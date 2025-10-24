Interstellar Comet: सौरमंडल में 10 अरब साल पुराना 'टाइम कैप्सूल', वैज्ञानिक बोले- मेहमान या घुसपैठिया!

Science News: यह नया अंतरतारकीय मेहमान(Interstellar Object)जिसका नाम 3I/ATLAS है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह पहले खोज गए बाहरी अंतरिक्ष पत्थर जैसे ओउमुआमुआ और से लगभग दोगुनी रफ्तार से घूम रहा है. यह 5.6 किमी चौड़ा है और इसका वजन 3 अरब टन से ज्यादा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 1 करोड़ साल से किसी भी तारे से नहीं टकराया है. ए कोरुना यूनिवर्सिटी की टीम ने Gaia Mission के डाटा का इस्तेमाल करके इसकी यात्रा को एनालाइज करने की कोशिश की. उन्होंने 1.3 करोड़ से ज्यादा तारों की जानकारी की मदद से पता लगाया कि यह कहां से आया होगा.

कितनी बार तारों के पास से गुजरा?

ए कोरुना यूनिवर्सिटी की टीम ने 93 बार ऐसी स्थिति देखी जब यह किसी तारे के पास से गुजरा लेकिन इसकी गति में कोई खास बदलाव नहीं आया. इसका मतलब है कि बहुत ही लंबे समय तक यह पिंड अंतरिक्ष में भटकता रहा है. इससे साबित होता है कि 3I/ATLAS ना सिर्फ बहुत पुराना है बल्कि यह अपने असली रूप में अभी तक बना हुआ है. इसकी ऑर्बिट भी लगभग सपाट है जो इसे आकाशगंगा की पतली डिस्क से जोड़ता है.

3I/ATLAS इतना खास क्यों है?

टीम के लीडर जेबियर पेरेज काउटो ने बताया, हर बार जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड के अतीक की खिड़की खुल गई हो. इस पिंड या कॉमेट की उम्र शायद 10 अरब साल है जिसका मतलब है यह आकाशगंगा के शुरुआती समय में बना होगा. ये भी संभव है कि यह किसी बहुत पुराने Planet System या किसी खत्म हो चुके तारे से आसपास बनें बादलों से आया हो.

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?

इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ग्रह कैसे बनते हैं. इसका वजन और बनावट यह बता सकता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में ठोस चीजें कैसे बनीं और फिर वो अंतरिक्ष में किस तरह फेंकी गई. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि, ऐसी चीजों का अध्ययन करके वह उन पदार्थ और तरीकों को समझ पाएंगे जिनसे पहली पीढ़ी के तारे और ग्रह बने थे.

इसे कब देखा गया था?

3I/ATLAS को पहली बार 1 जुलाई को हमारे सौरमंडल से गुजरते हुए देखा गया था. इसकी बहुत तेज रफ्तार और विशाल आकार की वजह से यह तुरंत ही दूसरे कॉमेट्स से अलग दिखा. वैज्ञानिकों ने इसे तब भी देखा था जब यह धरती से देखने पर सूर्य के पीछे जा रहा था. यह पिंड हमारे सौरमंडल के काफी नजदीक से गुजरा लेकिन इससे धरती को कोई खतरा नहीं है. 3I/ATLAS अलग तरह का यात्री है जिसने करोड़ों साल का समय तारों के बीच भटकते हुए बिताया है.