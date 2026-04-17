Advertisement
trendingNow13182524
Hindi Newsविज्ञानअचानक 24000 सालों बाद जिंदा हुआ यह जीव, बर्फीली मौत को टक्कर देकर निकला बाहर; आते ही शुरू किया प्रजनन

अचानक 24000 सालों बाद जिंदा हुआ यह जीव, बर्फीली मौत को टक्कर देकर निकला बाहर; आते ही शुरू किया प्रजनन

Rotifier Comes To Life After Thousand Years: वैज्ञानिकों  ने लगभग 24,000 सालों बाद एक सूक्ष्म जीव की घोषणा की है. बताया जा रहा है कि यह जीव कई सालों तक बर्फीली मिट्टी के नीचे दबा हुआ था. हैरानी वाली बात यह है कि इस जीव ने जीवित होने के तुरंत बाद प्रजनन भी शुरू कर दिया.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 17, 2026, 07:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Image
AI Image

Science News:  हमारी धरती में आज भी कई ऐसे जीव-जंतु रहते हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. ऐसा ही एक जीव है 'रोटिफर'. यह एक सूक्ष्म जीव ( Microscopic Organism) है, जो आमतौर पर पानी और मिट्टी की पतली नम परतों में पाया जाता है. भले ही ये जीव बेहद छोटा है, लेकिन ये वातावरण में हर तरह के तनाव को सहन कर सकता है. यह कम ऑक्सीजन लेवल से लेकर जमा देने वाली ठंड और भुखमरी तक सहन कर सकता है. पहले यह माना जाता था कि रोटिफर 20 डिग्री सेल्सियस तक के कम तापमान पर 10 सालों तक जमा देने वाली ठंड सहन कर सकते हैं. हालांकि, साइबेरिया में हुई एक आश्चर्यजनक खोज ने इस धारणा को चुनौती दी है.  

24,000 साल पुराने जीव की खोज 

'करंट बायोलॉजी' नाम की साइंस मैगजीन में पब्लिश एक स्टडी की मुताबिक वैज्ञानिकों ने 24,000 साल पुराने बडेलॉइड रोटिफर को वापस जीवित करने में सफलता हासिल की है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जीवन इतने सालों से पर्माफ्रॉस्ट यानी हमेशा जमी रहने वाली बर्फीली जमीन के नीचे दबा हुआ था. इसे लैब में वापस जीवित किया गया. अधिक हैरानी वाली बात ये है कि यह जीव न केवल जीवित रहा बल्कि इसने प्रजनन भी शुरू कर दिया.   

ये भी पढ़ें- कुंवारों के लिए खतरे की घंटी, सिंगल लोगों में सबसे ज्यादा कैंसर का रिस्क; डरा देगी ये रिपोर्ट!

Add Zee News as a Preferred Source

अबतक कैसे जिंदा रहा रोटिफर? 

वैज्ञानिकों का कहना है कि बडेलॉइड रोटिफर की खोज नॉर्थ-ईस्टर्न साइबेरिया से लाए गए पर्माफ्रॉस्ट के सैंपल में हुई. इसके लिए जमीन में काफी गहराई तक छेद किया गया. यहां की मिट्टी कई शताब्दियों से बर्फ में जमी हुई थी. रेडियोकार्बन डेटिंग टेक्नीक का इस्तेमाल कर मिट्टी की उम्र का पता लगाया गया, जिसमें पता चला कि मिट्टी तकरीबन 24,000 साल पुरानी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक 'क्रिप्टोबॉयोसिस' प्रोसेस की वजह से बडेलॉइड रोटिफर अबतक जिंदा रह पाया. यह ऐसी स्थिति होती है, जिसमें किसी जीव का मेटाबॉलिज्म तकरीबन पूरी तरह बंद हो जाता है. ऐसे में जीव डिहाइड्रेशन, बिना ऑक्सीजन, बेहद कम तापमान और पानी की कमी जैसे कठिन से कठिन पर्यावरण में भी जिंदा रह पाता है.   

ये भी पढ़ें- समुद्र का वो 'डेंजर जोन', जिसे देख वैज्ञानिकों के फूले हाथ-पैर; नक्शे में नहीं है नामोनिशान

स्टडी का निष्कर्ष

स्टडी के लीड रिसर्चर स्टास मालविन ने बताया कि यह खोज इस बात का पुख्ता सबूत देता है कि बहुकोशिकीय जीव ( Multicellular Organisms) सैंकड़ो-हजारों सालों तक क्रिप्टोबियोसिस में जीवित रह सकते है. वहीं एककोशिकीय जीव ( Single-Celled Species) अपनी सहनशक्ति और लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं, जबकि रोटिफर्स में इंटस्टाइनल सिस्टम और ब्रेन जैसी जटिल प्रणालियां विकसित होती हैं. इनकी लंबी उम्र इस बात को समझने में एक महत्वपूर्ण प्रगति है कि जीवित प्राणी लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों को कैसे सहन कर पाते हैं. समय के साथ रोटिफर का सफर न केवल दृढ़ता की कहानी है, बल्कि संपूर्ण रूप से प्रकृति की शक्ति का एक उदाहरण भी है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

शशि थरूर की इस स्टाइल के आगे तो Gen-Z भी फेल!चेहरे पर अतरंगी चश्मा लगाकर पहुंचे संसद
Shashi Tharoor
शशि थरूर की इस स्टाइल के आगे तो Gen-Z भी फेल!चेहरे पर अतरंगी चश्मा लगाकर पहुंचे संसद
दोहरी नागरिकता मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, HC ने कहा- FIR दर्ज होगी
Rahul Gandhi
दोहरी नागरिकता मामले में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, HC ने कहा- FIR दर्ज होगी
कांग्रेस वाले महिला आरक्षण बिल में क्या था, जिसका राहुल कर रहे समर्थन?
Women Reservation Bill
कांग्रेस वाले महिला आरक्षण बिल में क्या था, जिसका राहुल कर रहे समर्थन?
घाटी में फिर मौसम ने मारी पलटी, बारिश-बर्फबारी से बुरा हाल; तेज हवाओं से 1 की मौत
Jammu-kashmir
घाटी में फिर मौसम ने मारी पलटी, बारिश-बर्फबारी से बुरा हाल; तेज हवाओं से 1 की मौत
क्या बीजेपी का सिरदर्द बढ़ाएगा राहुल गांधी का 16 नंबर वाला कार्ड,कैसे सुलझेगी पहेली?
Rahul Gandhi
क्या बीजेपी का सिरदर्द बढ़ाएगा राहुल गांधी का 16 नंबर वाला कार्ड,कैसे सुलझेगी पहेली?
राहुल गांधी के बयान पर बवाल, भड़क उठी बीजेपी, राजनाथ सिंह बोले- माफी मांगों
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के बयान पर बवाल, भड़क उठी बीजेपी, राजनाथ सिंह बोले- माफी मांगों
आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम: 1340 करोड़ का नुकसान, ED ने 159 करोड़ की संपत्ति जब्त की
CBI
आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम: 1340 करोड़ का नुकसान, ED ने 159 करोड़ की संपत्ति जब्त की
आगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?
Rajya Sabha news
आगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?
सोच-विचार करके लें निर्णय...नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग से पहले PM मोदी की अपील
Nari Shakti Vandan Bill
सोच-विचार करके लें निर्णय...नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग से पहले PM मोदी की अपील
जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच
Census
जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच