्रह से भी दूर बर्फीली चीजों का एक घेरा है. प्लूटो, माकेमेक, एरिस और लगभग 3,100 से ज्यादा अन्य पिंड मौजूद हैं. NASA कूपर बेल्ट को सौरमंडल का तीसरा क्षेत्र कहता है. 

क्या है ऊर्ट क्लाउड?
Kuiper Belt से भी आगे ऊर्ट क्लाउड(Oort Cloud)है. माना जाता है कि यह सूर्य से 5000 से 1 लाख खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मौजूद है. यह नई संरचना इन दोनों के बीच में कहीं हो सकती है. न्यू साइंटिस्ट पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, क्लासिकल बेल्ट एक जटिल जगह है. इसमें ऐसी उप-संरचनाएं हैं जो साल 2011 में वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए अंदरूनी, मुख्य और बाहरी हिस्सों के सामान्य बंटवारे से भी अलग है. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में दिखा 'डायमंड रिंग का Optical Illusion', वैज्ञानिकों का खुलासा- यह असली नहीं बल्कि...

क्या है कूपर बेल्ट में रहस्य?
यह जानकारी Classical Belt के खास मॉडल से जुड़ी है जो सूर्य से 40-47 AU की दूरी पर है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बेल्ट को कम से कम 3 हिस्सों से मिलकर बना होना चाहिए. एक गर्म हिस्सा जिसका झुकाव ज्यादा है और 2 ठंडे हिस्से जिनका झुकाव बहुत कम है. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में आंतरिक कर्नेल(Inner Kernel)के सबूत मिले होंगे. वैज्ञानिकों को लगता है कि कर्नेल के अंदर एक छोटा हिस्सा मौजूद है. 

कूपर बेल्ट में क्या मिला?
वैज्ञानिकों ने डीबीएससीएएन(DBSCAN)नाम के खास तरीके से  1,650 कूपर बेल्ट पिंडों का अध्ययन किया. इस अध्ययन से टीम यह जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वे कर्नेल की पहचान कर सकते हैं और क्या वहां कोई दूसरे क्लस्टर भी हैं. हालांकि अभी किसी नई संरचना की पुष्टि के लिए और रिसर्च की जरूरत है लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि 43AU की दूरी पर उन्हें आदिम समूह(Primitive Cluster)मिला है.

यह भी पढ़ें: धरती के 4 पावरफुल क्लाइमेट सिस्टम कमजोर, वैज्ञानिकों की चेतावनी- 'चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है'

क्या है आंतरिक कर्नेल की खासियत?
वैज्ञानिकों ने नए समूह की तुलना पुराने कर्नेल से करते हुआ बताया कि, Inner Kernel पुराने की तुलना में सूर्य थोड़ा करीब है, लगभग 43 AU की दूरी पर. वहीं, आंतरिक कर्नेल का मुक्त उत्केन्द्रता वितरण(Free eccentricity distribution)पुराने की तुलवा में ज्यादा ठंडा है. 

