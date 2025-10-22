Advertisement
हिंद महासागर के नीचे है दुनिया का सबसे बड़ा छेद, वैज्ञानिकों ने इसे कहा- 'समुद्र का ब्लैक होल'

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों की एक टीम ने हिंद महासागर में अजीब सा छेद देखा है. ये क्या है अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है. हालांकि, वैज्ञानिकों की टीम इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है. 

 

Oct 22, 2025, 07:20 AM IST
Massive Hole in Indian Ocean: हिंद मगासागर के नीचे एक बहुत ही अजीब सी जगह है जिसे हिंद महासागर भू-आकृति निम्न(IOGL)कहते हैं. इसने 70 साल से ज्यादा समय से वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है. यह दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण छेद है जो वैश्विक औसत से लगभग 330 फीट नीचे तक जाता है. अब नए शोध से पता चला है कि, धरती की अंदरूनी परतों में होने वाली कुछ चीजें शायद इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं.  वैज्ञानिक अब कंप्यूटर सिमुलेशन और धरती की अंदरूनी परतों की समझ का इस्तेमाल करके पता लगा रहे हैं कि महासागर में आखिर ये क्या और क्यों हो रहा है.

क्या होती है भू-आकृति?
भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में भू-आकृति(Geoid)नाम की अजीब जगह है. यह एक तरह का नक्शा है जो दिखाता है कि किसी भी जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल(Gravitational Force)कैसा है. आमतौर पर समुद्र की सतह इसी नक्शे के हिसाब से होनी चाहिए. लेकिन धरती के गुरुत्वाकर्षण में अंतर होने की वजह से कुछ जगहें जैसे कि IOGL और समुद्री स्तर से नीचे चली जाती है. 

इसमें हैरान करने जैसा क्या है?
इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समुद्र का निचला हिस्सा तो बिल्कुल सामान्य दिखता है. वहां कोई बड़ा गड्ढा या फिर ज्वालामुखी जैसी चीज नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि, अगर ऊपर कोई गड्ढा या ज्वालामुखी जैसी कोई चीज नहीं है तो फिर Gravity में इतनी कमी क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों को सोच-समझकर दोनों तरह से गहराई में देखना पड़ा.

क्या सुलझ पाया ये रहस्य?
साल 2023 में भारतीय विज्ञान संस्थान(IISc)के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च करके इस रहस्य को सुलझा लिया. उन्होंने 14 करोड़ सालों में धरती की अंदरूनी हिस्से(Mantle)की हलचल को कंप्यूटर पर बनाकर देखा. इससे उन्हें गुरुत्वाकर्षण में कमी के नए वजह का पता चला. आइए जानते हैं कि उनके मॉड्ल ने क्या दिखाया.

मॉडल में क्या दिखाया गया?
वैज्ञानिकों के कंप्यूटर मॉडल से ये सामने आया कि, पुराने समय के समुद्री प्लेटों के टुकड़े मेंटल में नीचे दब गए. इसके बाद नीचे से गर्म और हल्के पदार्थ का एक गुब्बाारा ऊपर की तरफ उठा. इन दोनों चीजों ने मिलकर ही ग्रैविटी संकेत पैदा किए जो हमें सतह पर दिखता है. इस अध्ययन की मुख्य बात यह रही कि, निचले मेंटल के ऊपर उठने वाले गर्म प्लूम ग्रैविटी पर अपने उछाल का असर छोड़ता है. इसी उछाल की वजह से भू-आकृति(Geoid)में इतनी बड़ी गिरावट आती है. 

क्यों आती है ग्रैविटी में कमी?
आपको बता दें कि, अफ्रीकी प्लेट के नीचे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हिंद महासागर तक फैला हुआ है. इसे बड़ा निम्न-कतरनी-वेग प्रांत(LLSVP)कहते हैं. यह जगह कम घनी और बहुत गर्म है जो मेंटल में एक विशाल गर्म क्षेत्र की तरह काम करती है. जब टेथिस महासागर के ठंडे और भारी समुद्री प्लेट के टुकड़े नीचे धंसने लगे तो अफ्रीका के नीचे LLSVP के गर्म और ऊपर उठने वाले पदार्थ से टकराए. 

इस दबाव की वजह से क्या हुआ?
इस नीचे जाते दबाव की वजह से गर्म पदार्थ और गुब्बारा ऊपर उठना शुरू हुआ. यह प्लूम हिंद महासागर की ओर उठा जिससे मेंटल के अंदर पदार्थ का वजन और वितरण बदल गया और ग्रैविटी पर असर पड़ा. ये प्लूम धीरे-धीरे पूरब की तरफ बहते रहे और आखिरकार Geoid Low को बनाया. यह पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि धरती के गहरे अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल ग्रह के Gravitational Area पर कैसे बड़े प्रभाव डाल सकती हैं. यह पूरी रिसर्च जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुई.

