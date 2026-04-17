अचानक 24000 सालों बाद जिंदा हुआ यह जीव, बर्फीली मौत को टक्कर देकर निकला बाहर; आते ही शुरू किया प्रजनन

Science News: हमारी धरती में आज भी कई ऐसे जीव-जंतु रहते हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. ऐसा ही एक जीव है 'रोटिफर'. यह एक सूक्ष्म जीव ( Microscopic Organism) है, जो आमतौर पर पानी और मिट्टी की पतली नम परतों में पाया जाता है. भले ही ये जीव बेहद छोटा है, लेकिन ये वातावरण में हर तरह के तनाव को सहन कर सकता है. यह कम ऑक्सीजन लेवल से लेकर जमा देने वाली ठंड और भुखमरी तक सहन कर सकता है. पहले यह माना जाता था कि रोटिफर 20 डिग्री सेल्सियस तक के कम तापमान पर 10 सालों तक जमा देने वाली ठंड सहन कर सकते हैं. हालांकि, साइबेरिया में हुई एक आश्चर्यजनक खोज ने इस धारणा को चुनौती दी है.

24,000 साल पुराने जीव की खोज

'करंट बायोलॉजी' नाम की साइंस मैगजीन में पब्लिश एक स्टडी की मुताबिक वैज्ञानिकों ने 24,000 साल पुराने बडेलॉइड रोटिफर को वापस जीवित करने में सफलता हासिल की है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जीवन इतने सालों से पर्माफ्रॉस्ट यानी हमेशा जमी रहने वाली बर्फीली जमीन के नीचे दबा हुआ था. इसे लैब में वापस जीवित किया गया. अधिक हैरानी वाली बात ये है कि यह जीव न केवल जीवित रहा बल्कि इसने प्रजनन भी शुरू कर दिया.

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अबतक कैसे जिंदा रहा रोटिफर?

वैज्ञानिकों का कहना है कि बडेलॉइड रोटिफर की खोज नॉर्थ-ईस्टर्न साइबेरिया से लाए गए पर्माफ्रॉस्ट के सैंपल में हुई. इसके लिए जमीन में काफी गहराई तक छेद किया गया. यहां की मिट्टी कई शताब्दियों से बर्फ में जमी हुई थी. रेडियोकार्बन डेटिंग टेक्नीक का इस्तेमाल कर मिट्टी की उम्र का पता लगाया गया, जिसमें पता चला कि मिट्टी तकरीबन 24,000 साल पुरानी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक 'क्रिप्टोबॉयोसिस' प्रोसेस की वजह से बडेलॉइड रोटिफर अबतक जिंदा रह पाया. यह ऐसी स्थिति होती है, जिसमें किसी जीव का मेटाबॉलिज्म तकरीबन पूरी तरह बंद हो जाता है. ऐसे में जीव डिहाइड्रेशन, बिना ऑक्सीजन, बेहद कम तापमान और पानी की कमी जैसे कठिन से कठिन पर्यावरण में भी जिंदा रह पाता है.

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स्टडी का निष्कर्ष

स्टडी के लीड रिसर्चर स्टास मालविन ने बताया कि यह खोज इस बात का पुख्ता सबूत देता है कि बहुकोशिकीय जीव ( Multicellular Organisms) सैंकड़ो-हजारों सालों तक क्रिप्टोबियोसिस में जीवित रह सकते है. वहीं एककोशिकीय जीव ( Single-Celled Species) अपनी सहनशक्ति और लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं, जबकि रोटिफर्स में इंटस्टाइनल सिस्टम और ब्रेन जैसी जटिल प्रणालियां विकसित होती हैं. इनकी लंबी उम्र इस बात को समझने में एक महत्वपूर्ण प्रगति है कि जीवित प्राणी लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों को कैसे सहन कर पाते हैं. समय के साथ रोटिफर का सफर न केवल दृढ़ता की कहानी है, बल्कि संपूर्ण रूप से प्रकृति की शक्ति का एक उदाहरण भी है.